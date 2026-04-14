H ληστεία που έκανε διάσημη τη «Μόνα Λίζα» γίνεται μιούζικαλ

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, ο συνθέτης πίσω από διαχρονικές επιτυχίες όπως το «Φάντασμα της Όπερας», αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να φιλοτεχνήσει ένα νέο μιούζικαλ που αφορά την κλοπή της «Μόνα Λίζα» δια χειρός του Λεονάρντο ντα Βίντσι στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο Άγγλος συνθέτης είχε ήδη ανακοινώσει ότι εργάζεται επί του παρόντος σε ένα μιούζικαλ βασισμένο στην ταινία του 2006 «Ο Μάγος Αϊζενχάιμ», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νιλ Μπέργκερ και πρωταγωνιστές τους Έντουαρντ Νόρτον, Πολ Τζιαμάτι και Τζέσικα Μπιελ.

«Ένα χαμόγελο τόσο ευχάριστο»

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Φρανκ ΝτιΛέλα μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Cats: The Jellicle Ball» στο Μπρόντγουεϊ στις 7 Απριλίου, ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε: «Το άλλο έργο στο οποίο εργάζομαι είναι η αληθινή ιστορία της κλοπής της Μόνα Λίζα. Είναι μια αληθινή ιστορία για το πώς η Μόνα Λίζα εξαφανίστηκε για τρία χρόνια και κατέληξε στην Ιταλία».

Ο Λεονάρντο άρχισε να ζωγραφίζει το πορτρέτο γύρω στο 1503, ενώ ζούσε στη Φλωρεντία, αλλά δεν το ολοκλήρωσε για περισσότερο από μια δεκαετία. Όπως αναφέρει η Άν Ντόραν το ARTnews, πρώιμες πηγές, όπως ο ιστορικός τέχνης του 16ου αιώνα Τζόρτζιο Βαζάρι, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πόρτρέτο της Λίζα Γκεραρντίνι, συζύγου του εμπόρου Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο.

Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν επίσης ότι η Μόνα Λίζα είναι στην πραγματικότητα ένα πορτρέτο της Ιζαμπέλα ντ’ Έστε, ηγέτιδα της Ιταλικής Αναγέννησης.

«Σε αυτό το έργο του Λεονάρντο υπήρχε ένα χαμόγελο τόσο ευχάριστο, που ήταν κάτι πιο θεϊκό παρά ανθρώπινο», έγραψε ο Βαζάρι για τον πίνακα.

Η «Μόνα Λίζα» είναι σήμερα ο πιο διάσημος πίνακας στον κόσμο, αλλά η δημοτικότητα του οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι πριν πολλές δεκαετίες, εκλάπη από το Λούβρο (ναι, καλά ακούσατε).

H διάσημη ληστεία

Το μουσείο του Παρισιού είχε αποκτήσει τον πίνακα το 1904, αλλά ένας υπάλληλος ονόματι Βιντσένζο Περούτζια, ο οποίος δήλωνε Ιταλός πατριώτης, πίστευε ότι έπρεπε να επιστραφεί στην Ιταλία, οπότε αποφάσισε να τον αφαιρέσει.

Πιο συγκεκριμένα, τον Αυγούστου του 1911, ο Περούτζια έκρυψε το έργο κάτω από το σακάκι του και έφυγε με αυτό, προκαλώντας φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης και την παραίτηση του διευθυντή του Λούβρου.

Η υπόθεση έφερε πλήθος επισκεπτών στο Λούβρο για να δουν τον χώρο όπου κρεμόταν η Μόνα Λίζα, ενώ εκτυπώθηκαν καρτ-ποστάλ με την εικόνα της και κατασκευάστηκαν και διατέθηκαν στην αγορά κούκλες της Μόνα Λίζα, όπως και μπλουζάκια και ότι άλλο καλούδι μπορείτε να φανταστείτε.

Ακόμη μεγαλύτερα πλήθη ήρθαν να τη δουν όταν ανακτήθηκε δύο χρόνια αργότερα, με πάνω από 100.000 άτομα να την επισκέπτονται μόνο τις δύο πρώτες ημέρες.

Το 2018 αναφέρθηκε ότι εννέα στους δέκα επισκέπτες του μουσείου έρχονται στο Λούβρο μόνο για να τη δουν.

Και, αν δεν πιστεύετε τους αριθμούς, μια βόλτα από το μουσείο θα σας πει: ότι ώρα και να πάτε, εκατοντάδες άτομα περιμένουν στην ειδικά διαμορφωμένη ουρά μπροστά από τον πίνακα, μόνο για να την φωτογραφίσουν.

*Με πληροφορίες από: ARTnews