Η αμερικανική ηγεμονία αποσύρεται…

Η χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, περί αμερικανικής απόσυρσης από τη σύγκρουση με το Ιράν, έχει δύο επίπεδα· ένα άμεσο κι ένα βαθύτερο – στρατηγικό. «Οι στόχοι ολοκληρώθηκαν» είναι μήνυμα περιορισμένου πολέμου. Οταν λέει ότι οι στόχοι της επιχείρησης κατά του Ιράν ολοκληρώθηκαν, ουσιαστικά δηλώνει επιτυχία χωρίς κλιμάκωση. Θέλει να δείξει ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν αυτό που ήθελαν (π.χ. πλήγματα, αποτροπή, επίδειξη ισχύος), χωρίς να μπουν σε μακροχρόνιο πόλεμο. Πρόκειται για κλασική τακτική που επισημαίνει πως «χτυπάμε και φεύγουμε. Δεν εμπλεκόμαστε περισσότερο». Στέλνει, παράλληλα, σήμα και στο εσωτερικό, στη βάση του MAGA, ότι δεν οδηγεί τη χώρα σε νέο «ατέλειωτο πόλεμο».

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το πρόβλημα με το Ιράν λύθηκε, αλλά ότι η συγκεκριμένη φάση δράσης τελείωσε. «Τα Στενά να τα φυλάνε όσοι τα χρησιμοποιούν», δηλώνει τώρα. Δηλαδή, τονίζει μετατόπιση του σχετικού βάρους. Η αναφορά στα Στενά του Ορμούζ είναι πιο σημαντική στρατηγικά. Διότι υπονοεί απο-αμερικανοποίηση της ασφάλειας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι ο «παγκόσμιος χωροφύλακας» της ναυσιπλοΐας, ειδικά για το πετρέλαιο που πάει κυρίως προς Ασία (Κίνα, Ινδία) και Ευρώπη· όχι τόσο προς τις ΗΠΑ. «Αν εξαρτάστε από το Ορμούζ, αναλάβετε και το κόστος ασφάλειας», φαίνεται να δηλώνουν οι ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί μέρος της κλασικής θέσης του Τραμπ πως οι σύμμαχοι οφείλουν να πληρώνουν, συμμετέχοντας περισσότερο.

Ολα αυτά σημαίνουν μείωση άμεσης αμερικανικής εμπλοκής και την υποχρέωση ανάπτυξης πολυεθνικής ναυτικής δύναμης, χωρίς πλήρη ηγεσία των ΗΠΑ. Μια παραπέρα ερμηνεία είναι η μετάβαση σε μία κατάσταση «ασφάλειας à la carte» (όποιος, δηλαδή, πληρώνει και συμμετέχει, προστατεύεται). Παράλληλα, η δήλωση συνδέεται με μια ευρύτερη στρατηγική του Τραμπ. Να γίνουν, δηλαδή, οι ΗΠΑ από global hegemon, selective hegemon (από παγκόσμιος ηγεμόνας σε επιλεκτικό ηγεμόνα). Οι ΗΠΑ, συνεπώς, δεν εγκαταλείπουν την ισχύ τους, αλλά επιλέγουν πού θα εμπλέκονται άμεσα. Γεωπολιτικά αυτό σημαίνει μετατόπιση προς έναν κόσμο όπου θα μοιράζεται η ισχύς αλλά, παράλληλα, και η ευθύνη και το κόστος.