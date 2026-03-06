Δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι «σαπίζουν» στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ, καταγγέλλει ΜΚΟ

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε έχει ρίξει στις φυλακές δεκάδες «πολιτικούς κρατούμενους» οι οποίοι απλά επέκριναν την κυβέρνησή του, κατήγγειλε χθες Πέμπτη ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κεντρική Αμερική.

«Για πρώτη φορά από την υπογραφή συμφωνιών ειρήνης (1992), μετά την ένοπλη σύρραξη, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στο Σαλβαδόρ», τόνισε ο Ρενέ Βαλιέντε, διευθυντής ερευνών της Cristosal, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας.

«Στο Σαλβαδόρ, ζούμε σε μόνιμη κατάσταση φόβου. Ο κόσμος φοβάται να υψώσει τη φωνή, να υπερασπιστεί τους άλλους», πρόσθεσε.

El Salvador’s president Nayib Bukele eliminated crime and gangs and transformed his country from one of the world’s most dangerous into one of the safest. A scene from one of El Salvador’s prisons, where the gang members who used to rule the streets are now locked up. pic.twitter.com/OlFYEo6gbK — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) February 25, 2026

Ανάμεσα στους 86 κρατούμενους που χαρακτηρίζονται πολιτικοί είναι η δικηγόρος Ρουθ Λόπες, επικεφαλής του τμήματος της Cristosal που αγωνίζεται κατά της διαφθοράς, θύμισε η οργάνωση παρουσιάζοντας έκθεσή της για τον «πολιτικό διωγμό» στο Σαλβαδόρ.

Η Cristosal, η οποία υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής, ιδίως στη Γουατεμάλα και στην Ονδούρα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Σαλβαδόρ τον Ιούλιο του 2025, μετά τη σύλληψη της κ. Λόπες.

«Γινόμαστε μάρτυρες επιστροφής σε παλιότερες μορφές κρατικής βίας, που ασκούνταν από τυράννους και αυταρχικά καθεστώτα για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη διατήρηση των προνομίων τους», σημείωσε ο Νόα Μπούλοκ, διευθυντής της Cristosal.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Από τον Μάρτιο του 2022, έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης με έγκριση του κοινοβουλίου, όπου έχει συντριπτική πλειοψηφία η προεδρική παράταξη, και ανανεώνεται έκτοτε αδιαλείπτως· στο πλαίσιό της η εγκληματικότητα υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά, καθώς οι αρχές συνέλαβαν χωρίς δικαστικά εντάλματα 91.000 υπόπτους ως μέλη συμμοριών ή συνέργεια.

Σύμφωνα με την Cristosal, ο διωγμός έχει «επιβληθεί ως μηχανισμός αυταρχικού ελέγχου» και επτά «πολιτικοί κρατούμενοι» έχουν καταδικαστεί.

Freedom for all political prisoners in El Salvador!!!’ pic.twitter.com/fJjGFjdXVI — CISPES solidarity (@CISPES) May 31, 2025

Η ΜΚΟ κατήγγειλε ακόμη στην έκθεσή της απειλές, παρακολουθήσεις, δημόσια σπίλωση, άμεσες πιέσεις, δικαστικές ενέργειες μη ποινικού χαρακτήρα και «τη συστηματική χρήση της προσωρινής κράτησης ως μορφής κολασμού».

Κατά την Cristosal, πρόκειται για «σχήματα παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται σε χώρες όπως η Νικαράγουα και η Βενεζουέλα», όπου εκατοντάδες αντιφρονούντες φυλακίστηκαν για πολιτικούς λόγους.

Οι άνθρωποι που η Cristosal χαρακτηρίζει πολιτικούς κρατούμενους είναι στην πλειονότητά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επέκριναν τον «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Μπουκέλε, δημοσιογράφοι, λειτουργοί της δικαιοσύνης, συνδικαλιστές και υπερασπιστές του περιβάλλοντος.

Σε τελευταία ανάλυση «το περίφημο μοντέλο του Μπουκέλε» είναι «καθεστώς όπως τόσα άλλα, δικτατορία που σκοτώνει, βασανίζει, κλέβει κι επιδίδεται σε διωγμούς», σύμφωνα με τον διευθυντή της Cristosal, τον κ. Μπούλοκ.