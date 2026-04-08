H πολεμική οικονομία… στα καλύτερα της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδιά της για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ονομάζεται AGILE, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της δοκιμής νέων αμυντικών τεχνολογιών στην ΕΕ.

Η χρηματοδότηση κάθε έργου θα κυμαίνεται από 1 εκατομμύριο έως 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και το στάδιο ανάπτυξης του έργου.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Το AGILE αποσκοπεί στην υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών και αναπτυσσόμενων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και τα drones, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή.

Με το βλέμμα στραμμένο στις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εντείνει τις προσπάθειές της για να συμβαδίσει με το εξελισσόμενο τοπίο της πολεμικής τεχνολογίας. Οι Βρυξέλλες πιέζουν να επιταχυνθεί το άλμα από τα ερευνητικά εργαστήρια στην ανάπτυξη στον πραγματικό κόσμο, απαιτώντας ταχύτητα και καινοτομία για την αντιμετώπιση μιας νέας εποχής απειλών για την ασφάλεια αλλά και μερικής μετάβασης της οικονομίας σε άλλα… μονοπάτια.

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν συνολικά σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Το επόμενο έτος επενδύθηκαν στον τομέα αυτό περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον.

Η νεότερη πρόταση, για το πρόγραμμα AGILE, εάν εγκριθεί, θα σηματοδοτήσει μια σαφή ρήξη με το αργό μοντέλο χρηματοδότησης της άμυνας της ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στην ταχύτητα, την ανάληψη κινδύνων και την ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Οι επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ

325 εκατομμύρια ευρώ για τα Ευρωπαϊκά Αμυντικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCI), στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ουκρανία

260 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Μηχανισμού Στήριξης της Ουκρανίας (USI) για την ανασυγκρότηση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας

240 εκατομμύρια ευρώ για κοινές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων άμυνας κατά των drones, αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, καθώς και συστημάτων μάχης εδάφους και θάλασσας

100 εκατομμύρια ευρώ σε στήριξη μετοχικού κεφαλαίου για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ του τομέα της άμυνας μέσω του ταμείου FAST

35,3 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα καινοτομίας BraveTech με σκοπό τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Ο στόχος της ΕΕ με το AGILE

Το AGILE, το οποίο προτάθηκε τον Μάρτιο του 2026 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα εργαλείο ταχείας χρηματοδότησης για τη μετακίνηση των αμυντικών τεχνολογιών από την ανάπτυξη στην ανάπτυξη πολύ ταχύτερα από τα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ.

Έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τα έργα από το στάδιο της τεχνικής ανάπτυξης έως την επιχειρησιακή εφαρμογή. Επιδιώκει μια διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης διάρκειας τεσσάρων μηνών και προβλέπει την εφαρμογή των έργων στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις εντός τριετούς περιόδου. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση των χρόνων εφαρμογής, ως απάντηση στα ταχέως μεταβαλλόμενα σενάρια συγκρούσεων.

Αναμένεται να περιλαμβάνει συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με γνώμονα την αποστολή για τη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων ή αυτόνομα συστήματα, ή έργα που αφορούν κβαντικούς υπολογιστές. Θα υποστηρίξει επίσης έργα που αφορούν την προηγμένη ρομποτική και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρωταρχικός στόχος είναι να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες νεοσύστατων επιχειρήσεων και ΜμΕ που ασχολούνται με τεχνολογίες διπλής χρήσης ή αμυντικές τεχνολογίες. Οι εταιρείες αυτές θα έχουν ταχύτερους κύκλους χρηματοδότησης, μειωμένο διοικητικό φόρτο και σαφέστερη πορεία από το προϊόν στην αγορά.

Οι μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες μπορούν επίσης να επωφεληθούν έμμεσα, ενσωματώνοντας αυτές τις καινοτομίες στα συστήματά τους ή συνεργαζόμενες με μικρότερες εταιρείες.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.