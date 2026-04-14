Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Απριλίου 2026, 23:05

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Έχοντας φτάσει στην ηλικία των 80 ετών, η γενιά των boomers που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος, πρόκειται να αλλάξει το μέλλον της γήρανσης για την ίδια και για όσους ακολουθούν.

Απέναντι σε όσα θα διεκδικήσουν, όπως καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και στέγαση, θεραπείες για την άνοια, νέα επαγγέλματα και προϊόντα θα εμφανιστούν δημιουργώντας ένα νέο καταναλωτικό κοινό με δυνατότητες δαπανών.

Ο αριθμός των Αμερικανών που γίνονται 80 ετών και άνω πλησιάζει τα 15 εκατομμύρια

Οι boomers στην τρίτη ηλικία

«Επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία», σχολίασε στη Wall Street Journey ο Joseph Coughlin, διευθυντής του AgeLab του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Σε αντίθεση με την υπομονετική «Σιωπηλή Γενιά», οι boomers είχαν υψηλές προσδοκίες και χρησιμοποίησαν την οικονομική και πολιτική τους επιρροή για να τις πραγματοποιήσουν.

Το ότι οι άνθρωποι σήμερα γερνούν τόσο πολύ, είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνταν στα 60 τους και ζούσαν μερικά χρόνια περισσότερο.

Σήμερα, ο αριθμός των Αμερικανών που γίνονται 80 ετών και άνω πλησιάζει τα 15 εκατομμύρια. Και ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα σε δύο δεκαετίες, λέει ο William Frey, δημογράφος στο Brookings Institution. Ενώ ελπίζουν να ζήσουν ακόμη περισσότερο: όσοι είναι 80 ετών και άνω, κατά μέσο όρο, φιλοδοξούν να ζήσουν έως τα 93, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Τα ταξίδια, οι διακοπές και η αναψυχή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των δαπανών για τα πλουσιότερα ζευγάρια άνω των 80 ετών

Πώς θα μεταβληθούν οι δαπάνες

Συνολικά, αυτοί οι γηραιότεροι baby boomers είναι καλύτερα μορφωμένοι και πλουσιότεροι από τις προηγούμενες γενιές – αν και υπάρχουν τεράστιες ανισότητες. Περισσότερο από άλλες ηλικιακές ομάδες, οι boomers προσέρχονται στις κάλπες, γεγονός που τους δίνει φωνή σε ό,τι συμβαίνει με τα δημόσια προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως το Medicare, όπως και η αγοραστική τους δύναμη.

Οι γενιές των boomers βοήθησαν στην ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στον καταναλωτή και θα συνεχίσουν να το κάνουν, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο ή επίπεδο. Οι προσωπικές δαπάνες μειώνονται σε μεγάλο βαθμό μετά τα 80, μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, με λιγότερες δαπάνες για ταξίδια και διακοπές και περισσότερες για υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τον Michael Hurd, οικονομολόγο και ανώτερο κύριο ερευνητή στην Rand Corp.

Για παράδειγμα, η υγειονομική περίθαλψη αντιπροσωπεύει περίπου το 15,4% των μέσων δαπανών των νοικοκυριών για ζευγάρια 80 ετών και άνω, σε σύγκριση με 11% για νοικοκυριά 65-69 ετών.

Εν τω μεταξύ, τα ταξίδια, οι διακοπές και η αναψυχή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των δαπανών για τα πλουσιότερα ζευγάρια άνω των 80 ετών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό από ό,τι ξοδεύουν τα πλουσιότερα ζευγάρια στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας των 60. Η τουριστική βιομηχανία θα ανταποκριθεί, προσφέροντας πιο αργού ρυθμού εκδρομές με επίκεντρο την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, για να κρατήσει τους ηλικιωμένους στο δρόμο.

Η ποιότητα ζωής

Με τόσες πολλές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία boomers – και τα ενήλικα παιδιά τους – αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα και ένα λιγότερο περίπλοκο και κατακερματισμένο σύστημα.

Θα ζητήσουν περισσότερη διάγνωση και θεραπεία στο σπίτι, τηλεϊατρική, φορητές συσκευές, υποστήριξη για τους φροντιστές και καινοτομίες για την πρόληψη της άνοιας.

«Η ποιότητα ζωής, και όχι η διάρκεια ζωής, θα γίνει το σύνθημα των boomers καθώς θα διασχίζουν τα 70 και θα φτάνουν τα 80», τονίζει και ο Ken Dychtwald, διευθύνων σύμβουλος της Age Wave, μιας εταιρείας συμβούλων με έδρα την Καλιφόρνια που ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με τη γήρανση.

Σημειώνει ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες δαπανούν περισσότερα κατά κεφαλήν για την υγειονομική περίθαλψη από άλλες χώρες, κατατάσσονται 72ες στη διάρκεια ζωής. Αυτός ο όρος αναφέρεται στον αριθμό των ετών που οι άνθρωποι μπορούν να αναμένουν να ζήσουν με καλή υγεία.

Πηγή ΟΤ

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ακρίβεια 14.04.26

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Σφίγγει ο κλοιός 14.04.26

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Πάσχα με αύξηση τιμών και χαμηλότερη κατανάλωση – Στο «κυνήγι» των χαμηλότερων τιμών τα νοικοκυριά
«Πάσχα των Ελλήνων» με την ακρίβεια να έχει «στρογγυλοκαθίσει», αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Οι ελιγμοί των καταναλωτών για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Στράτος Ιωακείμ
«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα
Ελληνική οικονομία 14.04.26

Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφορούν και την Ελλάδα, η οποία θα έχει «ψαλιδισμένη» άνοδο του ΑΕΠ και αυξημένο πληθωρισμό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά

Γιάννης Αγουρίδης
Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Νέα μέτρα 14.04.26

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Τοξικό αφεντικό: Τι είναι η «σκοτεινή ηγεσία» και πώς να την αποφύγετε
ΗR 14.04.26

Ο όρος «σκοτεινή ηγεσία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τοξικές συμπεριφορές, προϊσταμένων και διευθυντών, που δημιουργούν ένα αρνητικά φορτισμένο εργασιακό περιβάλλον.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ακρίβεια 14.04.26

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Σφίγγει ο κλοιός 14.04.26

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Γιάννης Αγουρίδης
«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Απόλυτη πανωλεθρία 14.04.26

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Λουκάς Καρνής
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

