Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων πιέζει την ΕΕ για γεωτρήσεις στην Αρκτική
Περιβάλλον 25 Μαρτίου 2026, 14:30

Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων πιέζει την ΕΕ για γεωτρήσεις στην Αρκτική

Οι εταιρείες καλοβλέπουν τα κοιτάσματα στην Αρκτική και προωθούν επιχειρήματα για την ενεργειακή ασφάλεια.

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Εκκλήσεις προς την ΕΕ να άρει την αποτελεσματική απαγόρευση των μελλοντικών γεωτρήσεων στην Αρκτική υποστήριξαν εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της νορβηγικής Equinor και μιας ομάδας λόμπι που υποστηρίζεται από τις Shell, TotalEnergies και ConocoPhillips.

Περισσότερες από 10 εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου και βιομηχανικές ομάδες χρησιμοποίησαν επιχειρήματα σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια σε απάντηση σε μια διαβούλευση της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της για την Αρκτική, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή πρόσβαση σε υδρογονάνθρακες, σημειώνουν οι Financial Times.

«Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια χωρίς την ενέργεια της Αρκτικής», δήλωσε ο νορβηγικός όμιλος KonKraft, αντανακλώντας τις απόψεις οργανισμών όπως η Offshore Norge και η Ομοσπονδία Νορβηγικών Βιομηχανιών.

Το λόμπινγκ αντανακλούσε μια «ανησυχητική ώθηση» για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου που διακινδύνευε να αναιρέσει δεκαετίες προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ανέφερε το InfluenceMap, το οποίο παρακολουθεί το παγκόσμιο εταιρικό λόμπινγκ για την πολιτική για το κλίμα.

Το 2021, η ΕΕ δεσμεύτηκε να εργαστεί για ένα διεθνές μορατόριουμ στις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Αρκτική. Αλλά τώρα επανεξετάζει τη στρατηγική, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Έλλα Γουέστλεϊκ, αναλύτρια στην InfluenceMap, δήλωσε στους FT ότι η βιομηχανία προσπαθούσε να «εκμεταλλευτεί τη γεωπολιτική αστάθεια για να επαναλάβει παραπλανητικά επιχειρήματα που παρουσιάζουν ορυκτά καύσιμα αντί για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Η ώθηση αυτή ήταν αντίθετη με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ τόσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, είπε.

Θέλουν αναστροφή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ

Η περιοχή της Αρκτικής πιστεύεται ότι διαθέτει σημαντικά ανεξερεύνητα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά η εξερεύνηση θα συνοδεύεται από σημαντικό κόστος και περιβαλλοντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών επιπτώσεων και της απώλειας οικοσυστημάτων.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ που γνωρίζει τις συζητήσεις πολιτικής δήλωσε στους FT ότι οι συζητήσεις ήταν «εμβρυϊκές» και η αναθεώρηση θα περιλάμβανε την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και ζητήματα άμυνας της Αρκτικής. Στόχος ήταν να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις ενόψει ενός φόρουμ ΕΕ-Αρκτικής τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσαν.

Ο Ναρέγκ Τερζιάν, επικεφαλής στρατηγικής για την Ευρώπη στη Διεθνή Ένωση Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, της οποίας τα μέλη περιλαμβάνουν τις Shell, TotalEnergies και ConocoPhillips, δήλωσε στους FT ότι μια απαγόρευση «θα έστελνε λάθος μήνυμα τη χειρότερη δυνατή στιγμή».

«Ο περιορισμός της παραγωγής από περιοχές όπως η βόρεια Νορβηγία δεν θα μείωνε τη ζήτηση, αλλά ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της εξάρτησης από προμήθειες με υψηλότερη ένταση εκπομπών», είπε.

Ο Νικ Γουόκερ, διευθύνων σύμβουλος της Vår Energi, ενός από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου της Νορβηγίας, υποστήριξε επίσης ότι η χώρα ήταν ένας προβλέψιμος προμηθευτής ενέργειας στην Ευρώπη «σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια έχει σημαντική στρατηγική και γεωπολιτική σημασία».

Το ένα τρίτο του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην ΕΕ προέρχεται από τη Νορβηγία, σημείωσε, με περίπου το ένα τρίτο αυτής της ποσότητας να παράγεται στη Νορβηγική Θάλασσα και στη Θάλασσα του Μπάρεντς, στην Αρκτική και στα υποαρκτικά υδάτινα σώματα.

Στην απάντησή της στην ΕΕ, η Vår Energi ζήτησε να οριστεί η Αρκτική με μεγαλύτερη ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή της Θάλασσας του Μπάρεντς ήταν απαλλαγμένη από πάγους όλο το χρόνο.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επίσης δεχθεί πιέσεις να αναιρέσει την απαγόρευση νέων αδειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτόν τον μήνα δημοπρασίες για το δικαίωμα γεώτρησης στο Εθνικό Απόθεμα Πετρελαίου στην Αρκτική της Αλάσκας, προσελκύοντας, όπως δήλωσαν, προσφορές ύψους 163 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: OT.gr

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Vita.gr
Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Υγεία 23.03.26

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!

Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Σύνταξη
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Πόλεμος 25.03.26

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25.03.26

«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Σύνταξη
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Σύνταξη
Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Σύνταξη
Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Μπάσκετ 25.03.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

