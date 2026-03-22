Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις της σύγκρουσης που μαίνεται στο Ιράν, αλλά και πλέον σε όλη τη Μέση Ανατολή, ξυπνούν ξανά τα φαντάσματα -όχι και τόσο- παλαιών κρίσεων που έχουν δοκιμάσει σκληρά την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενεργειακή αστάθεια, οι απότομες αυξήσεις τιμών και οι γεωπολιτικές εντάσεις επιστρέφουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής συζήτησης, αποδεικνύοντας ότι τα προβλήματα που θεωρήθηκαν προσωρινά μετά το 2022 όχι μόνο δεν λύθηκαν, αλλά επανέρχονται σε νέα μορφή.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα γνώριμο σκηνικό: υψηλό ενεργειακό κόστος, εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές και μια πολιτική ηγεσία που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικονομική σταθερότητα και τη γεωπολιτική πραγματικότητα.

Η υπόσχεση για ενεργειακή ανεξαρτησία μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ να υλοποιηθεί.

«Ορκιστήκαμε ότι θα γινόμασταν σοφότεροι. Υποσχεθήκαμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά εδώ είμαστε», είπε εξαιρετικά απογοητευμένος Ευρωπαίος διπλωμάτης στο BBC.

Το επίκεντρο της αγανάκτησής του ήταν ο αυξανόμενος ενεργειακός κλονισμός στην Ευρώπη, που προκλήθηκε από τη φλεγόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Από την ουκρανική κρίση στο Ιράν

Η ενεργειακή κρίση που ξέσπασε το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ήπειρος συνειδητοποίησε με τον πιο απότομο τρόπο ότι η ενεργειακή της ασφάλεια ήταν βαθιά συνδεδεμένη με τη Μόσχα. Το ρωσικό φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και ο άνθρακας δεν ήταν απλώς εμπορεύματα, αλλά εργαλεία γεωπολιτικής επιρροής.

Η απάντηση της Ευρώπης ήταν άμεση και αποφασιστική.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεκίνησαν μια ταχεία διαδικασία απεξάρτησης από τη Ρωσία, αναζητώντας εναλλακτικές πηγές ενέργειας και επενδύοντας μαζικά σε υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πολιτική αυτή, αν και επιτυχημένη σε επίπεδο μείωσης της εξάρτησης, είχε σημαντικό οικονομικό κόστος, καθώς οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν και επηρέασαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την ήπειρο.

Η μετατόπιση της εξάρτησης

Παρότι η Ευρώπη κατάφερε να περιορίσει δραστικά τις εισαγωγές από τη Ρωσία, η συνολική εικόνα δεν δείχνει μια πραγματική ενεργειακή ανεξαρτησία. Αντίθετα, η εξάρτηση μετατοπίστηκε προς άλλους προμηθευτές, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νορβηγία.

Οι ΗΠΑ, αξιοποιώντας την τεράστια παραγωγική τους ικανότητα σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, έχουν αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής τροφοδοσίας. Αυτό έχει ενισχύσει τις διατλαντικές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει μια νέα μορφή στρατηγικής εξάρτησης, η οποία επηρεάζει την πολιτική και οικονομική ευελιξία της Ευρώπης.

Η Νορβηγία, από την άλλη πλευρά, έχει καταστεί ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της ΕΕ, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της. Ωστόσο, η χώρα αυτή έχει ήδη φτάσει κοντά στα όρια της παραγωγικής της δυνατότητας, γεγονός που περιορίζει τις προοπτικές περαιτέρω αύξησης της προσφοράς.

Η Μέση Ανατολή και η παγκόσμια διάσταση της ενεργειακής κρίσης

Η νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αβεβαιότητας για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ακόμη κι αν η Ευρώπη δεν εξαρτάται άμεσα από τις χώρες της περιοχής, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθορίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και επηρεάζονται άμεσα από κάθε γεωπολιτική αναταραχή.

Η αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές. Ακόμη και η απλή απειλή περιορισμού της ναυσιπλοΐας αρκεί για να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία.

Έτσι, η Ευρώπη βρίσκεται εκτεθειμένη όχι μόνο στις δικές της ενεργειακές επιλογές, αλλά και σε κάθε εξωτερικό γεγονός που επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση ενέργειας.

