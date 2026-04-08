ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08 Απριλίου 2026, 21:00

ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Vita.gr
Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Spotlight

H πολεμική οικονομία… στα καλύτερα της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδιά της για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ονομάζεται AGILE, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της δοκιμής νέων αμυντικών τεχνολογιών στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία του προγράμματος AGILE, μιας πιλοτικής πρωτοβουλίας ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στην ταχύτατη ενίσχυση της αμυντικής τεχνολογίας

Η χρηματοδότηση κάθε έργου θα κυμαίνεται από 1 εκατομμύριο έως 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και το στάδιο ανάπτυξης του έργου.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Το AGILE αποσκοπεί στην υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών και αναπτυσσόμενων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και τα drones, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή.

Με το βλέμμα στραμμένο στις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εντείνει τις προσπάθειές της για να συμβαδίσει με το εξελισσόμενο τοπίο της πολεμικής τεχνολογίας. Οι Βρυξέλλες πιέζουν να επιταχυνθεί το άλμα από τα ερευνητικά εργαστήρια στην ανάπτυξη στον πραγματικό κόσμο, απαιτώντας ταχύτητα και καινοτομία για την αντιμετώπιση μιας νέας εποχής απειλών για την ασφάλεια αλλά και μερικής μετάβασης της οικονομίας σε άλλα… μονοπάτια.

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν συνολικά σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Το επόμενο έτος επενδύθηκαν στον τομέα αυτό περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον.

Η νεότερη πρόταση, για το πρόγραμμα AGILE, εάν εγκριθεί, θα σηματοδοτήσει μια σαφή ρήξη με το αργό μοντέλο χρηματοδότησης της άμυνας της ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στην ταχύτητα, την ανάληψη κινδύνων και την ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Οι επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ

  • 325 εκατομμύρια ευρώ για τα Ευρωπαϊκά Αμυντικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCI), στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ουκρανία
  • 260 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Μηχανισμού Στήριξης της Ουκρανίας (USI) για την ανασυγκρότηση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας
  • 240 εκατομμύρια ευρώ για κοινές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων άμυνας κατά των drones, αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, καθώς και συστημάτων μάχης εδάφους και θάλασσας
  • 100 εκατομμύρια ευρώ σε στήριξη μετοχικού κεφαλαίου για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ του τομέα της άμυνας μέσω του ταμείου FAST
  • 35,3 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα καινοτομίας BraveTech με σκοπό τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Ο στόχος της ΕΕ με το AGILE

Το AGILE, το οποίο προτάθηκε τον Μάρτιο του 2026 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα εργαλείο ταχείας χρηματοδότησης για τη μετακίνηση των αμυντικών τεχνολογιών από την ανάπτυξη στην ανάπτυξη πολύ ταχύτερα από τα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ.

Έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τα έργα από το στάδιο της τεχνικής ανάπτυξης έως την επιχειρησιακή εφαρμογή. Επιδιώκει μια διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης διάρκειας τεσσάρων μηνών και προβλέπει την εφαρμογή των έργων στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις εντός τριετούς περιόδου. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση των χρόνων εφαρμογής, ως απάντηση στα ταχέως μεταβαλλόμενα σενάρια συγκρούσεων.

Αναμένεται να περιλαμβάνει συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με γνώμονα την αποστολή για τη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων ή αυτόνομα συστήματα, ή έργα που αφορούν κβαντικούς υπολογιστές. Θα υποστηρίξει επίσης έργα που αφορούν την προηγμένη ρομποτική και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρωταρχικός στόχος είναι να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες νεοσύστατων επιχειρήσεων και ΜμΕ που ασχολούνται με τεχνολογίες διπλής χρήσης ή αμυντικές τεχνολογίες. Οι εταιρείες αυτές θα έχουν ταχύτερους κύκλους χρηματοδότησης, μειωμένο διοικητικό φόρτο και σαφέστερη πορεία από το προϊόν στην αγορά.

Οι μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες μπορούν επίσης να επωφεληθούν έμμεσα, ενσωματώνοντας αυτές τις καινοτομίες στα συστήματά τους ή συνεργαζόμενες με μικρότερες εταιρείες.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

World
HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

Vita.gr
Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Κόσμος
Mε αντίποινα απειλούν oι Φρουροί της Επανάστασης μετά τις επιθέσεις στον Λίβανο

Mε αντίποινα απειλούν oι Φρουροί της Επανάστασης μετά τις επιθέσεις στον Λίβανο

Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Το Ιράν θέλει να βάλει «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Και ζητά πληρωμή σε κρυπτονόμισμα

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
ΗΠΑ - Ιράν 08.04.26

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό - Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Γολγοθάς 08.04.26

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά

Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι

Το μεγαλύτερο μάθημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ενόψει του Μουντιάλ 2026, διεξήχθη σε μια πλατεία στην πόλη το Μεξικού και βρήκε θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Οι Μεξικανοί γιορτάζουν έτσι και ένα άλλο ρεκόρ, την 3η φορά που φιλοξενούν τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν να το «φωνάζουν».

Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port
English edition 08.04.26

Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port

Addressing departing travelers, the minister extended his wishes for a happy Easter, saying he hoped Greeks would enjoy the holiday period on the country’s islands.

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
Social Media 08.04.26

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς

Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Το Ιράν θέλει να βάλει «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Και ζητά πληρωμή σε κρυπτονόμισμα

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
Τετάρτη η απόφαση 08.04.26

«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Πανσερραϊκός κι ο Αστέρας σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε κανέναν με την ήττα της ΑΕΛ, καθώς παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας των πλέι άουτ.

Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Η γραμμή όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στην Ισπανία είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

