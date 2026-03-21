Ιταλία: «Αυτά δεν θέλουν οι διαιτητές σχετικά με το VAR»
Ποδόσφαιρο 21 Μαρτίου 2026, 08:12

Ενώ οι τηλεοπτικοί φορείς πιέζουν να μεταδίδονται οι πλήρεις συνομιλίες των διαιτητών με την αίθουσα του VAR όταν γίνεται παρέμβαση για μεγαλύτερη τηλεθέαση και διαφάνεια.

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Βήματα προς τα πίσω σε σχέση με το VAR επιδιώκουν να επιβάλλουν οι διαιτητές της ιταλικής Serie A ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Θέλουν να καταργηθούν οι καινοτομίες επειδή αισθάνονται ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με το να παραδέχονται δημόσια λάθη που έχουν κάνει, γεγονότα που πυροδοτούν και διαμάχες.

Σύμφωνα με την La Repubblica, οι διαιτητές πιέζουν με σκοπό να μπλοκάρουν τις δημόσιες ανακοινώσεις των αποφάσεών τους και παράλληλα δεν θέλουν να τις εξηγούν, όπως γίνεται, όταν καλούνται σε on field review. Επίσης, πιέζουν να καταργηθεί και η κάμερα σώματος διαιτητή, η οποία χρησιμοποιείται σε κάποια παιχνίδια της Serie A και αποτυπώνει πλάνα από τη μεριά του ρέφερι.

Οι διαιτητές της Ιταλίας θέλουν να κλείσει το «ανοιχτό VAR» επειδή αισθάνονται άβολα με το να παραδέχονται δημόσια τα λάθη τους, δεν τους αρέσει. Επίσης, θεωρούν ότι όλα αυτά πυροδοτούν και διαμάχες.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρόκειται για βήματα προς τα πίσω στην προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαιτησία της Serie A. Εν τω μεταξύ, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα φέρονται να ζητούν την υποχρεωτική μετάδοση πλήρων συνομιλιών μεταξύ των διαιτητών και της αίθουσας VAR, για να αποφευχθούν κατηγορίες για απόκρυψη άβολων πληροφοριών. Έτσι, θεωρούν ότι θα ανέβει και η τηλεθέαση. Σε κάποιες διοργανώσεις δημοσιεύονται μετά τους αγώνες αποσπάσματα ή αναλύσεις.

Από κει και πέρα στην Ιταλία, με την επαγγελματική διαιτησία να βρίσκεται στα σκαριά επειδή θεωρούν ότι τους συμφέρει οικονομικά, η ομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο του διαχωρισμού της επιτροπής διαιτησίας που ορίζει τους ρέφερι της Serie A με την αντίστοιχη της δεύτερης κατηγορίας. Είναι κάτι που ίσχυε στο παρελθόν και σκοπεύουν να την επαναφέρουν για να ασχολούνται περισσότερο οι αρμόδιοι με τους διαιτητές της κατηγορίας τους.

Είναι γνωστό ότι η διαιτησία διανύει μια ταραχώδη χρονιά στην Serie A, με διαμαρτυρίες αλλά και λάθη. Η επαγγελματική διαιτησία θα είναι αντιγραφή της αγγλικής Premier League και οι αρμόδιοι την έχουν βάλει στην τελική ευθεία, όμως κανείς δεν ξέρει πόσο μακριά είναι. Λογικά, το καλοκαίρι θα γίνουν όλα και θα μπει στο κάδρο μαζί με τις υπόλοιπες αλλαγές, από την στιγμή που το πλάνο είναι έτοιμο.

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Κόσμος
Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Google Strikes Deals to Secure Data Center Power
English edition 21.03.26

Tech giant signs agreements with U.S. utilities to reduce electricity use during peak periods, ensuring reliable energy for rapidly growing AI-focused data centers

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26 Upd: 10:12

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

