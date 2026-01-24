Χρυσή βίζα: Γιατί επενδύουν στην Αθήνα Ιρανοί και Τούρκοι [πίνακας]
Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Χρυσή Βίζα – Οι ισορροπίες στην αγορά ακινήτων
Τούρκοι και Ιρανοι αναζητούν ένα επενδυτικό αλλά και πραγματικό «καταφύγιο» στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Χρυσή Βίζα.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα μέσω αγοράς ακινήτου.
Η χρυσή βίζα
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σημαντική άνοδος 158% καταγράφει η Τουρκία την περίοδο Νοέμβριο του 2024 – Νοέμβριος του 2025 3.072 άδειες και μερίδιο 15,5% (το δεύτερο υψηλότερο).
Oι Τούρκοι επενδυτές, στην πλειοψηφία τους επιχειρηματίες, έμποροι και άνθρωποι με υψηλά εισοδήματα επιδιώκουν να «θωρακίσουν» την περιουσία τους απέναντι στον υψηλό πληθωρισμό που επικρατεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια.
Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και η έκρυθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αναμένεται να επιταχύνει την λήψη αποφάσεων από περισσότερους Ιρανούς πολίτες, που ενδεχομένως θα ήθελαν να αναζητήσουν επενδυτικό.
Οι επενδυτές από το Ιράν αποτελούν την τέταρτη πολυπληθέστερη ομάδα, έχοντας λάβει 782 άδειες διαμονής με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου (Νοέμβριος 2025).
Οι επενδυτές από την Κίνα παραμένουν πρώτοι στη «χρυσή βίζα», με 9.507 άδειες και μερίδιο 48%, αν και το ποσοστό τους έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν άγγιζε το 70%-75%
Επίσης, αύξηση παρατηρείται και από τους επενδυτές από το Ισραήλ, καθώς την περίοδο 2023-2025 και μέχρι την πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία.
Σε ετήσια βάση, οι άδειες διαμονής προς Ισραηλινούς έχουν σημειώσει αύξηση κατά 85% και ανέρχονται πλέον σε 594.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 εγκρίθηκαν συνολικά 7.875 άδειες διαμονής σε επενδυτές χωρών εκτός Ε.Ε., μια αύξηση κατά 95% σε σχέση με τις 4.033 εγκρίσεις του αντίστοιχου διαστήματος του 2024.
Παράλληλα, εκκρεμεί και η εξέταση επιπλέον 10.613 αιτήσεων αρχικού επενδυτή, που μαζί με τις υφιστάμενες 19.804 άδειες, αυξάνουν τον συνολικό αριθμό σε 30.809.
Τα όρια
Υπενθυμίζεται ότι το ελάχιστο όριο επένδυσης για απόκτηση άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου έχει αυξηθεί σε 800.000 ευρώ για την Αττική, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα νησιά με μόνιμο πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Στην υπόλοιπη χώρα το όριο έχει ανέβει στις 400.000 ευρώ από 250.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση άδειας διαμονής, το ακίνητο δεν επιτρέπεται να διατεθεί μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.
