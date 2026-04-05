Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος – Υπάρχουν πολλά ματς ακόμη»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και την κατάσταση στη βαθμολογία των playoffs.
Την πίστη του ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και να κατακτήσει το πρωτάθλημα εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι με την ΑΕΚ.
«Υπάρχουν πολλά ματς μπροστά μας ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών, ερωτηθείς για τους πέντε πόντους που απέχει πλέον ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, μετά το αποψινό αποτέλεσμα στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:
«Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Κάναμε κακό παιχνίδι σήμερα. Θα μπορούσαμε να είχαμε ισοφαρίσει στο τέλος με τον Γιαζίτζι, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Γενικότερα, μετά το γκολ που δεχθήκαμε στα πρώτα λεπτά δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε, ενώ από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλος μετά το 1-0 έκανε το δικό του παιχνίδι».
Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να αντιδράσει όταν δέχεται πρώτος γκολ: «Είναι αλήθεια. Όταν δεχόμαστε πρώτοι γκολ δεν δείχνουμε την ικανότητα να αντιδράσουμε. Έχει συμβεί πολλές φορές».
Για το -5 από την κορυφή και αν μπορεί ο Ολυμπιακός να ανατρέψει τα δεδομένα: «Υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχουν πολλά ματς μπροστά μας ακόμα. Ούτε η ΑΕΚ δεν πιστεύει πως έχει τελειώσει κάτι».
