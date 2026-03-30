Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 12:24

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Την ικανοποίησή του για την ομόφωνη πολιτική απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη μία ημέρα μετά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου του κόμματος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε πως «η Νέα Δημοκρατία είναι η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και πάρα πολλοί άλλοι, αν το πάμε από το κέντρο και δεξιά και από το κέντρο και αριστερά», προσθέτοντας πως η προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη αξία.

«Και η αξία είναι», εξήγησε, «ότι έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα. Και είναι μια προσέγγιση, να πω, που δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Ποια είναι αυτή; Ότι πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα ‘ναι’ στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή».

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε, μάλιστα, ότι αυτή η προσέγγιση «είναι και μια προσέγγιση που κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη. Δηλαδή, στην Ιταλία, η Σλάιν ένωσε πάρα πολλές δυνάμεις στο περίφημο δημοψήφισμα που ήθελε η Μελόνι για να αλλάξει και να ελέγξει τη δικαιοσύνη. Και κέρδισε η κεντροαριστερά – πολύ μεγάλη νίκη – την Μελόνι».

«Απόφαση συνεδρίου, καμία συνεργασία με τη ΝΔ»

Επιμένοντας στο θέμα της μη συνεργασίας με την «γαλάζια» παράταξη, ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι η στρατηγική για να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία «είναι πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι σε κανένα σενάριο δεν πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμά τους».

Για να τονίσει χαρακτηριστικά ότι «μέχρι τώρα λέγαμε ‘απόφαση συνεδρίου, αυτόνομη πορεία’. Τώρα θα λέμε επίσης ‘απόφαση συνεδρίου, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία’».

Ερωτηθείς με ποιους θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας απάντησε «με την κοινωνία, που θέλει πολιτική αλλαγή», ενώ υπογράμμισε ότι «το βασικό για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό που μας απασχολεί είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές».

«Γιατί πρέπει να φύγει η κυβέρνηση ΝΔ»

«Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η αλλαγή», σημείωσε ο Χάρης Δούκας, εξηγώντας ότι «μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα: δημοκρατίας, δικαιοσύνης, διαφάνειας. Και διότι έχουμε μια άλλη προσέγγιση και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», σημείωσε, αναφέροντας ως παράδειγμα τις τράπεζες.

«Υπερκέρδη, μερίσματα, χαμηλότερος φόρος σε όλη την Ευρώπη, 5%. Το ξέρετε και εσείς ότι οι μέτοχοι, το 75%, είναι στο εξωτερικό. Άρα, ακραία χρήματα φεύγουν εκτός Ελλάδας. Μεγαλύτερη φορολογία στα μερίσματα, όχι η χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη. Ήταν στο 10-15% και πήγε 5%. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα σε κάθε περίπτωση. Επίσης, υπάρχει μια συνολική προσέγγιση, δύσκολη, όσον αφορά την ενεργειακή ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται στον πόλεμο, πάμε σε δύσκολες καταστάσεις», προσέθεσε ακόμη.

Επιπλέον, τόνισε ότι πρέπει τώρα – πολλές άλλες χώρες το έχουν πει – να γίνει «μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου καυσίμων, άμεσα. Δεν αρκούν αυτά τα πλαφόν, πρέπει να πάμε σε μια ριζική αλλαγή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές, διότι αλλιώς θα ξεφύγει πάρα πολύ η κατάσταση και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, μετά θα δηλητηριάσει όλη την οικονομία»

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση αν στο ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμοι σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως «εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε φτιάξει τα όργανά μας, σήμερα ολοκληρώνει η Κεντρική Επιτροπή, θα έχουμε μετά Πολιτικό Συμβούλιο, περιφερειακές επιτροπές που έγιναν για να είμαστε έτοιμοι εκλογικά», ενώ σημείωσε πως μπορεί ο πρωθυπουργός να λέει δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, «αλλά είμαστε σε μια συνθήκη απόλυτης αβεβαιότητας, οπότε οφείλουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Σύνταξη
Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

