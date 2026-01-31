science
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31 Ιανουαρίου 2026, 07:00

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΚείμενοΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Ένας νέος βιοδείκτης φαίνεται πως κερδίζει έδαφος τελευταία στην πρόβλεψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, πέρα από τον έλεγχο της πίεσης και της χοληστερίνης, καθώς η φλεγμονή παίζει κρίσιμο ρόλο τόσο στην παθογένεια, όσο και στην έκβαση τελικά των νόσων της καρδιάς.

Οι ειδικοί βλέπουν τώρα ως αποτελεσματικότερο δείκτη, αυτόν της υπολειμματικής φλεγμονής στα αγγεία, παράμετρος που μετράται με την εξέταση C-αντιδρώσας πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας (hsCRP). Η εξέταση αυτή, φαίνεται πως αποτελεί ισχυρά προγνωστικό παράγοντα για καρδιαγγειακά επεισόδια που υποτροπιάζουν, ακόμη και σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με στατίνες.

Αντίστοιχα, η αυξημένη hsCRP σε φαινομενικά υγιή άτομα εντοπίζει μια ομάδα μεγαλύτερου κινδύνου στην οποία η θεραπεία με στατίνες μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης πρώτων σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, ακόμη και αν η LDL-χοληστερόλη είναι φυσιολογική.

Έκθεση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αναλύει τον ρόλο της χρόνιας, χαμηλού βαθμού φλεγμονής στις καρδιαγγειακές παθήσεις και επισημαίνει νέα πρωτοποριακά ερευνητικά ευρήματα, ειδικά σε ότι αφορά την αθηροσκλήρωση, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, την καρδιακή ανεπάρκεια και την περικαρδίτιδα.

Παράλληλα, συνοψίζει τις συστάσεις για έλεγχο και αξιολόγηση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, τους βιοδείκτες φλεγμονής στην καρδιαγγειακή απεικόνιση, την αναστολή της φλεγμονής ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου λόγω συμπεριφοράς και τρόπου ζωής, και την αντιμετώπιση της φλεγμονής στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, καθώς και στην καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Προειδοποιεί ταυτόχρονα ότι δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία όλες οι μελέτες αντιφλεγμονώδους θεραπείας στη δευτερογενή πρόληψη και ότι τέτοια στοιχεία μελετών είναι απαραίτητα πριν γίνουν ευρείες συστάσεις. Επιπλέον, σε επιτυχημένες μελέτες, η αλληλεπίδραση μεταξύ φλεγμονής και των ζωτικών συστημάτων του οργανισμού δεν έχει διερευνηθεί αρκετά. Ένας άλλος πολλά υποσχόμενος τομέας έρευνας είναι ο ρόλος των νέων ειδικών βιοδραστικών μορίων λιπιδίων που προάγουν την επίλυση της φλεγμονής και τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.

Συνολικά, η έκθεση επισημαίνει ότι τα στοιχεία που συνδέουν τη φλεγμονή με την αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο δεν είναι πλέον διερευνητικά, αλλά εφαρμόσιμα στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Οι βιοδείκτες, μετά την ογκολογία, τώρα «κερδίζουν έδαφος» και στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Οι βιοδείκτες

Όπως αναφέρει η έκθεση, στην κλινική πρακτική, η σιωπηλή αγγειακή φλεγμονή αξιολογείται συνήθως μέσω της μέτρησης της hsCRP στο αίμα, η οποία προσθέτει πληροφορίες πρόγνωσης για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, συγκρίσιμες με εκείνες της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης.

