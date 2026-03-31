«Βροχή» ερωτήσεων για τις σχέσεις του με τον Πρωθυπουργό μετά την παραίτηση του από το τιμόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για ζητήματα λειτουργίας του Οργανισμού, του οποίου υπήρξε επικεφαλής δέχθηκε σήμερα ο πρώην πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας καταθέτοντας στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Με αφορμή το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας στο πρώτο μέρος της κατάθεσης του είχε πει στο δικαστήριο ότι μετά την κατάκτηση τους πήγε σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου ,αλλά δεν συζήτησης ποτέ με τον Πρωθυπουργό θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δέχθηκε ερωτήσεις τόσο από την πρόεδρο όσο και από τον εισαγγελέα της έδρας .

Ο μάρτυρας είπε ότι με τον κ. Μητσοτάκη τον συνδέει μακροχρόνια φιλία από το 2000 “πριν ασχοληθεί με την πολιτική”.

Οι ερωτήσεις στον Βάρρα

Πρόεδρος: Μας είπατε πως όταν πήγατε στον πρωθυπουργό, δεν συζητήσατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν κάναμε καμία συζήτηση, ίσως για την προστασία μου. Δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση.

Εισαγγελέας: Είπατε ότι είστε φίλοι με τον Πρωθυπουργό. Γίνεται να έχω φίλο κάποιον, να με παίρνει στο γραφείο του μετά την παραίτηση μου και να μην κάνουμε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Εύλογη η απορία σας. Υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης.Όταν πήγα Σύμβουλος του ,υπήρχαν κρίσιμα θέματα που έπρεπε να διαχειριστεί, ήταν ο Covid τότε, οι ροές από τον Έβρο..

Στον λόγο μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να γκρινιαξω. Δεν ήρθα εδώ να πω ούτε δικαιολογίες ούτε ψέμματα.

Εισαγγελέας: Από το 2020 έως και σήμερα 2026, δεν έτυχε να συζητήσετε τίποτα για το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Όχι. Ορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ο κ. Βορίδης. Εγώ τι να πάω να πω ;

Εισαγγελέας : Άρα είστε φίλοι ή γνωστοί ;

Μάρτυρας: Εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου

Μήνυση Neuropublic σε Βάρρα – «Έμμεση απειλή»

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αποστολής υπόπτων ΑΦΜ στη δικαιοσύνη ο μάρτυρας είπε ότι ακόμη και αν είχε αντίθετη γνώμη εκείνος θα τα έστελνε γιατί τα στοιχεία “ήταν ικανά”.

“Εγώ δεν κυνήγησα κανέναν είμαι φιλήσυχος άνθρωπος…Έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα” επειδή έστειλε στη δικαιοσύνη τους φακέλους που διαπίστωσε παρανομίες .

Με βάση όσα γνωρίζει κατέθεσε την άποψη ότι κάποιοι διέπραξαν απάτη, δίνοντας ψεύτικα στοιχεία εκμεταλλευόμενοι το «τρικ» της τεχνικής λύσης .

Ο μάρτυρας προσκόμισε μάλιστα και έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι μετά την παραίτηση του έγινε κατανομή εκτάσεων σε 14 ΑΦΜ εκ των οποίων τα τέσσερα είχαν ήδη αποσταλεί στην Δικαιοσύνη ως ύποπτα απάτης.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έναρξη της κατάθεσης του, είπε ότι το περασμένο Σάββατο ενημερώθηκε πως εναντίον του υπέβαλε μήνυση για ψευδή κατάθεση η εταιρεία Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε, θεωρεί ως έμμεση απειλή την κίνηση αυτή, καθώς “είναι ένα οικονομικό μέγεθος η εταιρία και εγώ είμαι ανίσχυρος απέναντι της. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά απέναντι της. Σας είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι εγώ απειλές δεν δέχθηκα, όμως μετά την μήνυση , θυμήθηκα αυτό το κλίμα φόβου και απειλών που υπήρχε σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ”.

Η δίκη συνεχίζεται.