Πάνω από 140.000 ευρώ σε χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένους μέλη της σπείρας που συνελήφθη στην Κατερίνη. Οι επιτήδειοι δρούσαν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, εξαπατώντας τα θύματά τους με τη μέθοδο του «λογιστή».

Τέλος στη φερόμενοι δράση τους έβαλαν χθες, Μεγάλη Τρίτη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα ως μέλη εγκληματικής ομάδας – ανάμεσά τους μεταξύ αυτών δύο γυναίκες – 31, 34 και 36 ετών, ενώ ο ένας ήταν 16χρονος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός τους τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυριζόταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν από συνεργάτη του τα κοσμήματα και τα άλλα τιμαλφή που υπάρχουν στο σπίτι ενόψει της υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν και χθες στην Κατερίνη να εξαπατήσουν 66χρονη ημεδαπή, όμως η μία από τις γυναίκες – μέλη της σπείρας συνελήφθη επ’ αυτοφώρω. Τα υπόλοιπα τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας την ανέμεναν σε όχημα, τα οποία επίσης συνελήφθησαν και το όχημα κατασχέθηκε. Από την προανάκριση προέκυψε ότι την ίδια μέρα προσπάθησαν να εξαπατήσουν στην Κατερίνη έναν ακόμα 93χρονο ημεδαπό.

Κατερίνη: Πώς δρούσαν τα μέλη της σπείρας

Από την έρευνα των αστυνομικών, σε συνεργασία και με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και του Αστυνομικού Τμήματος Καλλικράτειας, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της σπείρας, το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026, δρώντας με την ίδια μεθοδολογία, διέπραξαν δύο τηλεφωνικές απάτες σε Χαλκιδική, μία στην Πιερία και μία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, τα θύματα ήταν μία 76χρονη στην Κατερίνη την 31η Μαρτίου, μία 73χρονη και μία 78χρονη την 6η Απριλίου στην Καλλικράτεια και μία 72χρονη την ίδια ημέρα στη Θέρμη. Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 125 ευρώ, καθώς και αντικείμενα μεταμφίεσης, όπως περούκα, μάσκες και φουλάρια.

Επιπλέον, εις βάρος του 36χρονου συλληφθέντος εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία, καθώς το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης του είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης 7 ετών.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών, όσο και για την τυχόν συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.