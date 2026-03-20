sports betsson
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όταν ο Μουρίνιο άκουσε τη συμβουλή του πατέρα του
Ποδόσφαιρο 20 Μαρτίου 2026, 22:04

Όταν ο Μουρίνιο άκουσε τη συμβουλή του πατέρα του

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποκάλυψε με ονόματα πότε ο πατέρας του τον φρέναρε να γίνει πρώτος προπονητής και δεν μετάνιωσε

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Spotlight

Θα περίμενε κάποιος ότι ολόκληρος Ζοσέ Μουρίνιο όχι μόνο να συμβουλεύονταν τον πατέρα του για θέματα που είχαν σχέση με την προπονητική του καριέρα αλλά να τον άκουγε κιόλας; Κι όμως ισχύει και το δηλώνει ο ίδιος ο Πορτογάλος νυν τεχνικός της Μπενφίκα!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πατέρας του τον εμπόδισε, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 να φύγει από την Μπαρτσελόνα και να αναλάβει πρώτος προπονητής της Μπράγκα! Τότε ο Πορτογάλος ήταν βοηθός του σερ Μπόμπι Ρόμπσον στους «μπλαουγκράνα».

«Όταν ήμουν βοηθός της Μπάρτσα, η Μπράγκα με κάλεσε. Είπα στον πατέρα μου ότι ήθελα να φύγω, αλλά μου είπε να είμαι λογικός. Όπως τόνισε η ευκαιρία μου θα ερχόταν, είτε επρόκειτο για την Μπράγκα, την Γκιμαράες, είτε για οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Πορτογαλία», αποκάλυψε ο Μουρίνιο.

Μάλιστα, ο Μουρίνιο πρόσθεσε ότι έβλεπε με καλό μάτι την πρόταση της Μπράγκα επειδή ήθελε να αναλάβει την δουλειά καθώς ήταν πολλά χρόνια βοηθός. Όμως, ο πατέρας του τού έδωσε συμβουλή και μάλιστα τη θεωρεί ως κρίσιμη για την ανάπτυξή του, ευτυχώς που τον άκουσε δηλαδή. «Μου είπε ότι έπρεπε να αξιοποιήσω στο έπακρο τον χρόνο μου στην Μπάρτσα για να μάθω πώς είναι να προπονείς σπουδαίους παίκτες. Δόξα τω Θεώ που τον άκουσα», εκμυστηρεύθηκε ο Πορτογάλος.

Ο Μουρίνιο έμεινε στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2000, κάτι που του έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία καθώς συνεργαζόταν με κορυφαία ταλέντα της ισπανικής ομάδας. Πιο συγκεκριμένα θήτευσε βοηθός το διάστημα 1996-2000 και συνεργάστηκε με τους Ρονάλντο Ναζάριο, Πεπ Γκουαρντιόλα, Λουίς Ενρίκε, Ριβάλντο, Κλούιφερτ, Στόιτσκοφ, Φίγκο και άλλους.

Για πρώτος προπονητής ο Μουρίνιο έφυγε το 2000 και πήγε στην Μπενφίκα, μια θητεία που διήρκεσε μόλις δέκα παιχνίδια. Ο Πορτογάλος άρχισε να γίνεται γνωστός από το 2002 που ανέλαβε την Πόρτο, όπου αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης.

Ο Μουρίνιο αργότερα σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντας την σε έναν τίτλο ρεκόρ 100 βαθμών στη La Liga τη σεζόν 2011/12. Σήμερα, ο Μουρίνιο επέστρεψε στην Μπενφίκα, όπου πρόσφατα οδήγησε την ομάδα στα πλέι οφ νοκ άουτ του Champions League πριν από την ήττα από την πρώην ομάδα του, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Headlines:
Economy
Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

World
Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 20.03.26

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Euroleague 20.03.26

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
English edition 20.03.26

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Σύνταξη
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύνταξη
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο