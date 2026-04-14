Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Υπάρχει ένα μαγαζί για μεσημεριανό στο Άμστερνταμ όπου ο Χιου και εγώ συχνά πηγαίνουμε με φίλους» ξεκινάει ο Ντέιβιντ Σεντάρις την αφήγησή του στο New Yorker. Για την ιστορία να πούμε ότι ο συγγραφέας πολλών best seller γεννήθηκε το 1957 από Έλληνα πατέρα και Αμερικανίδα μητέρα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Είναι επίσης θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός και τακτικός σχολιαστής στο National Public Radio.

Το χιούμορ του, πολλές φορές αυτοσαρκαστικό, αναφέρεται σε θέματα όπως η μικροαστική του ανατροφή στη Βόρεια Καρολίνα, οι ελληνικές ρίζες, το σχολείο, τα ναρκωτικά και η ομοφυλοφιλία.

Τα βιβλία του είχαν πουλήσει μέχρι και το 2008, αθροιστικά, περισσότερα από 7 εκ. αντίτυπα. Έχοντας ζήσει για χρόνια στη Γαλλία, σήμερα ζει μόνιμα στο Λονδίνο, παντρεμένος με τον Χιου.

Με την αδερφή του, τη Γκρέτσεν

«Μου αρέσει γιατί είναι γρήγορο -δε χρειάζεται να περιμένεις για το μενού ή τον λογαριασμό» συνεχίζει ο Σεντάρις στο New Yorker αναφερόμενος στο μαγαζί για μεσημεριανό στο Άμστερνταμ και προχωράει στη διήγηση.

Παραγγέλνεις και πληρώνεις στο ταμείο, και το φαγητό είναι καλό, δηλαδή δεν είναι πολύ ολλανδικό. Το βράδυ, ένα χαλαρό γεύμα είναι μια χαρά, αλλά σε μια πόλη όπου τα μαγαζιά ανοίγουν αργά και κλείνουν σχετικά νωρίς, νιώθω πάντα τον χρόνο να περνάει, ειδικά αν μια ή περισσότερες από τις αδελφές μου είναι μαζί μου.

Στην πιο πρόσφατη επίσκεψή μου, ήταν η Γκρέτσεν. Το εστιατόριο ήταν μισογεμάτο όταν φτάσαμε και καθίσαμε σε ένα τραπέζι δίπλα σε μια παρέα έξι ατόμων στα τριάντα τους.

Υπέθεσα ότι ήταν στη μέση ενός επαγγελματικού γεύματος και ότι η δουλειά τους ήταν κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να καταλάβω: βελτιστοποιούσαν στρατηγικές παραγωγής ή νοίκιαζαν το γράμμα «W» σε κάποια χώρα που δεν ήξερε ότι το χρειαζόταν.

«Συγχαρητήρια!»

Κανείς τους δεν ακουγόταν σαν να ήταν φυσικός ομιλητής της αγγλικής γλώσσας, αλλά αυτή ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν όλοι. «Εγώ, θα παντρευτώ το επόμενο καλοκαίρι», είπε ένας από τους τρεις άντρες της παρέας τους, αφού είχαν όλοι βάλει στην άκρη τα tablet και τα laptop τους. Ήταν φαλακρός και φαινόταν να μην έχει φρύδια.

«Συγχαρητήρια!», είπε η γυναίκα που καθόταν απέναντί του. Τότε όλοι σήκωσαν τα ποτήρια τους για να κάνουν πρόποση.

«Δε μπορώ»

«Πιστεύεις ότι θα παντρευτείς το επόμενο καλοκαίρι;» ρώτησα τη Γκρέτσεν, που είναι δύο χρόνια μικρότερή μου και φορούσε ένα φαρδύ, ριγέ ασπρόμαυρο φόρεμα που ταίριαζε όμορφα με τα μακριά ασημένια μαλλιά της. Ήταν μια γελοία ερώτηση, σαν να τη ρωτούσα αν θα γινόταν στριπτιζέζ ή ηλεκτρολόγος.

«Δε μπορώ», απάντησε.

Ο Χιου ρώτησε γιατί, και εκείνη με έδειξε με το πιρούνι της. «Όταν ήμουν δώδεκα, ο Ντέιβιντ με έβαλε να υπογράψω ένα συμβόλαιο που ορκιζόμουν ότι θα μείνω ανύπαντρη για το υπόλοιπο της ζωής μου».

«Το είχα ξεχάσει εντελώς αυτό», είπα.

Η Γκρέτσεν γύρισε προς τον Χιου. «Έβαλε και την Έιμι να υπογράψει ένα».

«Γιατί;» ρώτησε ο Χιου.

«Δεν ήθελα να τις χάσω», είπα. «Ξέρεις πώς είναι -τα κορίτσια παντρεύονται, μετά αρχίζουν να κάνουν παιδιά και δεν τις ξαναβλέπεις ποτέ ή δεν θέλεις να τις ξαναδείς, επειδή έχουν αναμορφωθεί από τους απαίσιους, αυταρχικούς συζύγους τους».

«Εντάξει», είπε ο Χιου. «Αλλά ολόκληρο συμβόλαιο;».

«Τα συντάσσω συνέχεια», του είπα. «Μια φορά, αγόρασα το υπνοδωμάτιο της Έιμι και της Τίφανι για ένα δολάριο. Ήταν στο νηπιαγωγείο και στη δεύτερη τάξη και νόμιζαν ότι, με πενήντα σεντ η καθεμία, ήταν πλούσιες πια».

Ο Ντέιβντ Σεντάρις και ο Χιου Χάμρικ απαντούν στο ερώτημα «ακούγομαι gay;»

«Έχω συμβόλαιο!»

Τόσα χρόνια μετά, μπορούσα ακόμα να δω το δωμάτιό τους τόσο καθαρά: τις σκούρες, σχεδόν μαύρες ξύλινες επενδύσεις, το δάπεδο με τα πλακάκια σε μοτίβο σκακιέρας. Ήταν τρεις φορές μεγαλύτερο από το δικό μου και πολύ πιο ήσυχο.

Μόλις είχα σπρώξει τα στρώματά τους στο διάδρομο, όταν εμφανίστηκε η μητέρα μου και έβαλε τέλος στην υπόθεση. «Μα έχω συμβόλαιο!» της είπα. «Το υπέγραψαν. Το θέμα έχει διευθετηθεί νομικά».

Η ανταλλαγή των υπνοδωματίων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά τόσο η Έιμι όσο και η Γκρέτσεν τήρησαν τη συμφωνία μας του 1970.

Γεροντοκόρες και «μάγοι»

Η Γκρέτσεν έχει έναν μακροχρόνιο φίλο που ζει σε άλλη πόλη, αλλά η Έιμι δεν έχει βγει ραντεβού από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Συνήθιζα να τις αποκαλώ γεροντοκόρες.

Τότε έμαθα ότι, ιστορικά, η λέξη ισχύει μόνο για ανύπαντρες γυναίκες μέχρι την ηλικία των είκοσι πέντε περίπου. Μετά από αυτό, ονομάζονται «θόρνμπακ», ένα «θόρνμπακ» είναι ένα ψάρι που τρέφεται στον βυθό, μοιάζει με πατίνι και έχει αιχμηρά αγκάθια κατά μήκος της σπονδυλικής του στήλης.

Εν τω μεταξύ, ένας ανύπαντρος άντρας της ίδιας ηλικίας ονομάζεται απλά «εργένης» ή, στους κύκλους των παικτών, «μάγος».

Κάποιον δίπλα σου

Συχνά σκέφτομαι ότι έκανα χάρη στις αδελφές μου, ειδικά στην Έιμι. Αχ, να ήμουν ελεύθερος και να μην λογοδοτώ σε κανέναν. Τότε, όμως, ο Χιου κάνει κάτι γλυκό και θυμάμαι ότι μπορεί να είναι πραγματικά ωραίο να έχεις κάποιον δίπλα σου.

