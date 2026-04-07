Φαλ: «Προπονούμαι και περιμένω να παίξω, θα επιστρέψω στο επίπεδο που ήμουν»
Euroleague 07 Απριλίου 2026, 20:46

Φαλ: «Προπονούμαι και περιμένω να παίξω, θα επιστρέψω στο επίπεδο που ήμουν»

Ο Μουστάφα Φαλ μίλησε για την κατάστασή του, για τον φετινό Ολυμπιακό, αλλά και για το πότε είναι πιθανόν να επιστρέψει στην δράση.

Εκτός δωδεκάδας για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος μίλησε για την κατάστασή του. Παράλληλα, ο Γάλλος σέντερ ανέφερε πως δεν γνωρίζει αν θα αγωνιστεί νωρίτερα από τα πλέι οφ, ξεκαθάρισε πως θα επιστρέψει στην πρότερη φόρμα του, ενώ σχολίασε τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού.

Οι δηλώσεις του Μουστάφα Φαλ:

Για τον τραυματισμό και τη διαδικασία της αποθεραπείας: «Ένιωσα πόνο. Προσπάθησα να κάνω μπλοκ σε σουτ και ένιωσα μια ενόχληση στο γόνατό μου. Και μετά θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να περπατήσω κανονικά, αυτό ήταν… Κατάλαβα ότι ήταν πολύ σοβαρός τραυματισμός, δεν ήξερα πόσο μεγάλος, αλλά ήξερα ότι ήταν κάτι κακό. Δεν έχω μείνει ποτέ έξω τόσο καιρό. Μια φορά ακόμα χρειάστηκε να μην παίξω για τρεις μήνες, ήταν μικρό διάστημα. Είναι η πρώτη φορά.

Η υπομονή είναι μεγάλη, ειδικά στην αρχή που δεν μπορείς να κουνηθείς. Ήταν κακές μέρες. Μετά, όταν αρχίζεις και βλέπεις πρόοδο, αρχίζεις και νιώθεις καλύτερα. Αλλά και πάλι είναι μεγάλο το διάστημα, άλλες μέρες είσαι καλά, άλλες όχι. Ευτυχώς, τώρα νιώθω καλά και είμαι υγιής. Είμαι χαρούμενος και ευλογημένος.

Πρέπει να μένεις όσο πιο αισιόδοξος γίνεται. Να είσαι πειθαρχημένος, γιατί γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να είσαι ανυπόμονος. Πρέπει να εστιάζεις μόνο στον στόχο, που είναι να επιστρέψεις και να παίξεις. Αυτό είχα να κών, νιώθω επιτυχημένος σε αυτή τη διαδικασία και είμαι χαρούμενος».

Για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού: «Είχαμε μεγάλους τραυματισμούς, αλλά διαθέτουμε και πολύ μεγάλο ρόστερ με πολλούς δυνατούς παίκτες. Οπότε όταν είναι όλοι υγιείς, έχουμε πολλούς παίκτες που κάνουν καλή δουλειά, ο προπονητής έχει καλό πλάνο για την ομάδα. Μέχρι τώρα είναι επιτυχημένη η σεζόν. Μπορεί να χάσαμε το Κύπελλο Ελλάδας, που ήταν κάτι κακό για εμάς, αλλά στην Ευρωλίγκα έχουμε επιτυχημένη πορεία και είμαι χαρούμενος που το βλέπω αυτό».

Για το αν πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει στο ίδιο επίπεδο όπως πριν τον τραυματισμό: «Ελπίζω, αυτός είναι ο στόχος. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να μπω σε αγωνιστικό ρυθμό, προπονούμαι και περιμένω να παίξω ξανά. Αν δεν παίξεις, δεν μπορείς να βρεις τη φόρμα σου. Φυσικά υπάρχει μία διαδικασία, όμως νιώθω αυτοπεποίθηση ότι θα φτάσω ξανά στο επίπεδο που ήμουν».

Για το πότε περιμένει να επιστρέψει: «Δεν γνωρίζω αν θα παίξω νωρίτερα από τα πλέι οφ, είμαστε στο τέλος της κανονικής διάρκειας, υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια για την πρώτη θέση. Είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσεις κάποιον που δεν έχει παίξει 10 μήνες σε αυτή τη συγκυρία, καταλαβαίνω τη θέση του προπονητή, δεν είναι εύκολη. Για εμένα, είναι πάντα καλό να κυριαρχείς, να θέλεις να είσαι ο πρώτος ό,τι και να γίνει. Ξέρω ότι είναι κακή τύχη η πρώτη θέση, αλλά ο στόχος είναι πάντα να είμαστε κυρίαρχη ομάδα και ξέρω ότι ο κόουτς πιστεύει το ίδιο».

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Λήγει η διορία Τραμπ – ΗΠΑ και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

