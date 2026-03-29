newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.03.2026 | 19:06
Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο - Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Παραιτούνται πριν τους «πάρει τις δουλειές» – Όταν ο αλγόριθμος σου «χτυπά την πόρτα»
Διεθνής Οικονομία 29 Μαρτίου 2026, 17:08

Ορισμένοι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί απειλή και θέλουν να αποχωρήσουν όσο είναι ακόμα νωρίς…

Στράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Spotlight

Ένα φαινόμενο που συζητιέται όλο και περισσότερο σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος: η «προληπτική παραίτηση». Αντί να περιμένουν η αυτοματοποίηση να τους «χτυπήσει την πόρτα», πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από την εργασίας τους…

Το αναδυόμενο φαινόμενο της «προληπτικής παραίτησης», όπου πολλοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν οικειοθελώς τις θέσεις τους φοβούμενοι την αντικατάστασή τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διαρκής αίσθηση ότι ένας αλγόριθμος μπορεί να κάνει τη δουλειά σου ταχύτερα και φθηνότερα δημιουργεί ένα τοξικό περιβάλλον ανασφάλειας. Όμως, κάθε τεχνολογική επανάσταση που κατέστρεψε θέσεις εργασίας, δημιούργησε νέες που προηγουμένως ήταν αδιανόητες.

Πριν να είναι… αργά

Σήμερα, στην άλλη άκρη του ατλαντικού, η επέλαση της AI προκαλεί έντονη κινητικότητα.

Ο Τράβις Ντι Λομπάρντι-Σπάισερ παραιτήθηκε από τη θέση εργασίας του -παραγωγός ήχου- αφού οι προσπάθειες του για αύξηση του μισθού του έπεσαν στο κενό.

Ο 30χρονος πίστευε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε (τελικά) να καταργήσει τη θέση του και ανέλαβε δράση: Αποχώρησε οικειοθελώς αντί να αρκείται στα περίπου 75.000 δολάρια ετησίως που κέρδιζε, περιμένοντας απλώς το τέλος, όπως λέει.

Έχοντας έντονη αμφιβολία για το αν θα βρει σταθερότητα, σε μια αβέβαιη αγορά εργασίας, ο Σπάισερ στράφηκε προς την επιχειρηματικότητα. Ξόδεψε 40.000 δολάρια -πουλώντας κάποια περιουσιακά του στοιχεία και αντλώντας χρήματα από το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα και τις αποταμιεύσεις του- για να βάλει μπρος τη δοκιμαστική έκδοση του Spotbookr, της επιχείρησής του που βασίζεται στην ΤΝ και ασχολείται με την ανάλυση των καταναλωτικών δαπανών και της διαφήμισης, όπως αναφέρει.

Οι επιχειρηματίες στις ΗΠΑ υπέβαλαν 1,56 εκατομμύρια αιτήσεις σύστασης επιχειρήσεων από τον Νοέμβριο (2025) έως τον Ιανουάριο (2026), τον υψηλότερο αριθμό για οποιαδήποτε τρίμηνη περίοδο τουλάχιστον από το 2004, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC Make It. Σε κάποιο βαθμό, η αύξηση αυτή είναι αναμενόμενη με φόντο τη στασιμότητα στην αγορά εργασίας ή τις μαζικές απολύσεις.

Αυτή η γενιά επιχειρηματιών είναι διαφορετική: προβλέποντας μελλοντικές απολύσεις, ορισμένοι Αμερικανοί εγκαταλείπουν προληπτικά τις θέσεις εργασίας τους για να ιδρύσουν επιχειρήσεις. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη διευκολύνει την ίδρυση μιας νεοφυούς επιχείρησης. Άλλοι λένε ότι αποχωρούν με δική τους πρωτοβουλία, προτού απολυθούν

«Οι προϋπολογισμοί [για τα ηχητικά έργα] άρχισαν να μειώνονται όλο και περισσότερο», λέει ο Σπάισερ. «Απλά ήθελα να έχω τον έλεγχο».

Μια νέα πραγματικότητα

Η επιχειρηματικότητα είναι γνωστό ότι ενέχει κινδύνους. Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, περίπου το ένα τέταρτο των νέων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ δεν επιβιώνει πέρα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι είναι επίσης επιφυλακτικοί όσον αφορά τους κινδύνους που απειλούν τις τυπικές θέσεις εργασίας με ωράριο 9-5, καθώς εκθέσεις για το μέλλον της εργασίας και διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών προβλέπουν εκτεταμένες αλλαγές στο εργατικό δυναμικό.

Σε μια έρευνα της Resume Now που διεξήχθη τον Δεκέμβριο σε 1.012 ενήλικες εργαζόμενους στις ΗΠΑ, τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους δήλωσαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη «αντικαθιστά, υποβαθμίζει ή επικαλύπτει» στοιχεία της εργασίας τους, ενώ το 29% ανέφερε ότι θα μπορούσε να αναλάβει αποτελεσματικά τουλάχιστον το ήμισυ των καθημερινών τους καθηκόντων.

Όταν προστεθούν η γεωπολιτική αστάθεια, η αύξηση του κόστους διαβίωσης και η διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια «τέλεια καταιγίδα» απρόβλεπτων εξελίξεων, αναφέρει ο Saikat Chaudhuri, διευθυντής του κέντρου επιχειρηματικότητας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Haas του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

Το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός-ρεκόρ Αμερικανών που επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο της καριέρας τους, του εισοδήματός τους και του χρόνου τους, προσθέτει.

Ορισμένοι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η TN αποτελεί απειλή και θέλουν να αποχωρήσουν όσο είναι ακόμα νωρίς.

Χτίζοντας… το καινούργιο

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας της ως μηχανικός λογισμικού σε ένα μεγάλο εθνικό μέσο ενημέρωσης, η Μισέλ Γιούνγκ ένιωθε ανικανοποίητη και δυστυχισμένη, όπως λέει η ίδια. Κέρδιζε αρκετά χρήματα -250.000 δολάρια ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους- αλλά όσο πιο προηγμένη γινόταν η Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσε ότι τελικά θα την αντικαθιστούσε, όπως λέει.

«Δεν ήμουν ικανοποιημένη με το πόσο εξελισσόμουν ή με το τι κατάφερνα», λέει η Γιούνγκ, 29 ετών. Όπως σημειώνει, στην δυσαρέσκειά της για τη δουλειά συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες πέρα από την ΤΝ.

Η  Γιούνγκ παραιτήθηκε από τη δουλειά της και χρησιμοποίησε τις αποταμιεύσεις της για να ανοίξει το Matcha House, ένα καφέ στο East Village της Νέας Υόρκης. «Απλά μου αρέσει πολύ να φτιάχνω κάτι με τα χέρια μου και μετά να το δίνω σε κάποιον [και] να χτίζω σχέσεις με τους πελάτες μου», λέει.

Τα παραδείγματα της Γιούνγκ και του Σπάισερ

Η Γιούνγκ και ο Σπάισερ δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν ακόμη μισθό από τις νέες επιχειρήσεις τους. Αντ’ αυτού, όπως λένε, έχουν κάνει θυσίες στον τρόπο ζωής τους: η σύντροφος του Σπάισερ αναλαμβάνει πλέον τα έξοδα του ζευγαριού, ενώ η Γιούνγκ μετακόμισε σε ένα φθηνότερο διαμέρισμα με έναν νέο συγκάτοικο για να μειώσει τα έξοδα.

Και οι δύο προτιμούν σήμερα την αβεβαιότητα της επιχειρηματικότητας από τις προηγούμενες θέσεις τους, όπως λένε.

Οι ΗΠΑ δημιούργησαν 116.000 θέσεις εργασίας το 2025, σε σύγκριση με 1,46 εκατομμύρια το 2024. Οι περικοπές θέσεων εργασίας που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο έφτασαν στο υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο τους στην αρχή ενός έτους από το 2009, σύμφωνα με στοιχεία εταιρείας επαγγελματικής επανένταξης.

Περισσότερες startup, περισσότερος ανταγωνισμός

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, αλλά δεν εγγυάται απαραίτητα την επιτυχία τους μακροπρόθεσμα, λέει ο Μπέντζαμιν Τζόουνς, καθηγητής επιχειρηματικότητας και στρατηγικής στη Σχολή Διοίκησης Kellogg του Πανεπιστημίου Northwestern. Ο αυξημένος αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων οδηγεί σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό — και για τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες, σημειώνει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Κόσμος
Aspides: Τα πλοία ΗΠΑ και Ισραήλ να αποφεύγουν τα ύδατα της Υεμένης

Aspides: Τα πλοία ΗΠΑ και Ισραήλ να αποφεύγουν τα ύδατα της Υεμένης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Κόσμος 29.03.26

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.03.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ελλάδα 29.03.26

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Ρωσία 29.03.26

Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων

Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Μπάσκετ 29.03.26

Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο