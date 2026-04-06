Καρεμπέ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ»
Η ανάρτηση του Κριστιάν Καρεμπέ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ, με την οποία
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Φάληρο με 1-0 από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play offs 1-4 της Stoiximan Super League και έμεινε στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας.
Μία μέρα μετά τον αγώνα, ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης των «ερυθρόλευκων» Κριστιάν Καρεμπέ θέλησε να στείλει το μήνυμά του μέσω ανάρτησης στα social media, επισημαίνοντας πως «ποτέ δεν τα παρατάμε» και συνόδευσε αυτό το post με μία φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram από το ντέρμπι της Κυριακής (5/4), με τους παίκτες.
Με αυτό το μήνυμα αποδεικνύεται πως στον Ολυμπιακό δεν πτοούνται, δεν πρόκειται να τα παρατήσουν και μέχρι τέλους θα παλέψουν για τον μεγάλο στόχο τους.

- Ο Καμαβινγκά χάνει στη Ρεάλ και κερδίζει στην Premier League
- Πάρτι του Τζόλη με την Μπριζ κόντρα στην Άντερλεχτ (vids)
- Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
- Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
- Ουγγαρία – Ελλάδα 13-12: Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη
- Αυτός είναι ο πρώτος στόχος της Λίβερπουλ για αντί-Σαλάχ
- Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη λειτουργία του τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Ο Λανουά σε αναμμένα κάρβουνα με τους ξένους διαιτητές
