Με το παιχνίδι για γερά νεύρα και αντοχές «ρόλερ κόστερ» στα λούνα πάρκ μοιάζουν οι τιμές στα καύσιμα.

Ήταν στις 8 Απριλίου όταν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο βουτούσαν κατά 15 δολάρια το βαρέλι. Η ανακοίνωση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής λειτούργησε καταλυτικά στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Μειώσεις στα καύσιμα, κάτω από τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Τότε καλλιεργήθηκαν οι προσδοκίες για μειώσεις στα καύσιμα που πωλούνται στην ελληνική αγορά. Και μάλιστα οι εκτιμήσεις, όπως έγραψε και ο ΟΤ, έδειχναν να ακολουθεί ένα μπαράζ μειώσεων στις αντλίες.

Παράγοντες της αγοράς πετρελαίου μιλούσαν για μειώσεις στις τιμές οι οποίες σωρευτικά θα έκαναν τη διαφορά στο κόστος σήμερα 14 Απριλίου. Οι εκδρομείς του Πάσχα θα πλήρωναν λιγότερα χρήματα για τον εφοδιασμό των οχημάτων τους με πετρέλαιο κίνησης. Και πράγματι, η τιμή του πετρελαίου κίνησης έπεσε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο στα βενζινάδικα.

Μάλιστα σε πρατήρια με υγρά καύσιμα που βρίσκονται σε κεντρικά οδικά σημεία το εύρος των τιμών κινείται ανάμεσα στα 1,959 με 1,98 ευρώ ανά λίτρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μειώσεις είναι της τάξης ακόμη και των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο.

Σταδιακά οι μειώσεις μετακυλίονται και σήμερα εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν.

Ξανά πάνω οι τιμές στα καύσιμα

Πάντως, οι μειώσεις δεν αποκλείεται σύντομα να ψαλιδιστούν.

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και οι κινήσεις Τραμπ στα στενά του Ορμούζ ώθησαν χθες το πετρέλαιο Μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας μία άνοδο της τάξης των 4,5 δολαρίων ανά βαρέλι. Αν αυτή η αύξηση συνεχιστεί τότε περί τα τέλη της εβδομάδας οι μειώσεις στο πετρέλαιο κίνησης σιγά, σιγά θα ψαλιδίζονται.

Η μεταβλητότητα και η έλλειψη προσφοράς

Το σκηνικό της έντονης μεταβλητότητας των τιμών του αργού πετρελαίου και των καυσίμων θα διατηρείται όσο παραμένει εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Και όσο τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τη διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων τόσο η διεθνής προσφορά τους θα είναι περιορισμένη. Οι τιμές σε γενικές γραμμές θα κινούνται σε υψηλά επίπεδα και οι αγορές που είναι εισαγωγικές σε καύσιμα θα δοκιμάζονται περισσότερο.

Πηγή: ΟΤ