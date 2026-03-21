O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) δήλωσε το Σάββατο ότι είχε λάβει γνώση των αναφορών σύμφωνα με τις οποίες ένα βλήμα είχε χτυπήσει την πόλη Ντιμόνα στο Ισραήλ, αλλά δεν είχε λάβει καμία ένδειξη για ζημιές στο κέντρο πυρηνικών ερευνών της ερήμου Νεγκέβ οπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

Δεν αναφέρθηκε αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας εκτός του χώρου, ανέφερε ο πυρηνικός ελεγκτικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι εξετάζει την αναφορά. Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι περιφερειακές αρχές δεν ανέφεραν ανώμαλα επίπεδα ακτινοβολίας μετά το περιστατικό και ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα συνεχίσει να αναζητά περαιτέρω πληροφορίες.

«Παρακολουθώντας στενά την κατάσταση» σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο Γενικός Διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι τόνισε ότι «πρέπει να επιδεικνύεται η μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, ιδίως στην περιοχή γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις».

The IAEA is aware of reports of an incident in the city of Dimona, Israel, involving a missile impact and has not received any indication of damage to the nuclear research center Negev. Information from regional States indicates that no abnormal radiation levels have been… pic.twitter.com/vJ6AlNHGmO — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛ (@iaeaorg) March 21, 2026

Το Ιράν ενημέρωσε τον ΔΟΑΕ για το χτύπημα των ΗΠΑ στη Νατάνζ

Νωρίτερα το Σάββατο το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ δέχτηκε επίθεση το Σάββατο, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανάρτησή του στο X. Όπως ανέφερε ο ελεγκτικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα πυρηνικά, «δεν αναφέρθηκε αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας εκτός του χώρου», προσθέτοντας ότι εξετάζει την αναφορά.

The IAEA has been informed by Iran that the Natanz nuclear site was attacked today. No increase in off-site radiation levels reported. IAEA is looking into the report.

IAEA Director General @rafaelmgrossi reiterates call for military restraint to avoid any risk of a nuclear… pic.twitter.com/jDCWYbOwao — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛ (@iaeaorg) March 21, 2026

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ επανέλαβε την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση κατά της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν, λέγοντας ότι «πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, σε ανακοίνωσή της.