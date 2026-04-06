Γιατί το Ιράν εξελίσσεται σε παγκόσμια δύναμη λόγω του… πολέμου
Κόσμος 06 Απριλίου 2026, 11:52

Γιατί το Ιράν εξελίσσεται σε παγκόσμια δύναμη λόγω του… πολέμου

«Φανταστείτε το Ιράν να ελέγχει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, τη Ρωσία το 11% και την Κίνα να μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος αυτής της προσφοράς».

Βαγγέλης Γεωργίου
Vita.gr
Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Δεν διαθέτει τα αεροπλανοφόρα, την τεχνολογία, τις δομές και την οικονομία των ΗΠΑ, Κίνας ή Ρωσίας. Ωστόσο, ίσως για πρώτη φορά μια φοβερή σε ένταση στρατιωτική επιχείρηση καταφέρνει να σπρώξει τον ίδιο τον στόχο της, το Ιράν, στην κλίμακα των μεγάλων υπερδυνάμεων. Πως συνέβη αυτό;

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι προσωρινός και ότι οι ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα σταθεροποιήσουν σύντομα την κατάσταση και ότι οι ροές πετρελαίου θα επανέλθουν στα γνωστά επίπεδα.

Ο άνθρωπος όμως που συμβούλευε Αμερικανούς προέδρους και έκανε προσομοιώσεις πολέμου ΗΠΑ-Ιράν για 20 συναπτά έτη, ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και ειδικός στην ασφάλειας Ρόμπερτ Πέιπ, διαφωνεί κάθετα.

«Όπως έχουμε ήδη δει, μπορείς να ελέγχεις τα στενά χωρίς να τα κλείνεις» εξηγεί με ανάλυσή του στου New York Times. «Σήμερα, τα στενά παραμένουν ανοιχτά για τα δεξαμενόπλοια. Ωστόσο, η κυκλοφορία έχει μειωθεί πάνω από 90% από την έναρξη του πολέμου, όχι επειδή το Ιράν έχει βυθίσει κάθε πλοίο που εισήλθε, αλλά επειδή, λόγω της αξιόπιστης απειλής επίθεσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες απέσυραν ή ανατίμησαν την κάλυψη πολεμικού κινδύνου. Το να πλήττεται ένα φορτηγό πλοίο κάθε λίγες ημέρες ήταν υπεραρκετό για να καταστεί ο κίνδυνος μη αποδεκτός».

Με δεδομένο ότι τα έσοδα των κρατών του Κόλπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ενέργειας, αν συνεχιστεί η αβεβαιότητα, το σύστημα του Κόλπου θα αλλάξει αναπόφευκτα, προειδοποιεί ο Πέιπ.

Θα δώσει τη θέση του σε μια διαφορετική περιφερειακή τάξη, στην οποία τα κράτη του Κόλπου θα προσαρμόζονται όλο και περισσότερο στον παράγοντα Ιράν που μπορεί να επηρεάσει πιο άμεσα την αξιοπιστία των εξαγωγών τους.

«Οι παγκόσμιες συνέπειες θα είναι πιο έντονες στην Ασία. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια του Κόλπου. Η Κίνα, αν και πιο διαφοροποιημένη, επίσης εξαρτάται από την περιοχή για μεγάλο μέρος των ενεργειακών εισαγωγών της. Αυτές οι εξαρτήσεις είναι ενσωματωμένες σε υποδομές — διυλιστήρια, θαλάσσιες διαδρομές και συστήματα αποθήκευσης που δεν μπορούν να αναδιαμορφωθούν γρήγορα».

Ασύμμετρα μέσα και επιρροή σε Ρωσία και Κίνα

Όπως εξηγεί ο Πέιπ, όλα αυτά το Ιράν θα τα καταφέρει απλώς με ασύμμετρα μέσα. Ενώ οι ΗΠΑ θα πρέπει να δαπανούν τεράστια ποσά και μέσα για να προστατεύσουν φορτία «το Ιράν χρειάζεται μόνο να πλήττει περιστασιακά ένα δεξαμενόπλοιο για να δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου».

«Αν ο ιρανικός έλεγχος των στενών διαρκέσει για μήνες ή χρόνια, όπως πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί, θα αναδιαμορφώσει δραστικά την παγκόσμια τάξη εις βάρος των ΗΠΑ».

Στη συνέχεια ο Πέιπ μια παγκόσμια οικονομία με υψηλότερα κόστη ασφάλισης και μεταφοράς, επιδείνωση εμπορικών ισοζυγίων, αποδυνάμωση νομισμάτων, αύξηση πληθωρισμού, ενεργειακή εξάρτηση που θα διαμορφώνει πολιτική και λίγο χώρο για διπλωματία. Επιπλέον ο στασιμοπληθωρισμός που γνώρισε ο πλανήτης της δεκαετία του 1970 θα επιστρέψει.

Από όλη αυτή την ιστορία όμως θα ωφεληθεί και πάλι το Ιράν. «Η Κίνα εξαρτάται από την ενέργεια του Κόλπου για να στηρίξει την ανάπτυξή της. Η Ρωσία ωφελείται από υψηλότερες και πιο ασταθείς τιμές ενέργειας. Το Ιράν αποκτά επιρροή λόγω της θέσης του στο «σημείο ασφυξίας» του Ορμούζ» εξηγεί ο Πέιπ.

Έτσι στη συνέχεια θα αναδυθεί μια νέα τάξη Κίνας, Ιράν και Ρωσίας, «όχι μέσω μιας επίσημης συμμαχίας (τουλάχιστον όχι αρχικά), αλλά μέσω συγκλινόντων κινήτρων που ενισχύουν το ένα το άλλο με την πάροδο του χρόνου».

«Φανταστείτε να…»

Ο Πέιπ μάλιστα υπογραμμίζει και το ακόμα χειρότερο για τις ΗΠΑ σενάριο: «Φανταστείτε το Ιράν να ελέγχει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, τη Ρωσία περίπου το 11% και την Κίνα να μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος αυτής της προσφοράς. Θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα καρτέλ που θα στερεί από τη Δύση το 30% του παγκόσμιου πετρελαίου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να γίνει αντιληπτό το καταστροφικό αποτέλεσμα: ραγδαία μείωση της ισχύος των ΗΠΑ και της Ευρώπης και μια παγκόσμια μετατόπιση προς την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν».

Έτσι, οι ΗΠΑ σήμερα έχουν δύο επιλογές είτε να δεσμευτούν σε μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια να επανακτήσουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ είτε να αποδεχτούν μια νέα παγκόσμια ενεργειακή τάξη στην οποία ο αμερικανικός έλεγχος δεν είναι πλέον δεδομένος.

Η πρώτη επιλογή θα οδηγήσει σε ένα διεθνές σύστημα με το Ιράν ως τέταρτο κέντρο παγκόσμιας ισχύος, ενώ η δεύτερη συνεπάγεται μακροχρόνιο πόλεμο στον οποίο μπορεί να χάσουν οι ΗΠΑ, εκτιμά ο Πέιπ.

Ο πόλεμος με το Ιράν δεν είναι μια στρατιωτική σύγκρουση από την οποία οι ΗΠΑ μπορούν απλώς να αποχωρήσουν, επιστρέφοντας στην προηγούμενη κατάσταση. Το Ιράν σίγουρα θα απαιτήσει βαρύ τίμημα σε μια νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ — αλλά αυτό το τίμημα θα είναι πιθανότατα μικρότερο από εκείνο του εναλλακτικού μέλλοντος. Πρόκειται για έναν μετασχηματιστικό πόλεμο, και αν αυτές οι αλλαγές συνεχιστούν έστω και για λίγα χρόνια, η παγκόσμια τάξη θα αλλάξει αμετάκλητα.

Στουρνάρας: Στο 1,9% επιβραδύνεται η ανάπτυξη το 2026 λόγω πολέμου και αβεβαιότητας

Vita.gr
Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…
Ορισμένες εταιρείες «προσλαμβάνουν συνεχώς», απαραίτητα για να αυξήσουν το προσωπικό, αλλά για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με χαμηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Ευρώπη: Εργατικό δυναμικό «γερασμένο», μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και περισσότερο άγχος
Δεδομένα τεσσάρων δεκαετιών αποκαλύπτουν ένα εργατικό δυναμικό στην ΕΕ που έχει μεταμορφωθεί πέρα από κάθε αναγνώριση - Η έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας του 2024 καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση, η δημογραφία και η κλιματική αλλαγή έχουν αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία 35 χρόνια

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κόψει τον δρόμο προς τις καλύτερες δουλειές
Νέα έρευνα δείχνει ότι η αυτοματοποίηση δεν απειλεί μόνο μεμονωμένες θέσεις, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές που επιτρέπουν σε εργαζόμενους χωρίς πτυχίο να ανέβουν μισθολογικά

Η ΕΕ προειδοποιεί για «μακροχρόνιο» ενεργειακό σοκ – Εξετάζει σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα
Η ΕΕ «δεν βρίσκεται ακόμη σε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού», αλλά οι Βρυξέλλες καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση των «διαρθρωτικών, μακροχρόνιων επιπτώσεων» της σύγκρουσης

Πώς ο πόλεμος επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου
Το κλείσιμο του εναέριου χώρου και οι αλλαγές δρομολογίων έχουν αναδιαμορφώσει τα ταξίδια σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Πώς αντέδρασαν οι αεροπορικές εταιρείες

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή
Ο Μιγκέλ Αντρόβερ μιλάει στο Vanity Fair για τον ακτιβισμό του, την εμπορευματοποιημένη κατάσταση της μόδας καθώς και για το «The Designer Is Dead», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του.

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πόλεμο με το βαθύ κράτος» και για «έξοδο από τις χαμηλές προσδοκίες» υπονοώντας ότι δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις απευθείας αναθέσεις. Άλλος κυβερνά αυτό τον τόπο;

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
Eligible drivers can apply for fuel aid of up to €60, with income-based criteria covering most households and additional support for diesel users

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

