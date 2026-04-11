Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα αυξήσει στο 100% τους τελωνειακούς δασμούς στα αγαθά που εισάγονται στη χώρα από τον Ισημερινό, ανταποδίδοντας το μέτρο που αναγγέλθηκε μια ημέρα νωρίτερα από το Κίτο, εν μέσω διπλωματικής κρίσης μεταξύ των γειτόνων, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εμπορίου στην Μπογοτά (φωτογραφία αρχείου από elcomercio.com).

Οι δυο χώρες έχουν εμπλακεί τους τελευταίους μήνες σε εμπορικό πόλεμο, καθώς το Κίτο κατηγορεί την Μπογοτά πως δεν κάνει τίποτα για να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων στα σύνορά τους, μήκους κάπου 600 χιλιομέτρων.

Η Μπογοτά απαντά στο Κίτο που αύξησε από το 50 στο 100% τους τελωνειακούς δασμούς για τα προϊόντα που εισάγονται από την Κολομβία

Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανήγγειλε προχθές Πέμπτη την αύξηση από το 50 στο 100% των τελωνειακών δασμών στα προϊόντα που εισάγονται από την Κολομβία, εξωθώντας τον κολομβιανό πρόεδρο, τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο, να δώσει εντολή να επιστρέψει «αμέσως» στην Μπογοτά η πρεσβευτής της χώρας στο Κίτο.

Η κολομβιανή κυβέρνηση έχει ανταποδώσει σε όλες τις περιπτώσεις τους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς που ανακοινώθηκαν από την άλλη πλευρά από την αρχή της χρονιάς: από το 30, αυξήθηκαν στο 50 και από την 1η Μαΐου θα φθάσουν στο 100%.

«Εξαντλήσαμε τις διπλωματικές προσπάθειες», τόνισε η κολομβιανή υπουργός Εμπορίου Ντιάνα Μοράλες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών της που αναγγέλλει την ανταπόδοση του μέτρου της κυβέρνησης του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα.

Η κρίση στη διμερή σχέση κλιμακώθηκε περαιτέρω αφού ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας χαρακτήρισε στην αρχή της εβδομάδας «πολιτικό κρατούμενο» πρώην αντιπρόεδρο του Ισημερινού, τον Χόρχε Γκλας.

Ο κ. Γκλας, αντιπρόεδρος του Ισημερινού από το 2013 ως το 2018, υπό τους πρώην προέδρους Ραφαέλ Κορέα και Λενίν Μορένο, άκουσε να του απαγγέλλεται πέρυσι νέα ποινή κάθειρξης 13 ετών σε νέα δίκη για υπόθεση διαφθοράς.

Η «ασφάλεια των συνόρων»

Η απόφαση του Κίτο για την αύξηση των δασμών από τον Μάιο ακολούθησε τη διαπίστωση ότι η Μπογοτά δεν εφαρμόζει «σθεναρά και αποτελεσματικά μέτρα ως προς την ασφάλεια των συνόρων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παραγωγής, Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων του Ισημερινού.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Νομπόα άρχισε τον εμπορικό πόλεμο με την Κολομβία στην αρχή της χρονιάς, προσάπτοντας στην Μπογοτά έλλειψη συνεργασίας στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Μέσω της επικράτειας του Ισημερινού διέρχεται και εξάγεται κατά εκτιμήσεις περίπου το 70% της κοκαΐνης που διακινούν εγκληματικές οργανώσεις από τους γείτονές του, την Κολομβία και το Περού — πρόκειται για τις δυο χώρες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής.

Αλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός το τρέχον διάστημα σπαράσσεται από συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών που έχουν απογειώσει τον δείκτη των ανθρωποκτονιών, που πλέον βρίσκεται σε επίπεδο άνευ ιστορικού προηγουμένου (52/100.000 κατοίκους).

Πηγή: ΑΠΕ