Πρόσφατα, για παράδειγμα, μου έκοψε τα νύχια των ποδιών. Παλιά το έκανα μόνος μου, αλλά τώρα έχω αρθρίτιδα στη μέση.

Δε ζήτησα από τον Χιου να μου κόψει τα νύχια. Απλώς είδε δύο δάχτυλα των ποδιών μου να προεξέχουν από τις τρύπες που είχαν ανοίξει στις κάλτσες μου και προσφέρθηκε.

«Αγάπη είναι…»

Καθώς τον παρακολουθούσα να αντιμετωπίζει το χειρότερο μέρος με έναν νυχοκόπτη, σκέφτηκα μια κακοσχεδιασμένη σειρά κόμικς που δημοσιευόταν στην εφημερίδα του Ράλεϊ.

Κάθε εικόνα απεικόνιζε ένα αγόρι και ένα κορίτσι που ήταν γυμνά αλλά δεν είχαν γεννητικά όργανα. Η φράση «Αγάπη είναι» ήταν γραμμένη κοντά στην κορυφή του πλαισίου, και κάθε μέρα, από κάτω, υπήρχε ένα παράδειγμα: «αγάπη είναι… να γελάς με το ίδιο παλιό αστείο», «… να φοράς μπλουζάκια με την ένδειξη “δικό του” και “δικό της”», «… να παρακολουθείς σιωπηλά ένα κολιμπρί να τρώει το μεσημεριανό του».

Δεν θυμάμαι το «αγάπη είναι… να κόβεις τα κεχριμπαρένια, σαν στιλέτα νύχια των ποδιών του», αλλά, από την άλλη, δεν το διάβαζα κάθε μέρα.

Γάμος

Φυσικά, ο έρωτας είναι διαφορετικός από τον γάμο. Μπορεί να υπάρχει μέσα σε έναν γάμο, να τρεμοπαίζει σαν κεράκι στο βάθος ενός γυάλινου ποτηριού, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα αντέξει.

Γι’ αυτό κανείς δεν θέλει να του δώσει υπερβολική προσοχή. Να κάνεις γάμο ή πάρτι αρραβώνων, να τρέχεις σε θεραπεία ζευγαριών, να ανανεώνεις τους όρκους σου: δεν είναι όλα αυτά απλώς πρόσκληση για καταστροφή;

Έγινε το 2016

Πόσο υποκριτικό εκ μέρους μου, της Έιμι και της Γκρέτσεν, που ο μόνος παντρεμένος είμαι εγώ. Έγινε το 2016 και έγινε κρυφά -ήταν ουσιαστικά ένας γάμος εξ ανάγκης, εξ ολοκλήρου ιδέα της τραπεζίτισσάς μου, της Σίντι, και πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους.

Το κάναμε στο δικαστήριο της κομητείας στη μικρή πόλη Μπόφορτ της Βόρειας Καρολίνας. Για να μπεις στο κτίριο εκείνο το πρωί της άνοιξης έπρεπε να περάσεις από ανιχνευτή μετάλλων.

«Αυτή είναι η τελευταία φορά που αδειάζω τις τσέπες μου ως ανύπαντρος» σκέφτηκα, παραδίδοντας το πορτοφόλι μου και το δερμάτινο πορτοφολάκι του γέρου που κουβαλούσα από το 1992.

Κλείσε τα μάτια σου

Ούτε ο Χιου ούτε εγώ ήμασταν ιδιαίτερα ντυμένοι, αν και δεν ήμασταν και ατημέλητοι. Πιθανότατα φαινόμασταν σαν να είμασταν έτοιμοι να περάσουμε τον έλεγχο: παντελόνια, φρεσκοσιδερωμένα πουκάμισα με κουμπιά και οι εκφράσεις του προσώπου που παίρνεις όταν μαθαίνεις ότι ο γιατρός που θα εξετάσει τον προστάτη σου αποφάσισε να αφήσει τα νύχια του να μακρύνουν. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου έκφραση. Απλά κλείσε τα μάτια σου και σκέψου τα χρήματα που θα εξοικονομήσεις, είπα στον εαυτό μου.

Υποθέτω ότι, κατά τη διάρκεια της τελετής, απήγγειλα ό,τι λόγια μου είχαν υποδείξει: «Ορκίζομαι επισήμως» και «στην υγεία και στην ασθένεια». Ο Χιου και εγώ δεν θα φιλιόμασταν ποτέ δημόσια, οπότε στο τέλος ανταλλάξαμε χειραψία.

Κανείς από τους δυο μας δεν συγκινήθηκε. Ο γάμος διήρκεσε λίγα λεπτά. Μετά ευχαριστήσαμε τον δικαστή και τον ασπρομάλλη άγνωστο που έδρασε ως δεύτερος μάρτυράς μας. Στη συνέχεια, πήγαμε με την τραπεζίτισσά μας σε ένα θλιβερό μαγαζί με σάντουιτς για μεσημεριανό.

«Ο φίλος μου»

Εκτός από το να εξοικονομήσω χρήματα, το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να κρατήσω τον γάμο μου μυστικό. Δεν είναι ότι ντρεπόμουν για τον Χιου ή ότι πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει τις λέξεις «ο σύζυγός μου».

Κάτι σε αυτό μου χτυπάει συναγερμό. Είναι σαν το «το μονόκυκλό μου» ή το «το κουνάβι μου» -απλά ανατριχιαστικό. Πριν νομιμοποιηθεί ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, μισούσα τη λέξη «σύντροφος».

«Αυτός είναι ο σύντροφός σου;» ρωτούσε κάποιος, αναφερόμενος στον Χιου.

«Ο φίλος μου», τους διόρθωνα.

Τώρα ρωτάνε: «Αυτός είναι ο σύζυγός σου;» Οι άνθρωποι το υποθέτουν απλά για κάποιο λόγο.

«Θεέ μου, όχι», λέω. «Είναι απλά ο φίλος μου».

Η απάντηση είναι «όχι»

Έχω πει ψέματα σε συνεντεύξεις, σε έντυπα. Όπου κι αν μου κάνουν την ερώτηση, η απάντηση είναι «όχι. Απλά ζούμε μαζί». Η καλύτερή μου φίλη δεν ξέρει ότι είμαι παντρεμένος. Ούτε η Έιμι, ούτε η Γκρέτσεν, ούτε κανένας άλλος από την οικογένειά μου.

Ο Χιου κι εγώ δεν γιορτάζουμε την επέτειό μας, και θα ήμουν εντελώς αμήχανος αν μου ζητούσαν να πω τον μήνα, πόσο μάλλον την ημερομηνία. Την εποχή τη θυμάμαι, αλλά τίποτα άλλο.

Περνούν τα χρόνια χωρίς να θυμάμαι ότι συνέβη ποτέ, και τότε ο Χιου απειλεί να με χωρίσει, και εγώ λέω: «Πώς μπορείς να με χωρίσεις αφού δε συνέβη ποτέ… γαμώτο».

Στην εποχή μας, δεν μπορώ να είμαι σύζυγος αλλά να αυτοπροσδιορίζομαι ως φίλος.

Υπέροχα, αλλά γιατί;

Σκέφτομαι όλες τις φωτογραφίες γάμων που βλέπω στους New York Times, τόσο ομοφυλόφιλων όσο και ετεροφυλόφιλων. Οι άνθρωποι που σχεδιάζουν χρόνια πριν, που ξοδεύουν τεράστια ποσά, και για ποιο λόγο; Αγαπάς κάποιον. Θέλεις να χτίσεις μια ζωή μαζί του -υπέροχα, αλλά γιατί να ενοχλείς τους άλλους με αυτό;

Γιατί να τους αναγκάσεις να αγοράσουν ρούχα που δεν τους κολακεύουν και να μπουν σε αεροπλάνα για μέρη που μόνο εσύ θεωρείς διασκεδαστικά; Γιατί πρέπει να σου κάνουν δώρα ή, ακόμα χειρότερα, να ακούνε τους χειροποίητους όρκους σου, που είναι πάντα μια σειρά από κλισέ: «Όταν συναντηθήκαμε, ήξερα ότι είχα βρει την αδελφή ψυχή μου».

