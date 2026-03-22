Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Ένα τεράστιο σοκ για την Κάριν Σ.: μια κλήση την οδηγεί στη φυλακή. Έχει χρέη προς τις υπηρεσίες των συγκοινωνιών. Και αυτά ακριβώς τα χρέη η 41χρονη καλείται να τα εκτίσει στη φυλακή. Η κατάθλιψη και οι κρίσεις άγχους χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή της – κάποτε εργαζόταν ως κηπουρός, ωστόσο πλέον, λόγω προβλημάτων υγείας, δεν είναι πια σε θέση να εργαστεί. Το επίδομα που λαμβάνει, μόλις που φτάνει για να καλύψει τα πάγια έξοδά της. Πέρα από τα βάρη των προβλημάτων υγείας που κουβαλά, κουβαλά και χρέη – από τον προηγούμενο γάμο της.

Αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ συχνά χωρίς εισιτήριο για να πάει στον γιατρό. Τα χρέη προς τις συγκοινωνίες μετατρέπονται σε χρηματική ποινή 300 ευρώ. Αυτή μένει απλήρωτη – το ίδιο και άλλες κλήσεις. Και τότε έρχεται η κλήση για φυλάκιση.

Γυναίκες καταλήγουν συχνά στη φυλακή για μικροπαραβάσεις

Περίπου το 5% των κρατουμένων στα γερμανικά σωφρονιστικά καταστήματα είναι γυναίκες. Στη Βαυαρία, για παράδειγμα, στις 31 Οκτωβρίου 2025 υπήρχαν 406 γυναίκες κρατούμενες – από τους 10.013 φυλακισμένους.

Οι αιτίες είναι συχνά μικροπαραβάσεις, όπως κλοπές σε καταστήματα και μετακινήσεις με ΜΜΜ δίχως έγκυρο εισιτήριο – οι χρηματικές ποινές μετατρέπονται σε ποινές φυλάκισης.

Η Κοινωνική Υπηρεσία Καθολικών Γυναικών στο Μόναχο θέλει το ανατρέψει αυτή την τάση. «Η πιθανότητα να καταλήξει κανείς στη φυλακή είναι μεγαλύτερη για εκείνους που πλήττονται από τη φτώχεια σε σχέση με άλλους ανθρώπους», εξηγεί η Ίρις Γκρένεκε-Κύμερερ. «Πολλές από τις γυναίκες που συμβουλεύουμε ζουν στα όρια της επιβίωσης, συχνά είναι μονογονεϊκές μητέρες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα λίγα χρήματα για τις ίδιες και τα παιδιά τους».

Σε περιπτώσεις μικροπαραβάσεων τίθεται το ερώτημα για το νόημα της τιμωρίας, λέει ο ανώτερος εισαγγελέας του Μονάχου Ρόλαντ Φράιχοφ: «Η διάρκεια της κράτησης είναι πολύ μικρή για να γίνει ουσιαστική δουλειά, για παράδειγμα σε εκπαίδευση ή σε ένταξη σε ένα πρόγραμμα θεραπείας». Επιπλέον, οι ποινές είναι εξαιρετικά δαπανηρές για την κοινωνία και ελάχιστα αποτελεσματικές. Οι συνέπειες μιας τέτοιας ποινής φυλάκισης μπορεί να φτάνουν από το να οδηγηθεί κανείς σε ανεργία ή να μείνει άστεγος, έως να χάσει την κηδεμονία των παιδιών του.

Για το λόγο αυτό η Κοινωνική Υπηρεσία Καθολικών Γυναικών προωθεί την κοινωφελή εργασία, για παράδειγμα σε γηροκομεία ή δομές διανομής τροφίμων σε άστεγους, αντί για την έκτιση της ποινής στη φυλακή. Το 2025 η υπηρεσία προώθησε περίπου 200 τέτοιες διαδικασίες, ενώ 65 γυναίκες εξέτισαν έτσι τις ποινές τους σε κοινωφελείς δομές.

Και η Κάριν Σ. υποβάλλει αίτηση για μετατροπή της κράτησης σε εναλλακτική ποινή– την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Η χρηματική ποινή μετατρέπεται σε κοινωφελή εργασία, την οποία εκτίει σε κοινωνικές δομές: ταξινομεί δωρεές ρούχων, βοηθά στον καθαρισμό και κάνει μικροδουλειές.

Μερικές φορές δεν τα καταφέρνει να είναι στην ώρα της, μερικές φορές μπορεί να μην τα καταφέρνει καθόλου. Ωστόσο λαμβάνει αναγνώριση, νιώθει ότι είναι χρήσιμη. Και αυτό τη βοηθά να βρει ξανά, σιγά-σιγά, σταθερότητα στην καθημερινότητά της.