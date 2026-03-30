Τρομακτικό νοκ-άουτ σε αγώνα UFC γυναικών: Αριστερό κροσέ και μετά «πνίξιμο»! (vid)

Ένα εντυπωσιακό νοκ-άουτ έλαβε χώρα στο UFC γυναικών που διεξήχθη στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

Σοκαριστική είναι η στιγμή που η Αμερικανίδα μαχήτρια MMA, Maycee Barber, έμεινε ανάσκελα και αναίσθητη μετά από ένα από τα πιο βάναυσα νοκ-άουτ στην ιστορία του UFC το βράδυ του Σαββάτου (28/3).

Ειδικότερα, η 27χρονη Barber είναι ένα από τα καλύτερα γυναικεία ταλέντα του αθλήματος αλλά υπέστη ένα σοκαριστικό νοκ άουτ από την Μεξικανή αντίπαλό της, Alexa Grasso, στο UFC Fight Night 271 στο Σιάτλ, με τους οπαδούς να φοβούνται για την υγεία της μετά από ένα απίστευτα βίαιο τέλος του αγώνα.

Η 32χρονη κατάφερε να περάσει στην 27χρονη ένα αριστερό κροσέ, το οποίο τη ζάλισε και την έριξε κάτω. Αμέσως μετά η Γκράσο με λαβή «έπνιξε» την αντίπαλό της, επικρατώντας εν τέλει με νοκ-άουτ στον πρώτο γύρο. Η Μπάρμπερ έμοιαζε εντελώς αποπροσανατολισμένη αμέσως μετά το κροσέ και τη λαβή της Γκράσο.

OMG ALEXA GRASSO THATS WAS DISGUSTING #UFCSeattle pic.twitter.com/G02oIWWAiP — Underrated Tribal Chief (@CombatUTC) March 29, 2026

Στις τρομακτικές σκηνές που έλαβαν χώρα, η τραυματισμένη Barber φάνηκε στη συνέχεια να προσπαθεί να αρπάξει τον διαιτητή για βοήθεια, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω από τα πόδια του πριν την ξαπλώσει ανάσκελα στη μέση του κλουβιού, προς μεγάλη ανησυχία των τηλεθεατών.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια ξάπλωσε στη συνέχεια με τα χέρια της ανοιχτά και τα μάτια της ανοιχτά, ενώ παρέμενε αναίσθητη στο στρώμα, με τους γιατρούς να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Μετά από μερικούς σύντομους πανηγυρισμούς, η Γκράσο γονάτισε και ακολούθησε μια ζοφερή σκηνή στην οποία οι γιατροί προσπάθησαν να βοηθήσουν την Μπάρμπερ να ανακτήσει τις αισθήσεις της, ενώ η νικήτρια του αγώνα παρακολουθούσε.