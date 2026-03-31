Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Σε μαραθώνιο εξελίχθηκε η καταμέτρηση των σταυρών για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ με τα στελέχη της πλειοψηφίας του Κινήματος να κυριαρχούν έναντι των εσωκομματικών αντιπάλων του Νίκου Ανδρουλάκη. Παρόλο που η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα, οι διαδικασίες των λεγόμενων ποσοστώσεων (φύλου, νεολαίας, τάσεων), που θα αλλάξουν τα δεδομένα των συμμετεχόντων, απαιτούσαν χρόνο προκειμένου να υπάρξει η τελική σειρά των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι πρωταγωνιστές

Στην πρώτη θέση με 1018 σταυρούς εκλέχθηκε ο «Βενιαμίν» της Παράταξης με το βαρύ βιογραφικό και υπεύθυνος προγράμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρχιμάκη.

Στη δεύτερη θέση, με 898 ψήφους, είναι ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη και πρώην εκπρόσωπος τύπου, Θανάσης Γλαβίνας. Στην τρίτη θέση, με 880 ψήφους, βρίσκεται η Άννα Διαμαντοπούλου, παρόλο που δεν προέρχεται από τον «πυρήνα» των προεδρικών.

Ακολουθούν ο Κώστας Παπαδημητρίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο οικονομικό επιμελητήριο και ο Σωτήρης Παπαγεωργίου. Πρόκειται για πρόσωπο που ανήκει στη στενή ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 2023, στις πρώτες εκλογές του Μαΐου, είχε εκλεγεί βουλευτής Καρδίτσας.

Στους «πρωταγωνιστές» ανήκει και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, επίσης στενός συνεργάτης του προέδρου του Κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς. Επιπλέον, στην πρώτη δεκάδα εκλέχθηκε, ο δικηγόρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην υπόθεση των υποκλοπών, Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του ιστορικού στελέχους και πρώην προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλαμάνη.

Ακολουθεί με 737 ψήφους ο οικονομολόγος Άρης Καρβούνης. 711 ψήφους έλαβε ο γνωστός δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής και 703 ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης.

Στην 11η θέση βρίσκεται με 702 ψήφους ο Βασίλης Κεγκέρογλου, νυν δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και πρώην βουλευτής του Κινήματος, ενώ στην 12η, με τις ίδιες ψήφους, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και «άνθρωπος» του προέδρου, Σταύρος Τζεδάκης.

Στην 13η θέση με 700 ψήφους εκλέχθηκε ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, που ανήκει στο «παπανδρεϊκό» μπλοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο κ. Σαχινίδης όσο και η πλειοψηφία των Παπανδρεϊκών συντάχθηκαν με την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Στην επόμενη θέση με 681 ψήφους εκλέχθηκε ο διευθυντής της Μιλένας Αποστολάκη, με τις ψήφους της ηγετικής ομάδας, Μανώλης Γλέζος. Ακολουθεί με 679 σταυρούς, ο Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε στηρίξει τον Παύλο Γερουλάνο στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές.

669 ψήφους έλαβε ο Θοδωρής Λώλος, από τη Ζαχάρω, που ανήκει στην ομάδα του Μιχάλη Κατρίνη.

Με 662 ψήφους εκλέγεται στην πρώτη 20άδα η Ελισσάβετ Φελώνη, επίσης από την «ομάδα» Ανδρουλάκη. 655 ψήφους έλαβε ο Ηρακλής Δρούλιας, επικεφαλής του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου εισηγήθηκε τις καταστατικές αλλαγές. Τέλος, ο υπεύθυνος κινητοποιήσεων του κόμματος, Νίκος Δασκαλάκης έλαβε 650 σταυρούς.

Οι συσχετισμοί

Συνολικά, κατά πληροφορίες, το «μπλοκ» Ανδρουλάκη καταλαμβάνει περισσότερες από 155 θέσεις.

7 στελέχη πρόσκεινται στην Άννα Διαμαντοπούλου και 9 στον Παύλο Χρηστίδη.

Σύμφωνα με πηγές, περίπου 65 στελέχη εκλέγει η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, με τη στήριξη, όπως όλα δείχνουν, των Παπανδρεϊκών. Έτσι, σε οργανωτικό επίπεδο, καθίσταται ο δεύτερος πόλος στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα πάντως με τους επιτελείς του βουλευτή, ο αριθμός των εκλεγμένων μελών ανέρχεται στους 74 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 28%.

Ο Παύλος Γερουλάνος εξέλεξε 31 μέλη και ο Μιχάλης Κατρίνης 20. 7 – 10 μέλη εξελέγησαν από την πλευρά του Χάρη Δούκα.

Ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που προβλέπεται για τις ποσοστώσεις τάσεων είναι συνολικά 14 και διαμοιράζεται με βάση τους σταυρούς στο ΚΙΔΗΣΟ, την ΕΔΕΜ και την Ανανεωτική Αριστερά.

7 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προέρχονται από τον απόδημο ελληνισμό. Σημειωτέον ότι στα 271 μέλη του οργάνου δεν συμπεριλαμβάνονται οι ποσοστώσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ούτε όμως οι βουλευτές και στελέχη άλλων οργάνων. Επιπλέον, στο όργανο συμμετέχουν ως αριστίνδην μέλη οι πρώην γραμματείς του κόμματος, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ.

