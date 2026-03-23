Φυσητήρες βιντεοσκοπήθηκαν να ρίχνουν κουτουλιές – Επιβεβαιώνεται ο θρύλος που ενέπνευσε το «Μόμπι Ντικ»

Θαλάσσιοι βιολόγοι κατάφεραν για πρώτη φορά να βιντεοσκοπήσουν έναν φυσητήρα να κουτουλά στα καλά καθούμενα έναν άλλο, μια παρατήρηση που δείχνει να επιβεβαιώνει τις παλιές αναφορές ναυτικών για φυσητήρες που βυθίζουν πλοία με χτυπήματα του κεφαλιού.

Το βίντεο τραβήχτηκε με drone στη διάρκεια αποστολής έξω από τις Αζόρες και τις Βελεαρίδες Νήσους στον Ατλαντικό. Είναι ένα από τα τρία περιστατικά με κουτουλιές που περιγράφουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση Marine Mammal Science.

«Ήταν πραγματικά συναρπαστικό που καταφέραμε να παρατηρήσουμε αυτή τη συμπεριφορά, η οποία είχε υποτεθεί εδώ και πολύ καιρό αλλά δεν είχε μέχρι σήμερα καταγραφεί και περιγραφεί συστηματικά» δήλωσε ο Άλεκ Μπούρλεμ του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους στη Σκωτία, επικεφαλής της μελέτης.

Οι πρώτες αναφορές για φυσητήρες που σπρώχνουν και χτυπούν αντικείμενα με το κεφάλι ήρθαν την εποχή της μαζικής φαλαινοθηρίας τον 19ο αιώνα.

Το πιο διάσημο παράδειγμα είναι το φαλαινοθηρικό Essex, ένα ιστιοφόρο μήκους 27 μέτρων, το οποίο φέρεται να βυθίστηκε από τα χτυπήματα ενός μεγάλου αρσενικού φυσητήρα έξω από τα νησιά Γκαλαπάγκος το 1820.

Το περιστατικό ενέπνευσε στον Χέρμαν Μέλβιλ το κλασσικό μυθιστόρημα «Μόμπι Ντικ», την ιστορία ενός καπετάνιου που ήθελε να βρει και να εκδικηθεί έναν φυσητήρα που δάγκωσε και έκοψε το πόδι του.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ερευνητές παραθέτουν τη διήγηση του Όουεν Τσέις, πρώτου αξιωματικού του Essex:

«Γύρισα και τον είδα περίπου εκατό ράβδους [περ. 500 μ.] ακριβώς μπροστά μας, να έρχεται κατά πάνω μας με διπλάσια από τη συνηθισμένη ταχύτητα των 24 κόμβων, και η όψη του έδειχνε δεκαπλάσια μανία και εκδικητικότητα. Το αφρόνερο εκτοξευόταν προς κάθε κατεύθυνση από το συνεχές, βίαιο χτύπημα της ουράς του. Το κεφάλι του ήταν περίπου το μισό έξω από το νερό, και έτσι ήρθε καταπάνω μας και χτύπησε ξανά το πλοίο».

Παραμένει ασαφές γιατί οι φυσητήρες επιδίδονται σε αυτή τη συμπεριφορά. Ορισμένοι βιολόγοι πιστεύουν ότι είναι ένα είδος αναμέτρησης μεταξύ νεαρών αρσενικών. Άλλοι όμως αντιτείνουν ότι οι φυσητήρες είναι απίθανο να χρησιμοποιούν συστηματικά το κεφάλι τους ως όπλο, αφού αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το ευαίσθητο όργανο ηχοεντοπισμού που κρύβεται στο κρανίι.

Απαντήσεις θα μπορούσαν να δοθούν στο μέλλον χάρη στα drone, τα οποία φέρνουν επανάσταση στην παρατήρηση άγριων ζώων.

Όπως σχολίασε ο Μπούρλεμ, «η μοναδική εναέρια οπτική για την παρατήρηση και την καταγραφή συμπεριφορών κοντά στην επιφάνεια είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία των drones μεταμορφώνει τη μελέτη της άγριας ζωής».