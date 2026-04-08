ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).
Η συντονισμένη «γαλάζια» προσπάθεια απαξίωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί αντιδράσεις και εκτός πολιτικού φάσματος με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ) να στηρίζει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και να υπογραμμίζει πως «η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη».
Τη Μ. Τρίτη, κόντρα στο πρωθυπουργικό τηλεοπτικό μήνυμα που ξετυλίχτηκε μακριά από το «βαλκανικό ροκ» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Λάουρα Κοβέσι, ο Άδωνις Γεωργιάδης απαξίωσε την ευρωπαϊκή εισαγγελία (ΕΡΡΟ) κάνοντας εμπρηστικούς χαρακτηρισμούς ενώ και άλλα κυβερνητικά στελέχη ακολούθησαν όχι με ανάλογη ένταση.
Στήριξη στους εισαγγελικούς λειτουργούς
«Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος «εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τους Έλληνες Ευρωπαίους εντεταλμένους Εισαγγελείς και προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς που ασκούν τα καθήκοντά τους με θεσμική ανεξαρτησία, θάρρος και υψηλό φρόνημα».
Η ΕΕΕ σημειώνει, όχι τυχαία, πως «οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς επιλέγονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας και ασκούν τα καθήκοντά τους με αποκλειστικό γνώμονα το Σύνταγμα, τον εθνικό και ενωσιακό νόμο».
Ναι στην κριτική αλλά με υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση
Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών «χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου», καταλήγει.
