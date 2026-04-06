Καρεμπέ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Φάληρο με 1-0 από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play offs 1-4 της Stoiximan Super League και έμεινε στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Μία μέρα μετά τον αγώνα, ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης των «ερυθρόλευκων» Κριστιάν Καρεμπέ θέλησε να στείλει το μήνυμά του μέσω ανάρτησης στα social media, επισημαίνοντας πως «ποτέ δεν τα παρατάμε» και συνόδευσε αυτό το post με μία φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram από το ντέρμπι της Κυριακής (5/4), με τους παίκτες.

Με αυτό το μήνυμα αποδεικνύεται πως στον Ολυμπιακό δεν πτοούνται, δεν πρόκειται να τα παρατήσουν και μέχρι τέλους θα παλέψουν για τον μεγάλο στόχο τους.