Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.
Μία απίθανη απόφαση ελήφθη από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κονγκό, η οποία απαγόρευσε στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους τους, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων ενόψει Μουντιάλ.
Όλα ξεκίνησαν όταν το Κονγκό προκρίθηκε στο Μουντιάλ, ένα γεγονός που προκάλεσε ξέφρενες αντιδράσεις και πανηγυρισμούς στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν διάφορα ρεπορτάζ του εξωτερικού, οι διεθνείς δεν αποδεσμεύτηκαν έγκυρα, κάτι που όπως είναι φυσικό, προκάλεσε πρόβλημα στους ποδοσφαιριστές, καθώς έχουν υποχρεώσεις με τα κλαμπ που αγωνίζονται.
Η κίνηση του Κονγκό που αντιβαίνει τη FIFA
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Κονγκό αντιβαίνει στους κανονισμούς της FIFA, καθώς αναφέρεται ότι οι διεθνείς υποχρεούνται να επιστρέφουν στις ομάδες τους 48 ώρες μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων με τις χώρες τους.
Από το περιστατικό έχουν ενοχληθεί διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι: Εσπανιόλ, Έλτσε και Μπέτις, ενώ η Καστεγιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε νομικές ενέργειες, αφού ποδοσφαιριστής της καθυστέρησε πολύ να επιστρέψει.
- Ο Καμαβινγκά χάνει στη Ρεάλ και κερδίζει στην Premier League
- Πάρτι του Τζόλη με την Μπριζ κόντρα στην Άντερλεχτ (vids)
- Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
- Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
- Ουγγαρία – Ελλάδα 13-12: Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη
- Αυτός είναι ο πρώτος στόχος της Λίβερπουλ για αντί-Σαλάχ
- Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη λειτουργία του τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Ο Λανουά σε αναμμένα κάρβουνα με τους ξένους διαιτητές
