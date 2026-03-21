Νίκολας Μπρέντον: Πέθανε ο ηθοποιός του «Buffy the Vampire Slayer», σε ηλικία 54 χρόνων
Culture Live 21 Μαρτίου 2026, 09:13

Νίκολας Μπρέντον: Πέθανε ο ηθοποιός του «Buffy the Vampire Slayer», σε ηλικία 54 χρόνων

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Νίκολας Μπρέντον.

Ο Νίκολας Μπρέντον έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά «Buffy the Vampire Slayer».

Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 54 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του.

Η οικογένειά του δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Ενώ δεν είναι μυστικό ότι ο Νίκολας αντιμετώπισε δυσκολίες στο παρελθόν, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία για να διαχειριστεί τη διάγνωσή του και ήταν αισιόδοξος για το μέλλον τη στιγμή του θανάτου του».

Νίκολας Μπρέντον: Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Το 2023 είχε αποκαλύψει ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Παράλληλα, είχε υποβληθεί σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις λόγω συνδρόμου συμπίεσης νεύρων στη σπονδυλική στήλη.

YouTube thumbnail

Η καριέρα

Γεννημένος το 1971 στο Λος Άντζελες, ο Μπρέντον στράφηκε στην υποκριτική έπειτα από τραυματισμό που έβαλε τέλος στις φιλοδοξίες του στον αθλητισμό. Όπως είχε δηλώσει, η ενασχόλησή του με την ηθοποιία τον βοήθησε να ξεπεράσει τον τραυλισμό που αντιμετώπιζε από παιδί.

Ο ηθοποιός έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Emmy για τον ρόλο του στην ταινία Buffy, δύο για τον καλύτερο τηλεοπτικό ηθοποιό και μία για τον καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο στην τηλεόραση.

Ο Μπρέντον υποδύθηκε τον Ξάντερ Χάρις στη σειρά Buffy the Vampire Slayer για επτά σεζόν, μεταξύ 1997 και 2003 – ήταν ο καλύτερος φίλος του ομώνυμου χαρακτήρα που υποδύθηκε η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ.

Ο δίδυμος αδερφός του Μπρέντον, Κέλι Ντόνοβαν Σουλτς, έπαιξε επίσης τον ρόλο του σωσία του αδερφού του σε δύο επεισόδια της σειράς Buffy.

Μετά την Buffy, ο Brendon εμφανίστηκε σε διάφορες σειρές, όπως τα Criminal Minds, Private Practice και Kitchen Confidential.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες Psycho Beach Party, Big Gay Love και Redwood.

Ο Μπρέντον ήταν γνωστός όχι μόνο για την υποκριτική του πορεία αλλά και για το πάθος του για τη ζωγραφική, στην οποία αφιερώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν ευαίσθητο και δημιουργικό άνθρωπο, με βαθιά αγάπη για τις τέχνες και την έκφραση.

Ο αποχαιρετισμός από την Άλισον Χάνιγκαν

Η συμπρωταγωνίστριά του, Άλισον Χάνιγκαν, τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, θυμούμενη τις κοινές στιγμές στα γυρίσματα.

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
