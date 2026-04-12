Μεγάλη η απογοήτευση του Αρτέτα: «Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο…»

Η Άρσεναλ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπόρνμουθ και μάλιστα ηττήθηκε με 2-1, με τον Μικέλ Αρτετά να μιλά μετά τον παιχνίδι αναφέροντας πως ήταν απογοητευτικό.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι ήταν μια… μπουνιά στο πρόσωπο, ωστόσο ξεκαθάρισε αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος που θα αντιδράσει η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα:

«Είναι απογοητευτικό. Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο, αλλά τώρα έχει σημασία ο τρόπος που θα αντιδράσουμε. Η Μπόρνμουθ είναι μια ομάδα που δεν έχει χάσει εδώ και έντεκα αγώνες για κάποιον λόγο, έκαναν πολλά σωστά. Εμείς από την άλλη κάναμε πάρα πολλά λάθη σήμερα ακόμα και σε βασικό επίπεδο.

Αυτά συμβαίνουν όμως στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να μας πονάει, οφείλουμε να το δεχτούμε. Πρέπει τώρα να σηκώσουμε ξανά κεφάλι και να παλέψουμε. Είναι μεγάλη αυτή η εβδομάδα. Παίζονται πολλά. Είμαστε ακόμα σε καλή θέση για να κατακτήσουμε την Premier League και το Champions League».