Γενικά, τα επίπεδα hsCRP κάτω από 1, μεταξύ 1 – 3 και πάνω από 3 mg/L δηλώνουν αντίστοιχα χαμηλό, μέσο και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, όταν ερμηνεύονται συνδυαστικά με άλλους παράγοντες παρακολούθησης των ασθενών. Τα επίπεδα hsCRP πάνω από 10 mg/L μπορεί να δείχνουν μια παροδική λοίμωξη ή άλλη αντίδραση οξείας φάσης και επομένως θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 2 – 3 εβδομάδες με τη χαμηλότερη τιμή – και όχι τον μέσο όρο – να χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη κινδύνου. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθούν επίμονα υψηλές τιμές hsCRP χωρίς να αντιπροσωπεύουν απαραίτητα ψευδώς θετικά ευρήματα, επειδή πολλά άτομα με χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα πάσχουν επίσης από πρόωρη αθηροσκλήρωση.

Οδηγίες

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνοψίζοντας τις οδηγίες αξιολόγησης και αντιμετώπισης του καρδιαγγειακού κινδύνου, κατέληξε στις κοινά αποδεκτές οδηγίες για την ανίχνευση των σημαντικότερων παραγόντων που χρειάζονται θεραπεία.

Βιοδείκτες και εκτίμηση κινδύνου

Καθώς οι γιατροί δεν μπορούν να διαχειριστούν ότι δεν μπορεί να μετρηθεί, ο έλεγχος της hsCRP σε όλους τους ασθενείς για πρωτογενή ή δευτερογενή πρόληψη, συνιστάται σε συνδυασμό με χοληστερόλη

Άλλοι φλεγμονώδεις βιοδείκτες όπως αμυλοειδής ορός Α, η IL-6, το ινωδογόνο, ο αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, η αναλογία ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα και η αναλογία EPA/AA προβλέπουν επίσης καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ωστόσο, η τακτική αξιολόγηση αυτών προσθέτει λίγα στην hsCRP και μόνο η hsCRP αναγνωρίζεται από τους ρυθμιστικούς φορείς και έχει χρησιμοποιηθεί σταθερά σε μεγάλες μελέτες καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Απεικονιστικοί βιοδείκτες

  • Οι απεικονιστικοί βιοδείκτες για την ανίχνευση αγγειακής φλεγμονής είναι πολλά υποσχόμενοι στην έρευνα, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνήθεις κλινικές συνθήκες.

Έλεγχος hsCRP στην πρωτογενή πρόληψη

  • Μία μόνο μέτρηση της hsCRP (σε τιμές κάτω από 3 mg/L) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην συνήθη κλινική πρακτική για τον εντοπισμό ατόμων με αυξημένο φλεγμονώδη κίνδυνο, εάν ο ασθενής δεν είναι εμφανίζει οξεία πάθηση.
  • Σε άτομα με αυξημένο φορτίο φλεγμονής, συνιστάται η έγκαιρη έναρξη παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής για τη μείωση του φλεγμονώδους κινδύνου.
  • Στην πρωτογενή πρόληψη, η εύρεση ενός επίμονα αυξημένου επιπέδου hsCRP θα πρέπει να οδηγεί στο ενδεχόμενο για έναρξη ή εντατικοποίηση της θεραπείας με στατίνες, ανεξάρτητα από την LDL χοληστερόλη.

Έλεγχος hsCRP στη δευτερογενή πρόληψη

  • Σε άτομα με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ανεξάρτητα αν παίρνουν στατίνες ή όχι, η hsCRP είναι εξίσου ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για υποτροπή εμφράγματος ή εγκεφαλικού, όσο η εξέταση της LDL χοληστερόλης, καταδεικνύοντας τη σημασία του «υπολειμματικού φλεγμονώδους κινδύνου» στη σύγχρονη πρακτική.
  • Σε άτομα που παίρνουν στατίνες, θα πρέπει να χορηγείται η μέγιστη δόση, αν τα επίπεδα hsCRP παραμένουν  πάνω από 2 mg/L, ανεξάρτητα από την LDL χοληστερόλη.
  • Η χαμηλή δόση κολχικίνης μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια σε άτομα με χρόνια σταθερή αθηροσκλήρωση και είναι ο πρώτος αντιφλεγμονώδης παράγοντας που έχει εγκριθεί για τον σκοπό αυτό. Η χαμηλή δόση κολχικίνης προορίζεται για χρήση ως συμπλήρωμα στη μείωση των λιπιδίων. Ωστόσο, η κολχικίνη δεν είναι αποτελεσματική όταν ξεκινά κατά την οξεία ισχαιμία και θα πρέπει να αποφεύγεται σε άτομα με σημαντική ηπατική ή νεφρική νόσο.
  • Αρκετοί νέοι αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, όπως οι αναστολείς IL-6, αξιολογούνται τώρα για επιπτώσεις στη χρόνια νεφρική νόσο, αιμοκάθαρση, HFpEF και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

