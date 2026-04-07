Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Πρόβλημα με Μόρις
Με ένα νέο πρόβλημα τραυματισμού η δωδεκάδα του Ολυμπιακού, με τον Μόντε Μόρις να μένει εκτός. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η παιχνίδι στο ματς που μπορεί να κρίνει εν πολλοίς την πρώτη θέση για τους ερυθρόλευκους.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τους 12 που θα έχει διαθέσιμους, με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και αυτό έχει να κάνει με τον Μόντε Μόρις που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στην μέση.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Εκτός 12άδας οι Μουστάφα Φαλ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και οι τραυματίες, Μόντε Μόρις (μυϊκό σπασμό στην μέση) και ο τραυματίας, Ταιρίκ Τζόουνς (θλάση).
