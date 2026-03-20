Ένας αποκλεισμός δίκαιος και άδικος ταυτόχρονα

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Μπέτις αφήνει μία περίεργη αίσθηση. Διότι έχει αρκετές αιτίες, που είναι αντιφατικές μεταξύ τους, όμως ισχύουν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, θα είναι άδικο να μην αναγνωρίσουμε την ανωτερότητα του αντιπάλου. Η Μπέτις προέρχεται από το προηγμένο ισπανικό πρωτάθλημα, όταν ανέβαζε την ταχύτητα της δεν αντιμετωπιζόταν και προκρίθηκε δίκαια. Ακόμα και αν οι λεπτομέρειες δεν την ευνοούσαν, έμοιαζε ότι είχε τον τρόπο να πάρει αυτό που θέλει.

Από την άλλη, οι συνθήκες στο δεύτερο γκολ των «βερδιμπλάνκος» είναι θολές. Ο Εζαλζουλί πάτησε τον Καλάμπρια και ο Γερμανός ρέφερι Τομπιας Στίλερ το αγνόησε. Πάλι ο Εζαλζουλί είναι εκτεθειμένος στη συνέχεια της φάσης, όμως ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία για να υποδείξει οφσάιντ. Ήταν υποχρεωμένος να το πράξει, αφού ο Εζαλζουλί δεν ήταν σε θέση γκολ και η υπόδειξη δεν θα διέκοπτε επικίνδυνη επίθεση. Από το VAR συμφώνησαν με τη γνώμη του Στίλερ, αφού στο αντίθετο σενάριο, είτε θα ενημέρωναν τον Γερμανό για οφσάιντ, είτε θα τον καλούσαν να ελέγξει το φάουλ στον Καλάμπρια.

Ακόμα χειρότερη από τη διαχείριση του διαιτητή, ήταν η αντίδραση του Λαφόν στο γκολ του Άμραμπατ. Ο Ιβοριανός γκολκίπερ έμεινε αποσβολωμένος να βλέπει ένα αδύναμο σουτ να καταλήγει στα δίχτυα του. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη από τον τερματοφύλακα του να τον κρατήσει όρθιο, ο Λαφόν τον «κρέμασε» ξανά. Στα νοκ-άουτ ματς της ενδιάμεσης φάσης και των «16», ο Λαφόν είναι υπαίτιος για τρία γκολ, στα δύο με τη Βικτόρια Πλζεν και στη ρεβάνς με τη Μπέτις.

Μερικές από τις αποφάσεις του Μπενίτεθ, σίγουρα επιδέχονται συζήτησης. Η επιλογή να αφήσει εκτός ενδεκάδας τον Τσέριν που ήταν εξαιρετικός στο ΟΑΚΑ και να χρησιμοποιήσει το δίδυμο των Μπακασέτα – Ρενάτο, δεν ευοδώθηκε. Πάντως, όταν ρωτήθηκε από Ισπανό δημοσιογράφο για την τακτική του Πελεγκρίνι, ο Μπενίτεθ ανταπάντησε με ερώτηση: «πιστεύετε ότι τα συστήματα έπαιξαν ρόλο στο αποτέλεσμα;»… Κατά την άποψη του υπογράφοντος, ναι, τα συστήματα και το σχέδιο γενικότερα επηρέασαν τη μορφή του ματς, αλλά πιθανώς να μην άλλαζαν τον νικητή του ζευγαριού.

Εν κατακλείδι, για να μην μακρηγορούμε, η Μπέτις πέρασε δίκαια. Αλλά υπήρξαν θέματα που ο Παναθηναϊκός είτε αδικήθηκε, είτε μπορούσε να τα είχε αποφύγει και να είχε πιο ευνοϊκή τύχη. Δυστυχώς, το γεγονός συντελέστηκε και ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Οι «πράσινοι» γύρισαν άπραγοι στην Αθήνα και υποχρεούνται να συγκεντρωθούν στους αγώνες του πρωταθλήματος.

Ίσως να επικρατεί η αίσθηση πως η δουλειά τελείωσε, αλλά στην ομάδα επιβάλλεται να προσεγγίσουν την κατάσταση τους με σοβαρότητα. Το πως θα αρχίσει η νέα σεζόν, εξαρτάται από το πως θα τελειώσει η φετινή. Γιατί με ήττες και κακές εμφανίσεις στα Play Offs, η εσωστρέφεια θα κυριεύσει ξανά τους οπαδούς. Με γκρίνιες, διαμαρτυρίες και καχυποψία, η προσπάθεια που θα δρομολογηθεί το καλοκαίρι θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Για αυτό έχει σημασία ο Παναθηναϊκός να είναι ανταγωνιστικός στα ντέρμπι και να πάρει νίκες.

Επιπλέον, εφόσον πλέον οι στόχοι χάθηκαν, θα ήταν συνετό ο Μπενίτεθ να περιορίσει το ροτέισον και να επικεντρωθεί στους παίκτες που θα παραμείνουν το ρόστερ. Όσοι είναι εκτός πλάνων, όσοι πλησιάζουν στη λήξη του συμβολαίου τους και δεν πρόκειται να ανανεώσουν, δεν έχει νόημα να… κλέβουν χρόνο από τους άλλους. Γιατί να παίζει ο Τζούρισιτς και όχι ο Αντίνο; Ο Σισοκό και όχι ο Γιάγκουσιτς; Δεν έχει νόημα να επιμείνει ο Μπενίτεθ σε παίκτες οι οποίοι σύντομα θα αποχωρήσουν οριστικά από το «Γεώργιος Καλαφάτης»…