newspaper
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καύσιμα: Πάνω κάτω οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης
Καύσιμα: Πάνω κάτω οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης

Στα καύσιμα οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης κατέγραψαν θεαματική βουτιά αλλά οι τιμές του αργού αυξήθηκαν

ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Spotlight

Με το παιχνίδι για γερά νεύρα και αντοχές «ρόλερ κόστερ» στα λούνα πάρκ μοιάζουν οι τιμές στα καύσιμα.

Ήταν στις 8 Απριλίου όταν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο βουτούσαν κατά 15 δολάρια το βαρέλι. Η ανακοίνωση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής λειτούργησε καταλυτικά στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Μειώσεις στα καύσιμα, κάτω από τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Τότε καλλιεργήθηκαν οι προσδοκίες για μειώσεις στα καύσιμα που πωλούνται στην ελληνική αγορά. Και μάλιστα οι εκτιμήσεις, όπως έγραψε και ο ΟΤ, έδειχναν να ακολουθεί ένα μπαράζ μειώσεων στις αντλίες.

Παράγοντες της αγοράς πετρελαίου μιλούσαν για μειώσεις στις τιμές οι οποίες σωρευτικά θα έκαναν τη διαφορά στο κόστος σήμερα 14 Απριλίου. Οι εκδρομείς του Πάσχα θα πλήρωναν λιγότερα χρήματα για τον εφοδιασμό των οχημάτων τους με πετρέλαιο κίνησης. Και πράγματι, η τιμή του πετρελαίου κίνησης έπεσε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο στα βενζινάδικα.

Μάλιστα σε πρατήρια με υγρά καύσιμα που βρίσκονται σε κεντρικά οδικά σημεία το εύρος των τιμών κινείται ανάμεσα στα 1,959 με 1,98 ευρώ ανά λίτρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μειώσεις είναι της τάξης ακόμη και των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο.
Σταδιακά οι μειώσεις μετακυλίονται και σήμερα εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν.

Ξανά πάνω οι τιμές στα καύσιμα

Πάντως, οι μειώσεις δεν αποκλείεται σύντομα να ψαλιδιστούν.

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και οι κινήσεις Τραμπ στα στενά του Ορμούζ ώθησαν χθες το πετρέλαιο Μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας μία άνοδο της τάξης των 4,5 δολαρίων ανά βαρέλι. Αν αυτή η αύξηση συνεχιστεί τότε περί τα τέλη της εβδομάδας οι μειώσεις στο πετρέλαιο κίνησης σιγά, σιγά θα ψαλιδίζονται.

Η μεταβλητότητα και η έλλειψη προσφοράς

Το σκηνικό της έντονης μεταβλητότητας των τιμών του αργού πετρελαίου και των καυσίμων θα διατηρείται όσο παραμένει εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Και όσο τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τη διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων τόσο η διεθνής προσφορά τους θα είναι περιορισμένη. Οι τιμές σε γενικές γραμμές θα κινούνται σε υψηλά επίπεδα και οι αγορές που είναι εισαγωγικές σε καύσιμα θα δοκιμάζονται περισσότερο.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Πολιτική
Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010
Γράφημα 14.04.26

Στην Ελλάδα οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 21% σε βάθος δεκαπενταετίας. Πρόκειται για παγκόσμια εξαίρεση, καθώς είμαστε η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ με τόσο μεγάλη μείωση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Σύνταξη
Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»
Μπάσκετ 14.04.26

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το Νο1 θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στο NBA και στην τελευταία εκπομπή του ESPN άπαντες εκτίμησαν ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Σύνταξη
Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Σύνταξη
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Σύνταξη
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies