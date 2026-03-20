Χειροπέδες σε μεγιστάνα πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Χωρίς εξηγήσεις η κράτησή του
Το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. «Ανησυχούμε για την υγεία του», επισήμανε η νομική εταιρεία Winston & Strawn
Ο Βενεζουελάνος μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι συνελήφθη χθες από τις αρχές στη Βενεζουέλα, αφού η διεύθυνση Αστυνομικών Πληροφοριών ζήτησε μια συνάντηση μαζί του, ανέφεραν οι νομικοί εκπρόσωποί του.
Η νομική εταιρεία Winston & Strawn είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ζητήθηκε από τον Β. Ρουπέρτι να παραστεί σε μια συνάντηση με αστυνομικούς περίπου στις 13.00 της Πέμπτης. Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως ο ίδιος ο μεγιστάνας του πετρελαίου παρέμενε και σήμερα υπό κράτηση. Οι αρχές στη Βενεζουέλα δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη σύλληψή του.
«Ανησυχούμε για την υγεία του», επισήμανε η εταιρεία. Δεν είναι προς το παρόν σαφής ο λόγος για τον οποίο οι αρχές της Βενεζουέλας συνέλαβαν τον Β. Ρουπέρτι. Το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
Είχε στενές σχέσεις με τον Ούγκο Τσάβες
Ο Β. Ρουπέρτι, πλοιοκτήτης και μεγιστάνας του πετρελαίου, με στενούς δεσμούς με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, έγινε γνωστός αφού βοήθησε στη μεταφορά πετρελαίου στη χώρα του κατά τη διάρκεια της απεργίας του 2002-3 στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τους στενούς δεσμούς του με τον τότε πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.
Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία του, η Maroil Trading, που εδρεύει στη Γενεύη, έγινε βασικός εξαγωγέας πετρελαϊκού οπτάνθρακα από τη Βενεζουέλα, με βάση μια σύμβαση που υπέγραψε με την PDVSA, αν και αργότερα αυτή η συνεργασία κλονίστηκε, με αφορμή διαφωνίες για τις πληρωμές και τους όρους του συμβολαίου. Το 2023 το Reuters μετέδωσε ότι η PDVSA είχε αναστείλει τις παραδόσεις στη Maroil.
