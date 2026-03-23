Φυσητήρες βιντεοσκοπήθηκαν να ρίχνουν κουτουλιές – Επιβεβαιώνεται ο θρύλος που ενέπνευσε το «Μόμπι Ντικ»
Επιστήμες 23 Μαρτίου 2026, 17:45

Το βίντεο δείχνει να επιβεβαιώνει τις αναφορές ναυτικών για φυσητήρες που επιτέθηκαν σε πλοία χτυπώντας τα με το κεφάλι.

Θαλάσσιοι βιολόγοι κατάφεραν για πρώτη φορά να βιντεοσκοπήσουν έναν φυσητήρα να κουτουλά στα καλά καθούμενα έναν άλλο, μια παρατήρηση που δείχνει να επιβεβαιώνει τις παλιές αναφορές ναυτικών για φυσητήρες που βυθίζουν πλοία με χτυπήματα του κεφαλιού.

Το βίντεο τραβήχτηκε με drone στη διάρκεια αποστολής έξω από τις Αζόρες και τις Βελεαρίδες Νήσους στον Ατλαντικό. Είναι ένα από τα τρία περιστατικά με κουτουλιές που περιγράφουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση Marine Mammal Science.

«Ήταν πραγματικά συναρπαστικό που καταφέραμε να παρατηρήσουμε αυτή τη συμπεριφορά, η οποία είχε υποτεθεί εδώ και πολύ καιρό αλλά δεν είχε μέχρι σήμερα καταγραφεί και περιγραφεί συστηματικά» δήλωσε ο Άλεκ Μπούρλεμ του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους στη Σκωτία, επικεφαλής της μελέτης.

Οι πρώτες αναφορές για φυσητήρες που σπρώχνουν και χτυπούν αντικείμενα με το κεφάλι ήρθαν την εποχή της μαζικής φαλαινοθηρίας τον 19ο αιώνα.

Το πιο διάσημο παράδειγμα είναι το φαλαινοθηρικό Essex, ένα ιστιοφόρο μήκους 27 μέτρων, το οποίο φέρεται να βυθίστηκε από τα χτυπήματα ενός μεγάλου αρσενικού φυσητήρα έξω από τα νησιά Γκαλαπάγκος το 1820.

Το περιστατικό ενέπνευσε στον Χέρμαν Μέλβιλ το κλασσικό μυθιστόρημα «Μόμπι Ντικ», την ιστορία ενός καπετάνιου που ήθελε να βρει και να εκδικηθεί έναν φυσητήρα που δάγκωσε και έκοψε το πόδι του.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ερευνητές παραθέτουν τη διήγηση του Όουεν Τσέις, πρώτου αξιωματικού του Essex:

«Γύρισα και τον είδα περίπου εκατό ράβδους [περ. 500 μ.] ακριβώς μπροστά μας, να έρχεται κατά πάνω μας με διπλάσια από τη συνηθισμένη ταχύτητα των 24 κόμβων, και η όψη του έδειχνε δεκαπλάσια μανία και εκδικητικότητα. Το αφρόνερο εκτοξευόταν προς κάθε κατεύθυνση από το συνεχές, βίαιο χτύπημα της ουράς του. Το κεφάλι του ήταν περίπου το μισό έξω από το νερό, και έτσι ήρθε καταπάνω μας και χτύπησε ξανά το πλοίο».

Παραμένει ασαφές γιατί οι φυσητήρες επιδίδονται σε αυτή τη συμπεριφορά. Ορισμένοι βιολόγοι πιστεύουν ότι είναι ένα είδος αναμέτρησης μεταξύ νεαρών αρσενικών. Άλλοι όμως αντιτείνουν ότι οι φυσητήρες είναι απίθανο να χρησιμοποιούν συστηματικά το κεφάλι τους ως όπλο, αφού αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το ευαίσθητο όργανο ηχοεντοπισμού που κρύβεται στο κρανίι.

Απαντήσεις θα μπορούσαν να δοθούν στο μέλλον χάρη στα drone, τα οποία φέρνουν επανάσταση στην παρατήρηση άγριων ζώων.

Όπως σχολίασε ο Μπούρλεμ, «η μοναδική εναέρια οπτική για την παρατήρηση και την καταγραφή συμπεριφορών κοντά στην επιφάνεια είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία των drones μεταμορφώνει τη μελέτη της άγριας ζωής».

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Επιστήμες 16.03.26

Επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα, ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
«Εύρηκα» 16.03.26

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

