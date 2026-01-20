Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποβάλει τις ΗΠΑ από τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, δήλωσε ο ηγέτης του Πράσινου Κόμματος, υποστηρίζοντας την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και τη μείωση των δαπανών για αμερικανικά όπλα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διάλυσης της αμυντικής συμμαχίας των δύο χωρών.

Ο Ζακ Πολάνσκι δήλωσε στον Guardian ότι πιστεύει ότι η Βρετανία θα πρέπει να απογαλακτιστεί από την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική συνεργασία, αν και δεν δήλωσε αν υποστήριζε την δαπάνη περισσότερων χρημάτων για την αντικατάσταση αυτής της δυνατότητας.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προσπαθεί να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον αποτρέψει από τις απειλές του να εισβάλει στη Γροιλανδία και να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες που τον αντιτίθενται.

«Θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις αμερικανικές βάσεις σε βρετανικό έδαφος»

Ο Πολάνσκι δήλωσε στο podcast Politics Weekly του Guardian: «Νομίζω ότι είναι αρκετά ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε επιτρέψει στον εαυτό μας να εξαρτηθεί τόσο πολύ από τα αμερικανικά συμφέροντα και ότι πολλά από αυτά εξαρτώνται από το αν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε καλή διάθεση ή όχι».

Πρόσθεσε: «Θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις αμερικανικές βάσεις σε βρετανικό έδαφος και να εξετάσουμε πραγματικά μια γνήσια στρατηγική αμυντική αναθεώρηση».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τις ΗΠΑ μεγαλύτερη απειλή από τη Ρωσία, απάντησε: «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος. Νομίζω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει σαφώς κάνει περισσότερα».

«Αλλά τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τη συνενοχή του Ντόναλντ Τραμπ ή την ενεργό διευκόλυνση του [Μπέντζαμιν] Νετανιάχου και της γενοκτονίας στη Γάζα. Τίποτα από αυτά δεν είναι εντάξει και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τη σύγκριση πραγμάτων».

Ο ηγέτης του Πράσινου Κόμματος δήλωσε ότι υποστηρίζει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το ΝΑΤΟ , παρόλο που αυτή δεν είναι η επίσημη πολιτική του Πράσινου Κόμματος. «Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τόση κυριαρχία εντός του ΝΑΤΟ που δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστεί το ΝΑΤΟ από μέσα», είπε.

Είπε ότι ήθελε να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείπει τα πυρηνικά του όπλα, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να πείσει και άλλες χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα -συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας- να κάνουν το ίδιο. «Αν δεν είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε συζητήσεις για ειρήνη και διπλωματία – αυτό το μέρος αυτών των συζητήσεων εξετάζει την αποπυρηνικοποίηση όλων- τότε τι κάνουμε εδώ;» είπε.

Με φόντο τα αντίμετρα των Ευρωπαίων στους δασμούς Τραμπ

Ο Πολάνσκι μιλούσε με φόντο την κλιμάκωση των διατλαντικών εντάσεων, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής δασμών αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Τραμπ απείλησε με οικονομικές κυρώσεις αφότου εξοργίστηκε από την αντίσταση των οκτώ χωρών – Δανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ολλανδίας και Φινλανδίας – στα αιτήματά του να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Μιλώντας από την Ντάουνινγκ Στριτ το πρωί της Δευτέρας, ο Στάρμερ προειδοποίησε για την απειλή ενός εμπορικού πολέμου, αλλά είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υλοποιήσει την απειλή του να εισβάλει στο νησί, το οποίο αποτελεί μέρος της δανικής επικράτειας.

«Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιλυθεί και πρέπει να επιλυθεί μέσω ήρεμης συζήτησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Πολάνσκι κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι «βάζει τα αυγά του στο καλάθι του λέγοντας ότι είναι με την καλή πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ», προσθέτοντας ότι ήθελε το Ηνωμένο Βασίλειο να απογαλακτιστεί από τις εισαγωγές όπλων από τις ΗΠΑ, ακόμη και αν αυτό έθετε σε κίνδυνο την ευρύτερη εμπορική σχέση των 331 δισεκατομμυρίων λιρών.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι στους οποίους βασιζόμαστε είναι αξιόπιστοι σύμμαχοι, και ο Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα δεν είναι αυτό», είπε.

Περί φόρου περιουσίας

Υπερασπίστηκε επίσης την πρότασή του να επιβληθεί φόρος περιουσίας 1% σε περιουσιακά στοιχεία αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών ή περισσότερο και 2% σε αυτά αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών ή περισσότερο, κάτι που, όπως λέει, θα αποφέρει έσοδα μεταξύ 15 και 25 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως.

Χαρακτήρισε «παράλογες» τις ανησυχίες για την εγκατάλειψη της χώρας από πλούσιους, καθιστώντας έτσι τον φόρο αναποτελεσματικό, λέγοντας ότι θα υποστήριζε έναν τέτοιο φόρο ακόμη και αν δεν θα συγκέντρωνε πολλά χρήματα.

Ερωτηθείς για τις ανησυχίες ότι ένας φόρος περιουσίας θα αποφεύγονταν ευρέως, είπε: «Νομίζω ότι είναι παράλογο να ανησυχούμε γι’ αυτό… Δεν πρόκειται τόσο για την άντληση χρημάτων, όσο για την αντιμετώπιση της ανισότητας. Θα αυξήσει τα έσοδα, προφανώς, αν φορολογήσεις τους ανθρώπους. Αλλά το θέμα είναι ότι, αν επιτρέψεις στους ανθρώπους να συσσωρεύουν περιουσιακά στοιχεία, αυτό αφαιρεί άλλα περιουσιακά στοιχεία για άλλους ανθρώπους».