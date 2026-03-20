Μέτρα για 15% λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια ως το 2030
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 20 Μαρτίου 2026, 06:00

Μέτρα για 15% λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια ως το 2030

Αναθεώρηση στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα εγκεφαλικά επεισόδια προβάλλει την άμεση αντιμετώπιση στο 90% των ασθενών σε εξειδικευμένες μονάδες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Νέοι στόχοι για τη μείωση της θνησιμότητας από εγκεφαλικά επεισόδια ορίστηκαν από φέτος, στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Εγκεφαλικό Επεισόδιο (SAP-E) με πρόσφατη αναθεώρηση που προσβλέπει σε μέτρα για μείωση κατά 15% όλων των ειδών εγκεφαλικών επεισοδίων, μαζί, ως το 2030.

Παρά την εισαγωγή δεικτών ποιότητας για την περίθαλψη των εγκεφαλικών, η μέχρι τώρα πρόοδος του Σχεδίου Δράσης είναι αργή, καθώς όπως διαπιστώθηκε το 2022, ο δείκτης πρόσβασης τουλάχιστον του 90% των ασθενών σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης εγκεφαλικών εντός 24 ωρών από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, επιτεύχθηκε μόνο σε επτά χώρες.

Την ίδια στιγμή, τα εγκεφαλικά επεισόδια βαίνουν σταθερά αυξανόμενα από αριθμητικής πλευράς, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού και της γήρανσης, κατατάσσοντάς τα πλέον στη δεύτερη αιτία θανάτου, παρότι τα ποσοστά θνησιμότητας και τα έτη αναπηρίας μειώνονται. Χαρακτηριστικά, το 2023, η επιβάρυνση από τα εγκεφαλικά επεισόδια αντιπροσώπευε περίπου 157 εκατ. έτη ζωής προσαρμοσμένα στην αναπηρία (DALYs).

Όμως η συχνότητα και η αντιμετώπιση των περιστατικών διαφέρει από χώρα σε χώρα, με τις χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος να επωμίζονται το υψηλότερο βάρος. Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τα υψηλότερα παγκοσμίως σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία.

Μέχρι 9% των περιστατικών δέχθηκαν ενδοφλέβια θρομβόλυση και κάτω του 5% των ασθενών υποβλήθηκαν σε μηχανική θρομβεκτομή σε 11 και 12 χώρες, αντίστοιχα

Σε εξειδικευμένες μονάδες πρέπει να γίνεται η αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Αυτές οι διαφορές αναδεικνύουν τις ανισότητες υγείας, αλλά και τη διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση της πάθησης από τα συστήματα υγείας τόσο σε ότι αφορά την οξεία αντιμετώπιση, όσο και στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για την πρωτογενή πρόληψη.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Lancet, με αφορμή την πρόσφατη αναθεώρηση του SAP-E, ώστε να αντικατοπτρίζει τα εξελισσόμενα επιστημονικά δεδομένα και τις αναδυόμενες προκλήσεις για τη φροντίδα του εγκεφαλικού επεισοδίου στην Ευρώπη.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης που ξεκίνησε το 2018 ως συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εγκεφαλικού Επεισοδίου και της οργάνωσης ασθενών Stroke Alliance for Europe, στοχεύοντας στη μείωση της επιβάρυνσης από εγκεφαλικά σε ολόκληρη την Ευρώπη ως το 2030, με την ενίσχυση ολόκληρης της αλυσίδας περίθαλψης για το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η αναθεώρηση

Η αναθεώρηση επιβεβαιώνει τους γενικούς στόχους του Σχεδίου για το 2030:

  • μείωση κατά 15% της συχνότητας εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου ανά ηλικία,
  • θεραπεία τουλάχιστον του 90% των ασθενών με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο σε ειδικές μονάδες εγκεφαλικού επεισοδίου,
  • εθνικά σχέδια για το εγκεφαλικό επεισόδιο που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα φροντίδας και
  • πλήρη εφαρμογή εθνικών στρατηγικών που προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και μειώνουν τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες κινδύνου.

Οκτώ ομάδες εργασίας —που καλύπτουν την πρωτογενή πρόληψη, την οργάνωση υπηρεσιών για οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, τη διαχείριση του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, τη δευτερογενή πρόληψη, την αποκατάσταση, τη ζωή μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας, καθώς και τη μεταφραστική έρευνα— έχουν αξιολογήσει τα νέα επιστημονικά δεδομένα και την κατάσταση των υπηρεσιών.

Η πραγματικότητα

Η αναθεώρηση της κατάστασης των υπηρεσιών, υποστηρίχθηκε και από δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης υπηρεσιών εγκεφαλικού επεισοδίου, που συστάθηκε για την παρακολούθηση της απόδοσης των χωρών.

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν επίμονες ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταξύ των χωρών και εντός των χωρών, ανά περιφέρεια.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2022, ο δείκτης πρόσβασης σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης εγκεφαλικών εντός 24 ωρών από την εισαγωγή στο νοσοκομείο του 90% των ασθενών τουλάχιστον, επιτεύχθηκε μόνο σε επτά χώρες.

Επίσης και η ποιότητα της οξείας θεραπείας διαφέρει σημαντικά:

  • Ο δείκτης απόδοσης της θεραπείας με ενδοφλέβια θρομβόλυση τουλάχιστον στο 20% των ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο επιτεύχθηκε μόλις σε επτά από τις 35 χώρες που υπέβαλαν έκθεση, ενώ
  • Σε 11 χώρες έλαβαν ενδοφλέβια θρομβόλυση μέχρι το 9% των περιστατικών.
  • Επιπλέον, σε 12 χώρες, μηχανική θρομβεκτομή παρασχέθηκε σε κάτω του 5% των ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό.

Θνησιμότητα

Για τα περιστατικά αιμορραγικού εγκεφαλικού, η θνησιμότητα 30 ημερών κυμαινόταν από 27% έως 51%.

Ως απάντηση προς την αυξημένη θνησιμότητα μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό, που πιθανόν να μην έχει παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση την ώρα του οξέος περιστατικού, το Σχέδιο SAP-E περιλαμβάνει έναν νέο δείκτη απόδοσης για την παρακολούθηση της θνησιμότητας 30 ημερών.

Με στόχο τη μείωση της θνησιμότητας, οι νέοι στόχοι ορίζονται ως μείωση κατά 10% των περιπτώσεων ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, μείωση 30% των περιπτώσεων αιμορραγικού εγκεφαλικού, μείωση 25% των περιπτώσεων υπαραχνοειδούς αιμορραγίας και μείωση 15% για το σύνολο των εγκεφαλικών επεισοδίων μαζί.

Πρόληψη

Η πρωτογενής πρόληψη παραμένει σημαντική, μέσω του ελέγχου της υπέρτασης και των μεταβολικών παραγόντων κινδύνου.

Στη δευτερογενή πρόληψη, όλες οι κύριες φαρμακολογικές παρεμβάσεις και η αλλαγή τρόπου ζωής, αποτελούν πλέον βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Η έγκαιρη αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο βελτιώνει τα αποτελέσματα, αλλά συχνά δεν είναι δυνατή και η συνέχιση της θεραπευτικής αγωγής και η παρακολούθηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο δεν είναι σταθερή και συνεχής. Ταυτόχρονα, η αποκατάσταση εξακολουθεί να μην χρηματοδοτείται επαρκώς και παραμένει κατακερματισμένη.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί από την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης το 2018, οδήγησε στη δημιουργία εθνικών σχεδίων δράσης για την περίθαλψη των εγκεφαλικών σε 17 χώρες το 2022, έναντι 11 το 2021 σε σύνολο 42 χωρών.

Η πρόσφατη αναθεώρηση του SAP-E υποστηρίζει τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων θεραπείας του εγκεφαλικού επεισοδίου και της ποιότητας της περίθαλψης, συνδυάζοντας την λογοδοσία των κυβερνήσεων, για να διασφαλιστεί η πρόοδος προς τους φιλόδοξους αλλά και τεκμηριωμένων στόχων ως το 2030. Η επίτευξη των στόχων του SAP-E σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα εντός των επόμενων τεσσάρων ετών απαιτεί κατάλληλη χρηματοδότηση και πόρους.

Stream science
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Σύνταξη
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Επιστήμες 16.03.26

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα, ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Σύνταξη
Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
«Εύρηκα» 16.03.26

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