Δίαιτα εναντίον φλεγμονής

  • Εστίαση σε αντιφλεγμονώδη διατροφή, όπως η μεσογειακή δίαιτα ή η δίαιτα DASH, με έμφαση στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής αλέσεως, οσπρίων, ξηρών καρπών και ελαιόλαδου.
  • Αύξηση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Συνιστώνται 2-3 γεύματα με ψάρι/εβδομάδα – κατά προτίμηση λιπαρά ψάρια με υψηλή περιεκτικότητα σε EPA+DHA.
  • Ελαχιστοποίηση των κόκκινων και επεξεργασμένων κρεάτων, επεξεργασμένων υδατανθράκων και ζαχαρούχων ποτών
  • Άσκηση τουλάχιστον για 150 λεπτά την εβδομάδα με μέτρια ένταση ή 75 λεπτά την εβδομάδα με έντονης άσκηση.
  • Διακοπή καπνίσματος για μείωση της χρόνιας φλεγμονής χαμηλού βαθμού.
  • Διατήρηση υγιούς βάρους για να μείωση της συστηματικής φλεγμονής.

Η φλεγμονή στην καρδιακή ανεπάρκεια

  • Φλεγμονώδεις και ανοσολογικοί δείκτες όπως η hsCRP και η IL-6 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
  • Το EPA+DHA μπορεί να ληφθεί υπόψη στη διαχείριση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια λειτουργικής κατηγορίας II-IV κατά NYHA, ανεξάρτητα από την αιτιολογία ή το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF).
  • Οι στατίνες μπορούν να ληφθούν υπόψη στη διαχείριση ασθενών με ισχαιμική καρδιοπάθεια άνω των  60 ετών.

Υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα

  • Ο αποκλεισμός της IL-1 μπορεί να αποτελέσει επιλογή για συγκεκριμένους ασθενείς με πολλαπλά υποτροπιάζοντα επεισόδια περικαρδίτιδας ανθεκτικής στην κολχικίνη και τα στεροειδή, με επίπεδα hsCRP  πάνω από 10 mg/L, εφόσον δεν έχει διαγνωστεί φυματίωση.
  • Οι νέες αντιφλεγμονώδεις θεραπείες για την υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα αποτελούν σημαντική θεραπευτική πρόοδο για ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Stream science
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία
Υποστελέχωση 31.01.26

«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία

Κάθε χρόνο παίρνουν εξιτήριο από κρατικά θεραπευτήρια 1.650 άνθρωποι που η υγεία τους φέρεται να έχει επιδεινωθεί - Δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
Έρευνα γνώμης 31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη
Ελλάδα 31.01.26

Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη

Ερευνώντας την εξαφάνιση της Μαρίας Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αναζητούσε επίμονα έναν συγκεκριμένο άνδρα.

Σύνταξη
Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
Αντίδραση ΗΠΑ 31.01.26

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
Ελλάδα 31.01.26

Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της

Σοκαρισμένος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», ο φίλος της άτυχης Μαρίας Αγγελακούδη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»
Κόσμος 31.01.26

Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»

Σε email του 2013 που δημοσίευσαν οι αρχές, ο Μασκ ρώτησε τον Τζέφρι Έπσταϊν αφότου είχε καταδικαστεί από τις αρχές πότε θα βόλευε να τον επισκεφθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο