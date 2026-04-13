Ηράκλειο: Στις φλόγες χώρος ενοικιαζόμενων οχημάτων – Δείτε βίντεο
Πύρινη κόλαση τα ξημερώματα στο Ηράκλειο με δεκάδες αυτοκίνητα να τυλίγονται στις φλόγες.
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων οχημάτων στο Ηράκλειο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μάντρα ενοικιαζόμενων οχημάτων επί της E.O Ηρακλείου–Μοιρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν περισσότερα από 80 οχήματα.
Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο δύο ώρες αργότερα.
Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα, με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.
Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση τους στο Facebook οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου δίνοντας μάλιστα και στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης, τόνισαν ότι οι δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωπες με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.
Όπως επισημαίνεται, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον σωστό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η πυρκαγιά περιορίστηκε στα ήδη φλεγόμενα οχήματα, αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες επιχειρήσεις και αποφεύχθηκε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την περιοχή.
- 3D: Συνελήφθη ο frontman των Massive Attack σε διαμαρτυρία υπέρ της Palestine Action
- Ηράκλειο: Στις φλόγες χώρος ενοικιαζόμενων οχημάτων – Δείτε βίντεο
- Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο μου ματς με τους Μπακς – Δεν μου έχουν προσφέρει συμβόλαιο…»
- Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
- Κορωπί: Χειροπέδες σε 48χρονη influencer – Οδηγούσε μεθυσμένη, βρέθηκαν αναβολικά στο αυτοκίνητο
- Στο δρόμο προς το ψηφιακό ευρώ – Τι θα αλλάξει στις συναλλαγές
- Στο WNBA η Μαριέλλα Φασούλα: Υπέγραψε rookie συμβόλαιο με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις
- Άγχος με το «καλημέρα»; Δέκα τρόποι που μπορούν να δώσουν τη λύση
