newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 11o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Fuel Pass: Τι ισχύει για τους συζύγους και τους συνιδιοκτήτες ΙΧ
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Μαρτίου 2026, 08:42

Fuel Pass: Τι ισχύει για τους συζύγους και τους συνιδιοκτήτες ΙΧ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποια τα κριτήρια και ποια τα ποσά για το Fuel Pass

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Με την ΠΝΠ για μέτρα στήριξης και το Fuel Pass να αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη στην Ολομέλεια, πολλές είναι οι διευκρινίσεις που χρειάζονται για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ΙΧ.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα Fuel Pass.

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων. Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Τα όρια για το Fuel Pass

-Οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους

-35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

-Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επιδότηση μέσω ηλεκτρονικής κάρτας

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί.

-Για όσους δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Όπως ανακοινώθηκε:

-Η επιδότηση για ΙΧ σε ηπειρωτική χώρα είναι 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

-Για όσους διαμένουν σε νησί, η επιδότηση θα είναι 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

-Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

World
Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
Πρόγνωση ΕΜΥ 29.03.26

Σύνταξη
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Μπάσκετ 28.03.26

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο