Σχεδόν όλη η Ευρώπη εντός του βεληνεκούς της Τεχεράνης
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 06:05

Σχεδόν όλη η Ευρώπη εντός του βεληνεκούς της Τεχεράνης

Πώς αλλάζει τα δεδομένα ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος κατά της αγγλοαμερικανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, 4.000 χλμ. μακριά, στη μέση του Ινδικού Ωκεανού

Νατάσα Μπαστέα
Οταν έγινε γνωστή η εκτόξευση από το Ιράν δύο βαλλιστικών πυραύλων προς την αγγλοαμερικανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στη μέση του Ινδικού Ωκεανού, περίπου 4.000 χλμ. μακριά, το Σάββατο, ένα ρίγος συγκλόνισε τις δυτικές στρατιωτικές διοικήσεις. Μπορεί ο ένας πύραυλος να παρουσίασε δυσλειτουργία και ο άλλος να αναχαιτίστηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό, όπως αποκάλυψε βρετανική πηγή, όμως η άποψη ότι οι επιθέσεις της Τεχεράνης έχουν εμβέλεια μόνο 2.000 χλμ. καταρρίφθηκε. Διαπιστώθηκε πως σχεδόν όλη η Ευρώπη βρίσκεται εντός του βεληνεκούς των όπλων του Ιράν. Και πως η προστασία των χωρών της Ευρώπης εξαρτάται από τους αμερικανικούς δορυφόρους, χωρίς τους οποίους οι πόλεις της είναι γυμνές απέναντι σε όποιον επιλέξει να επιτεθεί με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι πιο λεπτομερείς επίσημες πληροφορίες δόθηκαν από τον ισραηλινό αρχηγό του Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος μίλησε για «ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό όπλο δύο σταδίων με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων, που κατευθυνόταν σε αμερικανικό στόχο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία». Και τόνισε: «Αυτοί οι πύραυλοι δεν σχεδιάστηκαν για να χτυπήσουν το Ισραήλ: η τροχιά τους φτάνει στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ρώμη απειλούνται».

Δύο πύραυλοι Khorramshahr-4 φέρεται να στόχευαν το αμερικανικό αεροδρόμιο στο αρχιπέλαγος Σάγκος, όπου βρίσκεται το βρετανικό νησί Ντιέγκο Γκαρσία και η αγγλο-αμερικανική βάση. Ο ένας πύραυλος κατέληξε στον ωκεανό. Ο άλλος καταστράφηκε από αναχαιτιστικό SM-3 Standard του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εκτός ατμόσφαιρας. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο: εάν το Πεντάγωνο ενέκρινε την εκτόξευση του SM-3 – το οποίο κόστισε πάνω από 15 εκατομμύρια – σημαίνει ότι ο ιρανικός πύραυλος θα μπορούσε να χτυπήσει την αμερικανική βάση.

Ο υπολογισμός έγινε από δορυφόρους της Διαστημικής Δύναμης, οι οποίοι εντόπισαν την ανάφλεξη των κινητήρων και εντόπισαν την τροχιά: οι βαλλιστικοί πύραυλοι εξέρχονται από την ατμόσφαιρα και στη συνέχεια επανεισέρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Εκτός από τις ΗΠΑ, λίγα έθνη μπόρεσαν να καταγράψουν την επίθεση: το Ισραήλ και πιθανότατα η Κίνα. Η διαστημική ασπίδα δεν είναι πλήρως κοινή με το ΝΑΤΟ, παρόλο που το Λονδίνο έχει πλήρη πρόσβαση σε φακέλους πληροφοριών.

Το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τη «δειλία» της Ατλαντικής Συμμαχίας, οι χώρες της οποίας αρνήθηκαν να διεξαγάγουν στρατιωτικές αποστολές συνοδείας στον Περσικό Κόλπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τους πυραύλους Khorramshahr-4 αύξησαν αρχικά την έμμεση συμβολή του Λονδίνου στη σύγκρουση και στη συνέχεια έφεραν όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αντιμέτωπες με τον κίνδυνο ιρανικής επιθετικότητας.

Πόσο πραγματική είναι αυτή η απειλή; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει όπλα που είναι δυνητικά ικανά να χτυπήσουν τη Δυτική Ευρώπη. Ο Khorramshahr-4 θεωρείτο ότι είχε βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων, αλλά αυτό το βεληνεκές μπορεί να επεκταθεί μειώνοντας το εκρηκτικό φορτίο – πάνω από 1.500 κιλά – προς όφελος των καυσίμων. Κάτι που ισχύει και για άλλους τύπους πυραύλων, χωρίς να ξεχνάμε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει κατασκευάσει εκτοξευτές δορυφόρων με ακόμη μεγαλύτερη απόδοση.

Πιστεύεται ότι για να χτυπήσει το καθεστώς των μουλάδων τη Ρώμη ή το Παρίσι με πυραύλους Khorramshahr-4 η εξέδρα εκτόξευσης θα πρέπει να βρίσκεται στο Βόρειο Ιράν, όπου οι βομβαρδισμοί ήταν συστηματικοί. Τι γίνεται όμως με τις χώρες που βρίσκονται πιο κοντά, όπως η Ελλάδα; Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, ενώ υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Καμία χώρα στη Γηραιά Ηπειρο δεν διαθέτει λειτουργικές ασπίδες κατά των βαλλιστικών πυραύλων, τους οποίους οι Ρώσοι εκτόξευσαν λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα πολωνικά σύνορα τον Ιανουάριο. Μόνο η Γερμανία έχει αγοράσει το ισραηλινό Arrow, με κόστος οκτώ δισεκατομμύρια: η πρώτη συστοιχία παραδόθηκε τον Δεκέμβριο και δεν βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τους αμερικανικούς δορυφόρους, τα ραντάρ και τα πλοία: ένας από τους μεγάλους περιορισμούς της ευρωπαϊκής άμυνας.

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