Ποτέ δεν μου άρεσε αυτός ο όρος, αλλά νομίζω ότι μισώ ακόμα περισσότερο τον όρο που τον αντικατέστησε: «ο ιδανικός μου άνθρωπος».

Έιμι και Ντέιβιντ Σεντάρις στο 60 Minutes

Οι πιθανότητες

Ειλικρινά, αυτό σκέφτομαι κάθε φορά που το ακούω. Ας πούμε ότι σε έναν κόσμο με πάνω από οκτώ δισεκατομμύρια ανθρώπους υπάρχει ένα μόνο άτομο που προορίζεται να ταιριάζει μαζί σου σαν κομμάτι παζλ.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι πιθανότητες να ζει στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με σένα ή να καταλήξετε και οι δύο στο ίδιο κοινοτικό κολέγιο, οκτώ μίλια από το σπίτι σου και έξι και μισό από το δικό του;

Γιατί κανένας από όσους γνωρίζετε δεν βρήκε το ταίρι του έξω από ένα μεγάλο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας ή ψήνοντας τούβλα σε έναν κλίβανο στην Ινδία;

Γιατί τόσο λίγοι άνθρωποι πρέπει να φύγουν από την πολιτεία τους, πόσο μάλλον από τη χώρα τους, για να βρουν το μοναδικό άτομο για το οποίο υποτίθεται ότι προορίζονται;

«Σε βρήκα!»

Γνώρισα τον Χιου δώδεκα τετράγωνα μακριά από το διαμέρισμά μου στη Νέα Υόρκη και συχνά αναρωτιέμαι: «Τι θα γινόταν αν εκείνο το βράδυ δεν είχα πάει με τη φίλη μου τη Λίλι στο διαμέρισμά του για να δανειστώ μια σκάλα; Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε συναντηθεί; Αν είχε συμβεί αυτό, θα είχε βρει κάποιον άλλο, όπως κι εγώ, πιθανότατα».

Ποτέ δεν είχα εκείνο το συναίσθημα του «σε βρήκα!», όπως το είχε η αδελφή μου Γκρέτσεν λίγες μέρες πριν πάμε στο Άμστερνταμ, όταν βρήκε μια μπλούζα της Ντανιέλα Γκρέγκις στο Dover Street Market στο Λονδίνο.

Ήταν φτιαγμένη από χοντρό βαμβάκι και ήταν λευκή εξωτερικά και απαλό ροζ εσωτερικά, σαν κοχύλι. «Ψάχνω αυτή τη μπλούζα όλη μου τη ζωή», είπε, κρατώντας την μπροστά στο πρόσωπό της και εισπνέοντας το άρωμά της, όπως έχω δει να κάνουν οι άνθρωποι όταν ξανασυναντούν ένα χαμένο παιδί.

Χωρίζουμε…

Χάρηκα που γνώρισα τον Χιου. Ήλπιζα ότι θα τα πάμε καλά και χαίρομαι που έτσι έγινε.

Όταν λέω στους άλλους ότι χωρίζουμε μετά από τριάντα πέντε χρόνια μαζί -κάτι που κάνω συνέχεια για πλάκα- σχεδόν κανείς δεν με πιστεύει, κάτι που είναι απογοητευτικό, αλλά και ένδειξη ότι στους φίλους και την οικογένειά μας φαινόμαστε πολύ ταιριαστό ζευγάρι.

Παντρεμένοι, όμως!

