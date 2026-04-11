«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε στη δράση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στους τελικούς της περασμένης σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν έτοιμος εδώ και καιρό, είχε δηλωθεί στην Euroleague και έκανε την πρώτη του εμφάνιση για φέτος κόντρα στη Χάποελ στη Σόφια, έχοντας μάλιστα και πολύ θετικό πρόσημο με αποτέλεσμα να αποθεωθεί και από τον κόσμο και από τους συμπαίκτες του.

Στη μεγάλη σημασία που είχε η επιστροφή του Μουστάφα Φαλ απέναντι στη Χάποελ στάθηκε ο Ντονάτας Ουρμπόνας στο Urbonus podcast του BasketNews, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αφορούσε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό, αλλά και το ίδιο το μέλλον του Γάλλου σέντερ.

Τι είπε ο Ουρμπόνας για την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ

«Ήταν καταπληκτικός. Είχε να παίξει σε παιχνίδι της EuroLeague για 319 ημέρες, αυτή ήταν η πρώτη του συμμετοχή στη σεζόν και ήταν φανταστικός», ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, δίνοντας το στίγμα για το πόσο εντυπωσιακή θεώρησε την επιστροφή του Φαλ.

Ο Ουρμπόνας στάθηκε ιδιαίτερα στην επιρροή που είχε ο ψηλός του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές του παρκέ. «Ειδικά στην επίθεση, με τα επιθετικά ριμπάουντ που έδινε στους συμπαίκτες του και εκείνοι τα μετέτρεπαν σε πόντους, αλλά και με τις τάπες του. Υπήρξε ένα διάστημα που είχε μια τάπα, ένα επιθετικό ριμπάουντ και μια εξαιρετική ασίστ σε συμπαίκτη του που έκοβε στη ρακέτα», είπε.

Στη συνέχεια, όμως, πήγε την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω, συνδέοντας άμεσα την εμφάνιση του Φαλ με τις αποφάσεις που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός ενόψει καλοκαιριού. «Αυτή η εμφάνιση είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον ίδιο, καθώς ο Ολυμπιακός έχει την επιλογή να βγει από το συμβόλαιό του μετά το τέλος της σεζόν», τόνισε.

Ο Ουρμπόνας εξήγησε μάλιστα γιατί η παραμονή του έμπειρου σέντερ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα του ρόστερ. «Ο Φαλ είναι 34 ετών και ο Ολυμπιακός έχει ήδη τους Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ με εγγυημένα συμβόλαια. Οπότε η παραμονή του δεν είναι δεδομένη», σημείωσε.

Κλείνοντας, πάντως, ξεκαθάρισε ότι εμφανίσεις σαν αυτή απέναντι στη Χάποελ μόνο αδιάφορες δεν μπορούν να περάσουν. «Με τέτοιες εμφανίσεις είναι δύσκολο να τον αγνοήσεις και να μην του ανανεώσεις το συμβόλαιο», κατέληξε.

Η επιστροφή του Φαλ, ο οποίος αγωνίστηκε για 12:03 κόντρα στην ισραηλινή ομάδα, έχοντας 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ, 4 ασίστ και 1 κερδισμένο φάουλ, δεν άνοιξε μόνο μια συζήτηση για το τι μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά στον Ολυμπιακό στο φινάλε της σεζόν, αλλά και για το αν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του στο λιμάνι.