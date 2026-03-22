Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22 Μαρτίου 2026, 23:11

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ένα τεράστιο σοκ για την Κάριν Σ.: μια κλήση την οδηγεί στη φυλακή. Έχει χρέη προς τις υπηρεσίες των συγκοινωνιών. Και αυτά ακριβώς τα χρέη η 41χρονη καλείται να τα εκτίσει στη φυλακή. Η κατάθλιψη και οι κρίσεις άγχους χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή της – κάποτε εργαζόταν ως κηπουρός, ωστόσο πλέον, λόγω προβλημάτων υγείας, δεν είναι πια σε θέση να εργαστεί. Το επίδομα που λαμβάνει, μόλις που φτάνει για να καλύψει τα πάγια έξοδά της. Πέρα από τα βάρη των προβλημάτων υγείας που κουβαλά, κουβαλά και χρέη – από τον προηγούμενο γάμο της.

Αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ συχνά χωρίς εισιτήριο για να πάει στον γιατρό. Τα χρέη προς τις συγκοινωνίες μετατρέπονται σε χρηματική ποινή 300 ευρώ. Αυτή μένει απλήρωτη – το ίδιο και άλλες κλήσεις. Και τότε έρχεται η κλήση για φυλάκιση.

Γυναίκες καταλήγουν συχνά στη φυλακή για μικροπαραβάσεις

Περίπου το 5% των κρατουμένων στα γερμανικά σωφρονιστικά καταστήματα είναι γυναίκες. Στη Βαυαρία, για παράδειγμα, στις 31 Οκτωβρίου 2025 υπήρχαν 406 γυναίκες κρατούμενες – από τους 10.013 φυλακισμένους.

Οι αιτίες είναι συχνά μικροπαραβάσεις, όπως κλοπές σε καταστήματα και μετακινήσεις με ΜΜΜ δίχως έγκυρο εισιτήριο – οι χρηματικές ποινές μετατρέπονται σε ποινές φυλάκισης.

Η Κοινωνική Υπηρεσία Καθολικών Γυναικών στο Μόναχο θέλει το ανατρέψει αυτή την τάση. «Η πιθανότητα να καταλήξει κανείς στη φυλακή είναι μεγαλύτερη για εκείνους που πλήττονται από τη φτώχεια σε σχέση με άλλους ανθρώπους», εξηγεί η Ίρις Γκρένεκε-Κύμερερ. «Πολλές από τις γυναίκες που συμβουλεύουμε ζουν στα όρια της επιβίωσης, συχνά είναι μονογονεϊκές μητέρες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα λίγα χρήματα για τις ίδιες και τα παιδιά τους».

Σε περιπτώσεις μικροπαραβάσεων τίθεται το ερώτημα για το νόημα της τιμωρίας, λέει ο ανώτερος εισαγγελέας του Μονάχου Ρόλαντ Φράιχοφ: «Η διάρκεια της κράτησης είναι πολύ μικρή για να γίνει ουσιαστική δουλειά, για παράδειγμα σε εκπαίδευση ή σε ένταξη σε ένα πρόγραμμα θεραπείας». Επιπλέον, οι ποινές είναι εξαιρετικά δαπανηρές για την κοινωνία και ελάχιστα αποτελεσματικές. Οι συνέπειες μιας τέτοιας ποινής φυλάκισης μπορεί να φτάνουν από το να οδηγηθεί κανείς σε ανεργία ή να μείνει άστεγος, έως να χάσει την κηδεμονία των παιδιών του.

Για το λόγο αυτό η Κοινωνική Υπηρεσία Καθολικών Γυναικών προωθεί την κοινωφελή εργασία, για παράδειγμα σε γηροκομεία ή δομές διανομής τροφίμων σε άστεγους, αντί για την έκτιση της ποινής στη φυλακή. Το 2025 η υπηρεσία προώθησε περίπου 200 τέτοιες διαδικασίες, ενώ 65 γυναίκες εξέτισαν έτσι τις ποινές τους σε κοινωφελείς δομές.

Και η Κάριν Σ. υποβάλλει αίτηση για μετατροπή της κράτησης σε εναλλακτική ποινή– την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Η χρηματική ποινή μετατρέπεται σε κοινωφελή εργασία, την οποία εκτίει σε κοινωνικές δομές: ταξινομεί δωρεές ρούχων, βοηθά στον καθαρισμό και κάνει μικροδουλειές.

Μερικές φορές δεν τα καταφέρνει να είναι στην ώρα της, μερικές φορές μπορεί να μην τα καταφέρνει καθόλου. Ωστόσο λαμβάνει αναγνώριση, νιώθει ότι είναι χρήσιμη. Και αυτό τη βοηθά να βρει ξανά, σιγά-σιγά, σταθερότητα στην καθημερινότητά της.

Business
Business
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Πώς θα υπολογίζονται 22.03.26

Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (vid)
Super League 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.

