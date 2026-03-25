Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων πιέζει την ΕΕ για γεωτρήσεις στην Αρκτική

Εκκλήσεις προς την ΕΕ να άρει την αποτελεσματική απαγόρευση των μελλοντικών γεωτρήσεων στην Αρκτική υποστήριξαν εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της νορβηγικής Equinor και μιας ομάδας λόμπι που υποστηρίζεται από τις Shell, TotalEnergies και ConocoPhillips.

Περισσότερες από 10 εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου και βιομηχανικές ομάδες χρησιμοποίησαν επιχειρήματα σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια σε απάντηση σε μια διαβούλευση της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της για την Αρκτική, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή πρόσβαση σε υδρογονάνθρακες, σημειώνουν οι Financial Times.

«Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια χωρίς την ενέργεια της Αρκτικής», δήλωσε ο νορβηγικός όμιλος KonKraft, αντανακλώντας τις απόψεις οργανισμών όπως η Offshore Norge και η Ομοσπονδία Νορβηγικών Βιομηχανιών.

Το λόμπινγκ αντανακλούσε μια «ανησυχητική ώθηση» για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου που διακινδύνευε να αναιρέσει δεκαετίες προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ανέφερε το InfluenceMap, το οποίο παρακολουθεί το παγκόσμιο εταιρικό λόμπινγκ για την πολιτική για το κλίμα.

Το 2021, η ΕΕ δεσμεύτηκε να εργαστεί για ένα διεθνές μορατόριουμ στις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Αρκτική. Αλλά τώρα επανεξετάζει τη στρατηγική, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Έλλα Γουέστλεϊκ, αναλύτρια στην InfluenceMap, δήλωσε στους FT ότι η βιομηχανία προσπαθούσε να «εκμεταλλευτεί τη γεωπολιτική αστάθεια για να επαναλάβει παραπλανητικά επιχειρήματα που παρουσιάζουν ορυκτά καύσιμα αντί για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Η ώθηση αυτή ήταν αντίθετη με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ τόσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, είπε.

Θέλουν αναστροφή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ

Η περιοχή της Αρκτικής πιστεύεται ότι διαθέτει σημαντικά ανεξερεύνητα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά η εξερεύνηση θα συνοδεύεται από σημαντικό κόστος και περιβαλλοντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών επιπτώσεων και της απώλειας οικοσυστημάτων.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ που γνωρίζει τις συζητήσεις πολιτικής δήλωσε στους FT ότι οι συζητήσεις ήταν «εμβρυϊκές» και η αναθεώρηση θα περιλάμβανε την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και ζητήματα άμυνας της Αρκτικής. Στόχος ήταν να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις ενόψει ενός φόρουμ ΕΕ-Αρκτικής τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσαν.

Ο Ναρέγκ Τερζιάν, επικεφαλής στρατηγικής για την Ευρώπη στη Διεθνή Ένωση Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, της οποίας τα μέλη περιλαμβάνουν τις Shell, TotalEnergies και ConocoPhillips, δήλωσε στους FT ότι μια απαγόρευση «θα έστελνε λάθος μήνυμα τη χειρότερη δυνατή στιγμή».

«Ο περιορισμός της παραγωγής από περιοχές όπως η βόρεια Νορβηγία δεν θα μείωνε τη ζήτηση, αλλά ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της εξάρτησης από προμήθειες με υψηλότερη ένταση εκπομπών», είπε.

Ο Νικ Γουόκερ, διευθύνων σύμβουλος της Vår Energi, ενός από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου της Νορβηγίας, υποστήριξε επίσης ότι η χώρα ήταν ένας προβλέψιμος προμηθευτής ενέργειας στην Ευρώπη «σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια έχει σημαντική στρατηγική και γεωπολιτική σημασία».

Το ένα τρίτο του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην ΕΕ προέρχεται από τη Νορβηγία, σημείωσε, με περίπου το ένα τρίτο αυτής της ποσότητας να παράγεται στη Νορβηγική Θάλασσα και στη Θάλασσα του Μπάρεντς, στην Αρκτική και στα υποαρκτικά υδάτινα σώματα.

Στην απάντησή της στην ΕΕ, η Vår Energi ζήτησε να οριστεί η Αρκτική με μεγαλύτερη ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή της Θάλασσας του Μπάρεντς ήταν απαλλαγμένη από πάγους όλο το χρόνο.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επίσης δεχθεί πιέσεις να αναιρέσει την απαγόρευση νέων αδειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτόν τον μήνα δημοπρασίες για το δικαίωμα γεώτρησης στο Εθνικό Απόθεμα Πετρελαίου στην Αρκτική της Αλάσκας, προσελκύοντας, όπως δήλωσαν, προσφορές ύψους 163 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: OT.gr