Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα

Η ποσότητα των εκρηκτικών που ανακαλύφθηκε στη Σερβία την περασμένη εβδομάδα δεν θα ήταν αρκετή για να καταστρέψει τον αγωγό φυσικού αερίου «Balkan Stream», γεγονός που οδήγησε έναν εμπειρογνώμονα στο συμπέρασμα ότι πιθανώς επρόκειτο για σχέδιο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών με στόχο την επηρεασμό των επικείμενων εκλογών στην Ουγγαρία.

Ένας πρώην ουκρανός υποστράτηγος και ειδικός σε θέματα πυρομαχικών δήλωσε στον Guardian ότι οι υπολογισμοί της εταιρείας του έδειξαν ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που ανακτήθηκαν από τη στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας στη Σερβία στην Καντζίζα δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ρήξη στον αγωγό.

Εμπειρογνώμονες από την εταιρεία του, Andromeda, ανέλυσαν τη σύνδεση από χάλυβα και πολυπροπυλένιο, η οποία μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία, περνώντας από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, και υπολόγισαν την ποσότητα εκρηκτικών που θεωρούσαν ότι θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά.

Για να πετύχει, θα απαιτούνταν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα, δήλωσε ο Μυκόλα Ζέντσεφ, παρέχοντας μια εκτίμηση.

«Τα 4 κιλά δεν αρκούν για να θέσουν τον αγωγό φυσικού αερίου εκτός λειτουργίας», είπε ο Ζέντσεφ.

Ακόμη και αν τοποθετηθούν ιδανικά, 4 κιλά πλαστικών εκρηκτικών «θα προκαλούσαν πιθανώς μόνο τοπική ζημιά ή περιορισμένη διείσδυση, η οποία θα μπορούσε να επιδιορθωθεί μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς να προκαλέσει μακροπρόθεσμη διακοπή της παροχής», πρόσθεσε.

«Αυτό δεν συνάδει με τον στόχο μιας κλασικής πράξης σαμποτάζ, η οποία αποσκοπεί στην απενεργοποίηση των υποδομών για εβδομάδες ή μήνες», κατέληξε ο Ζέντσεφ, υποστηρίζοντας «το συμπέρασμα ότι το περιστατικό ήταν πιθανώς μια πρόκληση».

Οι κρίσιμες εκλογές της Ουγγαρίας

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί από τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, για την ανακάλυψη των εκρηκτικών. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιτζάρτο, υπαινίχθηκε ότι η Ουκρανία ενδέχεται να είναι υπεύθυνη για αυτό που περιέγραψε ως «επίθεση κατά της κυριαρχίας μας».

Το περιστατικό έτυχε ευρείας κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης πριν από τις εκλογές της Κυριακής στην Ουγγαρία, στις οποίες ο φιλορώσος Όρμπαν υστερεί στις δημοσκοπήσεις και αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης, κατηγόρησε τον Όρμπαν ότι «προσπαθεί να εμπνεύσει φόβο στον ίδιο του τον λαό μέσω επιχειρήσεων υπό ψευδή σημαία» και ότι ακολουθεί «τις συμβουλές ρωσικών πρακτόρων».

Η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ένα συμπέρασμα που επικύρωσε ο επικεφαλής της Σερβικής Υπηρεσίας Στρατιωτικής Ασφάλειας, υπεύθυνος για την έρευνα.

Ο Ζέντσεφ υποστήριξε ότι, κατά τη γνώμη του, «οι κύριοι ωφελούμενοι είναι πιθανώς η σημερινή ουγγρική κυβέρνηση, η οποία αποκομίζει ένα επιπλέον πολιτικό πλεονέκτημα εν όψει των εκλογών, και η Ρωσία, η οποία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τέτοια περιστατικά για να δυσφημίσει την Ουκρανία στα μάτια του πολιτισμένου κόσμου».

#Serbia | #BREAKING Explosives found near Balkan Stream gas pipeline: Serbian 🇷🇸 Armed Forces and Ministry of Interior units launched a large-scale security operation in the municipality of Kanjiža after 2 large backpacks filled with explosives were discovered near the Balkan… https://t.co/AwtOoO7Va6 pic.twitter.com/Z6xcoRdhyF — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) April 5, 2026

Η φιλορωσική στάση του Όρμπαν

Υπό τον Όρμπαν, η Ουγγαρία είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που επέλεξε να παραμείνει κοντά στη Ρωσία, αγοράζοντας το φυσικό αέριο και το πετρέλαιό της. Η Βουδαπέστη επίσης μπλοκάρισε την έγκριση ενός δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία τον Μάρτιο, μετά από διαμάχη με το Κίεβο σχετικά με επισκευές στον ξεχωριστό αγωγό πετρελαίου «Druzhba», ένα τμήμα του οποίου διέρχεται από την Ουκρανία προς την Ανατολική Ευρώπη.

Ο Βούτσιτς της Σερβίας δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι τα εκρηκτικά θα μπορούσαν να «θέσουν σε κίνδυνο πολλές ζωές» και να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στον αγωγό Balkan Stream.

Βρέθηκαν σε δύο σακίδια στην Καντζίζα, «μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον αγωγό φυσικού αερίου».

Ωστόσο, ο Ζέντσεφ δήλωσε ότι από τα δημόσια στοιχεία δεν φαίνεται να έχει γίνει καμία προσπάθεια να τοποθετηθούν τα εκρηκτικά στον ίδιο τον αγωγό – και ο Ουκρανός, που βρίσκεται κοντά στις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, είπε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό ήταν πιθανώς μια επιχείρηση υπό ψευδή σημαία που διεξήγαγε η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

«Αυτό ανταποκρίνεται στα πρότυπα της GRU», δήλωσε ο Ζέντσεφ, αναφερόμενος στη στρατιωτική διάσταση του περιστατικού.

Τον περασμένο μήνα, ο Μάγιαρ κατηγόρησε τον Όρμπαν ότι προσκάλεσε πράκτορες της GRU για να τον βοηθήσουν στην προσπάθειά του για επανεκλογή. Η ρωσική πρεσβεία στη Βουδαπέστη το αρνήθηκε, χαρακτηρίζοντας τις υποδείξεις για εμπλοκή της GRU ως «ανοιχτά ψευδείς πληροφορίες».