ΠΟΥ: Περισσότεροι από 60 νεκροί εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ του Σουδάν

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Παρασκευή στο Σουδάν εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ, όπως ενημέρωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Ως αποτέλεσμα αυτής της τραγωδίας, ο συνολικός αριθμός των θανάτων που συνδέονται με επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Σουδάν έχει πλέον ξεπεράσει τους 2000» σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια, ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει ότι 2036 άτομα έχουν σκοτωθεί σε 213 επιθέσεις εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης της Παρασκευής το βράδυ στο Αλ Νταΐν» όπως συμπλήρωσε ο Τέντρος Γκεμπρεγιέσους.

Αυτή η τελευταία επίθεση προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 89 ατόμων, μεταξύ των οποίων οκτώ μέλη του υγειονομικού προσωπικού, και προκάλεσε ζημιές στα παιδιατρικά, μαιευτικά και επείγοντα τμήματα του νοσοκομείου. Συνολικά, περισσότερα από 720 άτομα έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του πολέμου μέχρι σήμερα.

.@WHO has verified yet another attack on health care in #Sudan. This time, Al Deain Teaching Hospital in East Darfur’s capital, Al Deain, was struck, killing at least 64 people, including 13 children, two female nurses, one male doctor, and multiple patients. As a result of this… pic.twitter.com/RAwDR5YVjd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 21, 2026

Το πλαίσιο του αιματηρού πολέμου στο Σουδάν

Ο πόλεμος που μαίνεται μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, με επιδρομές drones σε κατοικημένες περιοχές, όπως τονίζει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η αχανής δυτική περιοχή του Νταρφούρ ελέγχεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ο στρατός ελέγχει το ανατολικό, το κεντρικό και το βόρειο τμήμα του Σουδάν. Η Ελ Νταεΐν, πρωτεύουσα της πολιτείας Ανατολικό Νταρφούρ, η οποία ελέγχεται από τις ΔΤΥ, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του σουδανικού στρατού.

Η ένοπλη σύρραξη, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και σύμφωνα με τον ΟΗΕ πυροδότησε «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» το τρέχον διάστημα, έχει αφήσει πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από 13 εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες.