Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων οχημάτων στο Ηράκλειο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μάντρα ενοικιαζόμενων οχημάτων επί της E.O Ηρακλείου–Μοιρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν περισσότερα από 80 οχήματα.

Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο δύο ώρες αργότερα.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα, με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση τους στο Facebook οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου δίνοντας μάλιστα και στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης, τόνισαν ότι οι δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωπες με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.

Όπως επισημαίνεται, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον σωστό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η πυρκαγιά περιορίστηκε στα ήδη φλεγόμενα οχήματα, αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες επιχειρήσεις και αποφεύχθηκε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την περιοχή.