Οι αδελφές μου σίγουρα δεν με έχασαν λόγω του Χιου. Αν μη τι άλλο, ήταν οι καριέρες μας που αποτελούσαν απειλή για τον χρόνο που περνούσαμε μαζί

Είναι Έλληνες

Ο πατέρας μου πίστευε ότι μόνο γι’ αυτόν ήταν καλές οι κόρες του. «Αυτός ο τύπος απλώς σε εκμεταλλεύεται», είπε όταν η Έιμι, σε ηλικία είκοσι τριών ετών, πήγε να μείνει με τον Έλληνα φίλο της στο Ράλεϊ, και η Γκρέτσεν, λίγο αργότερα, πήγε να μείνει με τον Έλληνα φίλο της στην Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ.

Του είπα: «Τουλάχιστον είναι Έλληνες». Αλλά εκείνος ήθελε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Η Λίζα παντρεύτηκε. Το ίδιο και ο Πολ. Η Τίφανι είχε φίλους, αλλά δεν παντρεύτηκε κανέναν από αυτούς, συνήθως επειδή είχαν ήδη συζύγους.

Δεν είχα παρουσιάσει όμως σε κανένα από αυτά τα αδέλφια συμβόλαια. Δεν ήταν ότι δεν τους συμπαθούσα, απλά δεν άντεχα τη σκέψη να τους χάσω από τις νέες τους οικογένειες. Θα γράφαμε, φανταζόμουν.

Κάθε τόσο θα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Θα σχεδιάζαμε κοινές διακοπές, αλλά πιθανότατα θα προέκυπτε κάτι.

Καρδιά-αγκινάρα

Με την Έιμι και τη Γκρέτσεν, ήταν διαφορετικά. Συνέταξα τα συμβόλαιά τους επειδή δεν ήθελα κανέναν άλλο στις καρδιές τους. Στα δεκατέσσερά μου, δεν ήξερα ότι μπορούσες να χωρέσεις αρκετούς ανθρώπους εκεί μέσα και να έχεις ακόμα χώρο για χόμπι και εθισμούς.

Οι αδελφές μου σίγουρα δεν με έχασαν λόγω του Χιου. Αν μη τι άλλο, ήταν οι καριέρες μας που αποτελούσαν απειλή για τον χρόνο που περνούσαμε μαζί.

Αυτό είναι κάτι που δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό όταν ήμουν στην Β΄ Γυμνασίου, ίσως επειδή δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ασκεί κάποιο πραγματικό επάγγελμα. Εννοώ, θα μπορούσε κάποιος να βγάζει τα προς το ζην αυνανιζόμενος μέσα σε μια αθλητική κάλτσα;

Αποκλεισμένος

Θυμάμαι που έμαθα πριν από μερικά χρόνια ότι μια στενή φίλη είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού. Ήμασταν σε επαφή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και της ανάρρωσής της, αλλά δεν ανέφερε ποτέ ούτε λέξη γι’ αυτό.

Όταν τελικά μου το είπε, ένιωσα ανακουφισμένος που ήταν καλά, αλλά και προσβεβλημένος και αποκλεισμένος. Μήπως αυτή θα ήταν η αντίδραση της Έιμι και της Γκρέτσεν στον γάμο μου;

Εκείνη τη μέρα στο εστιατόριο του Άμστερνταμ, ήμουν έτοιμος να ομολογήσω, φανταζόμουν πόσο απελευθερωτικό θα ήταν να πω επιτέλους την αλήθεια, όταν ο Χιου σηκώθηκε και πήρε το σακάκι του. «Αν θέλετε να πάτε στα επόμενα μαγαζιά της λίστας σας, πρέπει να φύγουμε», είπε.

Τον κοίταξα και σκέφτηκα: «Θα σε πείραζε να μου δώσεις λίγα λεπτά ακόμα;». Ωστόσο, σηκώθηκα, και μάλιστα πρόθυμα. Είναι τόσο αυταρχικός, αλλά και τόσο όμορφος, ο άντρας μου.

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση του New Yorker του τεύχους της 20ής Απριλίου 2026, με τον τίτλο «Δέχτηκα» (I Did).