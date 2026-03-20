Όταν ο Μουρίνιο άκουσε τη συμβουλή του πατέρα του

Θα περίμενε κάποιος ότι ολόκληρος Ζοσέ Μουρίνιο όχι μόνο να συμβουλεύονταν τον πατέρα του για θέματα που είχαν σχέση με την προπονητική του καριέρα αλλά να τον άκουγε κιόλας; Κι όμως ισχύει και το δηλώνει ο ίδιος ο Πορτογάλος νυν τεχνικός της Μπενφίκα!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πατέρας του τον εμπόδισε, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 να φύγει από την Μπαρτσελόνα και να αναλάβει πρώτος προπονητής της Μπράγκα! Τότε ο Πορτογάλος ήταν βοηθός του σερ Μπόμπι Ρόμπσον στους «μπλαουγκράνα».

«Όταν ήμουν βοηθός της Μπάρτσα, η Μπράγκα με κάλεσε. Είπα στον πατέρα μου ότι ήθελα να φύγω, αλλά μου είπε να είμαι λογικός. Όπως τόνισε η ευκαιρία μου θα ερχόταν, είτε επρόκειτο για την Μπράγκα, την Γκιμαράες, είτε για οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Πορτογαλία», αποκάλυψε ο Μουρίνιο.

Μάλιστα, ο Μουρίνιο πρόσθεσε ότι έβλεπε με καλό μάτι την πρόταση της Μπράγκα επειδή ήθελε να αναλάβει την δουλειά καθώς ήταν πολλά χρόνια βοηθός. Όμως, ο πατέρας του τού έδωσε συμβουλή και μάλιστα τη θεωρεί ως κρίσιμη για την ανάπτυξή του, ευτυχώς που τον άκουσε δηλαδή. «Μου είπε ότι έπρεπε να αξιοποιήσω στο έπακρο τον χρόνο μου στην Μπάρτσα για να μάθω πώς είναι να προπονείς σπουδαίους παίκτες. Δόξα τω Θεώ που τον άκουσα», εκμυστηρεύθηκε ο Πορτογάλος.

Ο Μουρίνιο έμεινε στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2000, κάτι που του έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία καθώς συνεργαζόταν με κορυφαία ταλέντα της ισπανικής ομάδας. Πιο συγκεκριμένα θήτευσε βοηθός το διάστημα 1996-2000 και συνεργάστηκε με τους Ρονάλντο Ναζάριο, Πεπ Γκουαρντιόλα, Λουίς Ενρίκε, Ριβάλντο, Κλούιφερτ, Στόιτσκοφ, Φίγκο και άλλους.

Για πρώτος προπονητής ο Μουρίνιο έφυγε το 2000 και πήγε στην Μπενφίκα, μια θητεία που διήρκεσε μόλις δέκα παιχνίδια. Ο Πορτογάλος άρχισε να γίνεται γνωστός από το 2002 που ανέλαβε την Πόρτο, όπου αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης.

Ο Μουρίνιο αργότερα σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντας την σε έναν τίτλο ρεκόρ 100 βαθμών στη La Liga τη σεζόν 2011/12. Σήμερα, ο Μουρίνιο επέστρεψε στην Μπενφίκα, όπου πρόσφατα οδήγησε την ομάδα στα πλέι οφ νοκ άουτ του Champions League πριν από την ήττα από την πρώην ομάδα του, τη Ρεάλ Μαδρίτης.