Europe is heading toward a new energy crisis as the Iran war disrupts global gas supplies. Gas prices in Europe have jumped around 53% in just days, with instability near the Strait of Hormuz and strikes affecting Qatar’s LNG production. At the same time, EU gas storage is… pic.twitter.com/jl03b2jetR — Europa.com (@europa) March 5, 2026

Η πολιτική πίεση και η κοινωνική διάσταση της κρίσης

Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας δεν αποτελούν μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά και σημαντικό πολιτικό παράγοντα.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς οι πολίτες βλέπουν το κόστος ζωής να ανεβαίνει σταθερά.

Η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις είναι έντονη.

Οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες επικεντρώνονται σε προσωρινά μέτρα ανακούφισης, όπως η μείωση φόρων και οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.

Ωστόσο, τέτοιες λύσεις αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα και όχι την αιτία του προβλήματος.

Παράλληλα, η ενεργειακή κρίση τροφοδοτεί πολιτικές εντάσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, ενισχύοντας κόμματα που αμφισβητούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προωθούν πιο εθνικές ή λαϊκιστικές προσεγγίσεις.

Η πράσινη μετάβαση υπό αμφισβήτηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την κλιματική ουδετερότητα και τη μείωση των εκπομπών έως το 2040. Ωστόσο, η συνεχής ενεργειακή αστάθεια δημιουργεί έντονες πιέσεις στο μοντέλο αυτής της μετάβασης.

Από τη μία πλευρά, η ανάγκη για απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα παραμένει κρίσιμη για το περιβάλλον και τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια. Από την άλλη, το υψηλό κόστος της μετάβασης και οι βραχυπρόθεσμες ενεργειακές ανάγκες δυσκολεύουν την εφαρμογή των πολιτικών αυτών.

Η συζήτηση για το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών αποτυπώνει αυτή τη σύγκρουση. Ορισμένα κράτη ζητούν χαλάρωση των κανόνων για να προστατευτεί η βιομηχανία, ενώ άλλα επιμένουν ότι η αποδυνάμωση του συστήματος θα υπονομεύσει την πράσινη στρατηγική της Ένωσης.

Οι εσωτερικές αντιφάσεις της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει μόνο εξωτερικές πιέσεις, αλλά και βαθιές εσωτερικές διαφωνίες. Οι διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες, τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και οι διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες των κρατών μελών καθιστούν δύσκολη τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής.

Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης τείνουν να υποστηρίζουν πιο επιθετικές πολιτικές πράσινης μετάβασης, ενώ αρκετές χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης ανησυχούν περισσότερο για το κόστος και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τους.

Αυτές οι διαφορές συχνά οδηγούν σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Η ανάγκη για στρατηγική επαναθεμελίωση

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη σημερινή κατάσταση είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πιο συνεκτική και μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική.

Η απλή αλλαγή προμηθευτών δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει πραγματική ενεργειακή ανεξαρτησία.

Απαιτούνται επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, καλύτερη αποθήκευση ενέργειας και συνολικός επανασχεδιασμός της ενεργειακής κατανάλωσης.

Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει πιο ριζικά το ζήτημα της ενεργειακής ζήτησης, προωθώντας αλλαγές στη βιομηχανική παραγωγή και στον τρόπο ζωής.

Algeria stands apart in a Hormuz crisis. Not dependent on Gulf routes

Direct gas pipelines to Europe

Strong urea and ammonia production

Energy exporter, not importer While others face shortages, Algeria gains leverage. Higher oil, gas, and fertiliser prices shift demand toward… pic.twitter.com/X4i0824AER — Algerian Relief (@AlgerianRelief) March 19, 2026

Μια ήπειρος σε διαρκή ενεργειακή δοκιμασία

Η Ευρώπη βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με μια ενεργειακή κρίση που αποκαλύπτει τις δομικές της αδυναμίες. Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών, η ενεργειακή εξάρτηση δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά έχει απλώς αλλάξει μορφή.

Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα δυναμικό και εύθραυστο ζήτημα. Κάθε γεωπολιτική αναταραχή έχει άμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και πολιτική.

Το αν η Ευρώπη θα καταφέρει να σπάσει αυτόν τον κύκλο εξάρτησης και κρίσεων παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Το βέβαιο είναι ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια θα καθορίσουν όχι μόνο το ενεργειακό της μέλλον, αλλά και τη συνολική της θέση στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σύστημα.