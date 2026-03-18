Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες απέπεμψε σήμερα τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο, ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σχεδόν καθ’ όλη την προεδρία του Νικολάς Μαδούρο.
«Ευχαριστούμε τον στρατηγό Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες για την αφοσίωση, την πίστη του στην πατρίδα και επειδή υπήρξε, όλα αυτά τα χρόνια, ο πρώτος στρατιώτης στην άμυνα της χώρας μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναλάβει με την ίδια δέσμευση και τιμή τις νέες ευθύνες που θα του εμπιστευθούμε», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram η Ροδρίγκες.
Η Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε την προεδρία μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ, στις αρχές Ιανουαρίου.
Ο 62χρονος Παντρίνο ήταν υπουργός Άμυνας από το 2014 και θεωρείτο ως εκτελεστικό όργανο του Μαδούρο. Οι στρατιωτικοί, ένας πυλώνας του τσαβισμού, του δόγματος του πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες τον οποίο διαδέχτηκε ο Μαδούρο, του εξέφραζαν την ανεπιφύλακτη υποστήριξή τους και την απόλυτη «πίστη» τους.
Στη θέση του η Ροδρίγκες διόρισε τον Γκουστάβο Γκονσάλες Λόπες, τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.
Εκτός από την άμυνα, ο στρατός της Βενεζουέλας ελέγχει μεταλλευτικές εταιρείες, πετρελαϊκούς πόρους, τη διανομή τροφίμων, τα τελωνεία και πολλά σημαντικά υπουργεία.
Ο Γκονσάλες Λόπες, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ για διαφθορά και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήταν διευθυντής της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών μέχρι τα μέσα του 2024. Αργότερα εκείνη τη χρονιά συνεργάστηκε με τη Ροδρίγκες ως επικεφαλής των στρατηγικών υποθέσεων στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVS, την οποία επέβλεπε εκείνη, ως υπουργός Ενέργειας.
- Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
