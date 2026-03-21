Νίκολας Μπρέντον: Πέθανε ο ηθοποιός του «Buffy the Vampire Slayer», σε ηλικία 54 χρόνων

Ο Νίκολας Μπρέντον έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά «Buffy the Vampire Slayer».

Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 54 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του.

Η οικογένειά του δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Ενώ δεν είναι μυστικό ότι ο Νίκολας αντιμετώπισε δυσκολίες στο παρελθόν, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία για να διαχειριστεί τη διάγνωσή του και ήταν αισιόδοξος για το μέλλον τη στιγμή του θανάτου του».

Νίκολας Μπρέντον: Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Το 2023 είχε αποκαλύψει ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Παράλληλα, είχε υποβληθεί σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις λόγω συνδρόμου συμπίεσης νεύρων στη σπονδυλική στήλη.

Η καριέρα

Γεννημένος το 1971 στο Λος Άντζελες, ο Μπρέντον στράφηκε στην υποκριτική έπειτα από τραυματισμό που έβαλε τέλος στις φιλοδοξίες του στον αθλητισμό. Όπως είχε δηλώσει, η ενασχόλησή του με την ηθοποιία τον βοήθησε να ξεπεράσει τον τραυλισμό που αντιμετώπιζε από παιδί.

Ο ηθοποιός έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Emmy για τον ρόλο του στην ταινία Buffy, δύο για τον καλύτερο τηλεοπτικό ηθοποιό και μία για τον καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο στην τηλεόραση.

Ο Μπρέντον υποδύθηκε τον Ξάντερ Χάρις στη σειρά Buffy the Vampire Slayer για επτά σεζόν, μεταξύ 1997 και 2003 – ήταν ο καλύτερος φίλος του ομώνυμου χαρακτήρα που υποδύθηκε η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ.

Ο δίδυμος αδερφός του Μπρέντον, Κέλι Ντόνοβαν Σουλτς, έπαιξε επίσης τον ρόλο του σωσία του αδερφού του σε δύο επεισόδια της σειράς Buffy.

Μετά την Buffy, ο Brendon εμφανίστηκε σε διάφορες σειρές, όπως τα Criminal Minds, Private Practice και Kitchen Confidential.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες Psycho Beach Party, Big Gay Love και Redwood.

Ο Μπρέντον ήταν γνωστός όχι μόνο για την υποκριτική του πορεία αλλά και για το πάθος του για τη ζωγραφική, στην οποία αφιερώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν ευαίσθητο και δημιουργικό άνθρωπο, με βαθιά αγάπη για τις τέχνες και την έκφραση.

Ο αποχαιρετισμός από την Άλισον Χάνιγκαν

Η συμπρωταγωνίστριά του, Άλισον Χάνιγκαν, τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, θυμούμενη τις κοινές στιγμές στα γυρίσματα.