Super League: «Τελικός» παραμονής στις Σέρρες – Οι μάχες των play-out
Δεύτερη αγωνιστική των play-out της Super League και η μάχη της παραμονής περιλαμβάνει τον... τελικό ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα, αλλά και ακόμη δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια.
- Νεκρή 75χρονη οδηγός μηχανής στη Χαλκίδα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
- Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
- Μία... περίεργη πινακίδα στο κέντρο της Αθήνας - Τι σημαίνει για τους οδηγούς
- Ιούδας: Τι κρύβεται στην πραγματικότητα πίσω από την προδοσία του
Η δεύτερη αγωνιστική των play out της Super League θα διεξαχθεί σήμερα (8/4), με τρεις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις, όσον αφορά τη «μάχη» της παραμονής.
Στις 16:00 η ΑΕΛ θα υποδεχθεί στην έδρα της τον Παναιτωλικό. Δύο νίκες σημείωσε ο Παναιτωλικός απέναντι στην ΑΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα, αρχικά με 3-0 στο Αγρίνιο για τον πρώτο γύρο, ενώ επικράτησε και με 4-1 στη Θεσσαλία στις 7 Φεβρουαρίου 2026.
Στις 17:00 ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον Αστέρα AKTOR. Έξι διαδοχικές νίκες έχει ο Πανσερραϊκός απέναντι στον Aστέρα AKTOR εντός και εκτός έδρας, ενώ έχει διατηρήσει το αήττητό του στα οκτώ τελευταία μεταξύ τους, με συγκομιδή επτά νίκες και μια ισοπαλία.
Η τελευταία επικράτηση των Αρκάδων ήταν στις 2 Δεκεμβρίου 2023 με 1-0 στην Τρίπολη. Εκείνη ήταν η τρίτη στην σειρά διαδοχική νίκη. Ο Πανσερραϊκός έχει τέσσερις διαδοχικές νίκες εντός έδρας επί της ομάδας της Αρκαδίας, με τις τρεις να είναι με σκορ 2-1, όπως και η φετινή τους, ενώ υπάρχει και μια με 2-0.
Στις 19:00 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί στο Περιστέρι την Κηφισιά. Αυτή είναι η έκτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες και η τρίτη με γηπεδούχο τον Ατρόμητο. Στις πέντε προηγούμενες δεν έχει σημειωθεί ισοπαλία μεταξύ τους και υπάρχουν τρεις νίκες για την Κηφισιά και δύο για τον Ατρόμητο.
Στις φετινές τους αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος σημειώθηκαν δύο νίκες φιλοξενούμενων, αφού η Κηφισιά επικράτησε με 2-1 στο Περιστέρι για την ένατη αγωνιστική της Super League και ο Ατρόμητος με 1-0 για την εικοστή στη Νίκαια.
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των play out της Super League:
ΑΕΛ – Παναιτωλικός (16:00)
Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR (17:00)
Ατρόμητος – Κηφισιά (19:00)
Η βαθμολογία της Super League
- Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
- Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
- Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ ο Φουρνιέ για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
- Συλλυπητήρια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου (pic)
- Η προφητική ατάκα του Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Το να πεθάνεις στο γήπεδο είναι το πιο όμορφο πράγμα…»
- Η UEFA ανακοίνωσε ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου
- Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Έφυγε» ο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις