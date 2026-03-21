Ιταλία: «Αυτά δεν θέλουν οι διαιτητές σχετικά με το VAR»

Βήματα προς τα πίσω σε σχέση με το VAR επιδιώκουν να επιβάλλουν οι διαιτητές της ιταλικής Serie A ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Θέλουν να καταργηθούν οι καινοτομίες επειδή αισθάνονται ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με το να παραδέχονται δημόσια λάθη που έχουν κάνει, γεγονότα που πυροδοτούν και διαμάχες.

Σύμφωνα με την La Repubblica, οι διαιτητές πιέζουν με σκοπό να μπλοκάρουν τις δημόσιες ανακοινώσεις των αποφάσεών τους και παράλληλα δεν θέλουν να τις εξηγούν, όπως γίνεται, όταν καλούνται σε on field review. Επίσης, πιέζουν να καταργηθεί και η κάμερα σώματος διαιτητή, η οποία χρησιμοποιείται σε κάποια παιχνίδια της Serie A και αποτυπώνει πλάνα από τη μεριά του ρέφερι.

Οι διαιτητές της Ιταλίας θέλουν να κλείσει το «ανοιχτό VAR» επειδή αισθάνονται άβολα με το να παραδέχονται δημόσια τα λάθη τους, δεν τους αρέσει. Επίσης, θεωρούν ότι όλα αυτά πυροδοτούν και διαμάχες.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρόκειται για βήματα προς τα πίσω στην προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαιτησία της Serie A. Εν τω μεταξύ, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα φέρονται να ζητούν την υποχρεωτική μετάδοση πλήρων συνομιλιών μεταξύ των διαιτητών και της αίθουσας VAR, για να αποφευχθούν κατηγορίες για απόκρυψη άβολων πληροφοριών. Έτσι, θεωρούν ότι θα ανέβει και η τηλεθέαση. Σε κάποιες διοργανώσεις δημοσιεύονται μετά τους αγώνες αποσπάσματα ή αναλύσεις.

Από κει και πέρα στην Ιταλία, με την επαγγελματική διαιτησία να βρίσκεται στα σκαριά επειδή θεωρούν ότι τους συμφέρει οικονομικά, η ομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο του διαχωρισμού της επιτροπής διαιτησίας που ορίζει τους ρέφερι της Serie A με την αντίστοιχη της δεύτερης κατηγορίας. Είναι κάτι που ίσχυε στο παρελθόν και σκοπεύουν να την επαναφέρουν για να ασχολούνται περισσότερο οι αρμόδιοι με τους διαιτητές της κατηγορίας τους.

Είναι γνωστό ότι η διαιτησία διανύει μια ταραχώδη χρονιά στην Serie A, με διαμαρτυρίες αλλά και λάθη. Η επαγγελματική διαιτησία θα είναι αντιγραφή της αγγλικής Premier League και οι αρμόδιοι την έχουν βάλει στην τελική ευθεία, όμως κανείς δεν ξέρει πόσο μακριά είναι. Λογικά, το καλοκαίρι θα γίνουν όλα και θα μπει στο κάδρο μαζί με τις υπόλοιπες αλλαγές, από την στιγμή που το πλάνο είναι έτοιμο.