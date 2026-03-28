Μετρητά ή ψηφιακή κάρτα; Δείτε πώς συμφέρει να λάβετε το Fuel Pass

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα της πλατφόρμας του Fuel Pass 2026 στο Gov.gr. Η εφαρμογή (voucher.gov.gr) αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου περίπου 2,8 εκατ. δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν την ενίσχυση πριν από το Πάσχα.

Το ποσό του επιδόματος αλλάζει ανάλογα με το αν θα δοθεί με ψηφιακή κάρτα καυσίμων ή με κατάθεση στην τράπεζα

Η προθεσμία για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας έχει οριστεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το όχημα.

Οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Δικαιούχοι του Fuel Pass 2026 είναι φυσικά πρόσωπα που:

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Έχουν δηλώσει οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (άγαμοι) ή 35.000 ευρώ (έγγαμοι), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Διαθέτουν όχημα ή μοτοσικλέτα σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Σημαντικό είναι ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα.

Η «παγίδα» του Fuel Pass

Οι δικαιούχοι έχουν δύο επιλογές για την καταβολή της ενίσχυσης:

Ψηφιακή κάρτα (Fuel Pass): Υψηλότερο ποσό, χρήση αποκλειστικά για καύσιμα, ΜΜΜ και ταξί μέσω ανέπαφων πληρωμών

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN): Μικρότερο ποσό κατά 5 ή 10 ευρώ, αλλά με δυνατότητα ελεύθερης χρήσης και ανάληψης

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται μόνο σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών ή μεταφοράς χρημάτων.

Η ενεργοποίηση της κάρτας πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η χρήση της περιορίζεται αποκλειστικά στις προβλεπόμενες συναλλαγές. Το σύστημα διασταυρώνει αυτόματα όλα τα στοιχεία, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία για το Fuel Pass 2026 είναι πλήρως ψηφιακή και περιλαμβάνει πέντε βασικά βήματα:

Έλεγχος προϋποθέσεων με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Είσοδος στην πλατφόρμα Gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου πληρωμής.

Αυτόματος έλεγχος στοιχείων μέσω ΑΑΔΕ (χωρίς δικαιολογητικά).

Έκδοση κάρτας ή πίστωση IBAN και χρήση της ενίσχυσης.

Πηγή: ΟΤ