Golden Visa: Σε μεγάλη πτώση η ζήτηση για τη χρυσή βίζα – Πού επενδύουν οι ξένοι
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Μαρτίου 2026, 15:30

Golden Visa: Σε μεγάλη πτώση η ζήτηση για τη χρυσή βίζα – Πού επενδύουν οι ξένοι

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis για την Golden Visa – Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η ελληνική αγορά κατοικίας

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Διαφορετικά χαρακτηριστικά εμφανίζει φέτος το αγοραστικό κοινό από το εξωτερικό, μετά τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα Golden Visa.

Παρατηρείται μείωση των ενδιαφερόμενων που προσέγγιζαν την αγορά κατοικίας έχοντας κυρίως επενδυτικό κίνητρο

H Golden Visa

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Elxis – At Home in Greece, το αγοραστικό ενδιαφέρον για την εξασφάλιση άδειας διαμονής έχει υποχωρήσει σε ποσοστό 83% σε σχέση με πέρυσι.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με βάση την πορεία της ζήτησης μέσω του δικτύου της Elxis και των γραφείων της σε Ολλανδία, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

«Το εμφανώς μειωμένο ενδιαφέρον των αγοραστών από χώρες εκτός Ε.Ε. για την λήψη της άδειας διαμονής, οφείλεται στο γεγονός ότι τα ακίνητα, που αγοράζονται μέσω της Golden Visa δεν μπορούν να διατεθούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, χάνουν επενδυτική αξία», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης. Επίσης, αποτρεπτικά λειτουργεί και η αύξηση του ελάχιστου ορίου των 800.000 ευρώ, που ισχύει όχι μόνο στην Αττική και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλα τα μεγάλα νησιά με ελάχιστο πληθυσμό 3.100 κατοίκων.

Ως αποτέλεσμα, έχει διαφοροποιηθεί πλέον και το αγοραστικό κοινό που αποκτά ακίνητα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση των ενδιαφερόμενων που προσέγγιζαν την αγορά κατοικίας έχοντας κυρίως επενδυτικό κίνητρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, τα τελευταία χρόνια, το «δέλεαρ» της αξιοποίησης μέσω των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η άδεια διαμονής μέσω του σχετικού προγράμματος, είχαν προσελκύσει αρκετούς αγοραστές, κυρίως νεότερων ηλικιών, μεταξύ 30-45 ετών, που είχαν πρώτιστα επενδυτικό προσανατολισμό, δηλαδή αγόραζαν εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αρχικά για να τα εκμεταλλευτούν και μετά, για να μείνουν και οι ίδιοι κάποιες ημέρες τον χρόνο.

Η ανάλυση της Elxis δείχνει ότι πλέον έχει αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση των αγοραστών από την Ολλανδία και την Γαλλία

Πλέον, μετά τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα Golden Visa, αυτό το κοινό έχει μειωθεί, ενώ παράλληλα αυξάνεται το μερίδιο των πιο «παραδοσιακών» αγοραστών στην ελληνική αγορά.

«Άνθρωποι ηλικίας από 45 έως 60 ετών από την Δυτική Ευρώπη, που δεν μπορούν να διοχετεύσουν τα χρήματά τους στις δικές τους χώρες και πλησιάζουν στην ηλικία της συνταξιοδότησής τους, ή είναι ήδη συνταξιούχοι, αποτελούν πλέον το βασικό κοινό των αγοραστών», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης. Σε ό,τι αφορά τη Golden Visa, πλέον φαίνεται επίσης να προσελκύει κυρίως συνταξιούχους, κατά βάση για ακίνητα που βρίσκονται στο όριο των 400.000 ευρώ, που αφορά εξοχικά ακίνητα εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων και των μεγάλων νησιών.

Η ανάλυση της Elxis δείχνει ότι πλέον έχει αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση των αγοραστών από την Ολλανδία και την Γαλλία. Τη διετία 2024-2025, το μερίδιο των Ολλανδών καταγράφει άνοδο 16,7% και των Γάλλων εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 6,3%. Παράλληλα, σταθερά υψηλό παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον από την Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Αγγλία και τον Καναδά, ενώ μείωση κατά 4,2% παρουσιάζει η ζήτηση από το Βέλγιο, μια χώρα με υψηλό ποσοστό αγοραστών με επενδυτικό προσανατολισμό.

Οι ξένοι αγοραστές προτιμούν κυρίως την απόκτηση νεόδμητων κατοικιών, που βρίσκονται υπό κατασκευή, ή που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Η επιλογή ακινήτων σύγχρονων προδιαγραφών εξασφαλίζει σημαντικές ανέσεις, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη τιμή πώλησης σε σχέση με ένα αντίστοιχο σπίτι στη χώρα καταγωγής των αγοραστών, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη αξία. Επίσης, επιτρέπει την κεφαλαιοποίηση μελλοντικών υπεραξιών. Σημαντικό αποτελεί και το γεγονός ότι τα νεόδμητα εξοχικά βρίσκονται σε συγκροτήματα με σχετικά μικρό αριθμό ακινήτων, έναντι του εξωτερικού, όπου αναπτύσσονται μεγάλες μονάδες.

Εκτός από τα παραπάνω, η ελληνική αγορά προσφέρει κι άλλα στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ επωφελείται και από την μεγάλη της ακτογραμμή.

Πηγή: ΟΤ

Economy
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Κόσμος
«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Οικονομία 23.03.26 Upd: 14:32

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Σύνταξη
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής

Σύνταξη
«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23.03.26

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Κυκλοφοριακό 23.03.26

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
Super League 23.03.26

Τα... παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Ολυμπιακός κατάφερε και ξεπέρασε… δύο φορές στο ίδιο ματς τον μέσο όρο των τελικών που είχε στη σεζόν, όπως… κατάφερε και να μην σκοράρει σε παιχνίδι που πάτησε 61 φορές στην αντίπαλη περιοχή!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Σύνταξη
Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

