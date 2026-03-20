ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Αντιδράσεις προκαλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η αναφορά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη στο θέμα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, ζήτημα το οποίο το βράδυ της Πέμπτης συμπεριλήφθηκε και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αποικιακή κληρονομιά οι βάσεις λέει ο Χριστοδουλίδης

Σε δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι οι δύο στρατιωτικές βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο αποτελούν «αποικιακή κληρονομιά» του νησιού και πρέπει να διεξαχθούν συζητήσεις σχετικά με το καθεστώς και το μέλλον τους, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης στο BBC.

«Όταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ξεκαθαρίσει, θα έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση», σημείωσε ο Κύπριος πρόεδρος κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζει την ιδρυτική συνθήκη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το ρεπορτάζ του BBC σημειώνει ότι η ιδρυτική συνθήκη της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 παραχωρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο η κυριαρχία των βάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια.

Οι επιθέσεις

Υπενθυμίζει ότι η βάση της RAF στο Ακρωτήρι δέχτηκε επίθεση από drones αυτό το μήνα, λίγο μετά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν, και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχτεί κριτική για την αντίδρασή του στην επίθεση.

Πιστεύεται ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο ή το Ιράκ, ενώ διαδηλωτές έχουν διαμαρτυρηθεί ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί έχουν μετατρέψει την Κύπρο σε στόχο.

Ένα drone χτύπησε το Ακρωτήρι, ανοίγοντας μια τρύπα σε ένα υπόστεγο αεροσκαφών που, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιείται από αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Δύο άλλα αναχαιτίστηκαν. Ένα βρετανικό αντιτορπιλικό που εστάλη ως απάντηση στην επίθεση με drones βρίσκεται καθ’ οδόν προς το νησί, συμπληρώνει το ρεπορτάζ.

Υποστηρίζεται δε στο ρεπορτάζ ότι οι δύο κυρίαρχες βάσεις στο νότο και νοτιοανατολικά της Κύπρου δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κύπρο την Τετάρτη, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Στίβεν Ντάουτι δήλωσε ότι τα βρετανικά μαχητικά που εδρεύουν στο νησί «εκτελούσαν τακτικές αμυντικές αποστολές μαζί με τους συμμάχους μας για την προστασία του λαού και των συμφερόντων μας».

Το Ακρωτήρι και η Δεκέλεια καταλαμβάνουν 98 τετραγωνικά μίλια (254 τετραγωνικά χιλιόμετρα) της Κύπρου και αποτελούν σημαντική πηγή απασχόλησης, αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC.

Περίπλοκο το θέμα

Τονίζοντας με νόημα ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για το μέλλον των βάσεων θα ήταν πολύ περίπλοκη, δεδομένου ότι στην συμφωνία για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία περιλαμβάνονται συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Το BBC αναφέρει πως ερωτηθείς αν επιθυμεί την απομάκρυνση των βάσεων, ο Χριστοδουλίδης απάντησε: «Έχουμε μια σαφή προσέγγιση όσον αφορά το μέλλον των βρετανικών βάσεων… Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ δημοσίως».

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας

Απαντώντας σε αίτημα της BBC για σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις αυτές, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι βάσεις στην Κύπρο «διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας των Βρετανών πολιτών και των συμμάχων μας στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή».

Και προσθέτει πως «από τον Ιανουάριο έχουμε αναπτύξει επιπλέον αμυντικές δυνατότητες στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ραντάρ, συστημάτων αντιμετώπισης drones, μαχητικών F-35, συστημάτων εδάφους-αέρος και 400 επιπλέον προσωπικού αεροπορικής άμυνας».

Η άποψη των πολιτών που μίλησαν στο BBC

Το βρετανικό δίκτυο αναφέρει δε ότι οι απόψεις ήταν διχασμένες στην Λεμεσό την Πέμπτη, με ορισμένους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι ήρθε η ώρα να φύγουν οι βρετανικές βάσεις, επικαλούμενο δηλώσεις πολιτών.

«Κλείστε τις και φύγετε, παρακαλώ», είπε η Κωνσταντίνα στο BBC.

«Οι Βρετανοί αποφάσισαν ότι ορισμένες βάσεις πρέπει να παραμείνουν στην Κύπρο. Αυτό δεν έγινε για να μας προστατεύσουν», είπε ο Κυριάκος Παναγιώτου. «Οι βάσεις ωφελούν το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι την Κύπρο.»

Για τη Ρεμπέκα, ήταν σημαντικό να έχουμε τη βοήθεια ενός ισχυρότερου συμμάχου: «Δεν νομίζω ότι θα είμαστε ποτέ αρκετά ισχυροί ώστε να φύγουν, οπότε πιστεύω ότι είναι ασφαλέστερο για εμάς να έχουμε κάποιον που μας υποστηρίζει. Επομένως, θα ήθελα να μείνουν».

Ο σύντροφός της, ο Δαμιανός, υποστήριξε ότι η Κύπρος είναι ανεξάρτητη, «αλλά όχι αρκετά ισχυρή για να σταθεί μόνη της».

Η επίσκεψη Χίλι στην Κύπρο

To ρεπορτάζ επισημαίνει ότι ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, επισκέφθηκε την ομάδα αεροπορικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο νωρίτερα αυτό το μήνα και δήλωσε ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου εκεί στηρίζεται από συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Γερμανίας.

Αργότερα δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου του είχε πει ότι η «στρατιωτική συνεργασία τους δεν ήταν ποτέ πιο στενή».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι είχε ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία ως απάντηση στην επίθεση στο Ακρωτήρι, αν και μόλις αυτή την εβδομάδα το HMS Dragon, το οποίο είχε αποσταλεί για να ενισχύσει την άμυνα στην Κύπρο, εισήλθε στη Μεσόγειο.

Δύο ελληνικές φρεγάτες και ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο έφτασαν στα ανοικτά της Κύπρου λίγες ημέρες μετά την επίθεση, ενώ και η Ισπανία απέστειλε μια φρεγάτα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αντίδρασης για να βοηθήσει τον ευρωπαίο εταίρο της.