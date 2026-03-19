MEGA Γεγονότα: Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis

Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Θεωρεί δικαιολογημένη η ελληνική κοινή γνώμη τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν;

Συμφωνούν ή διαφωνούν οι πολίτες με την απόφαση του πρωθυπουργού της Ισπανίας να αρνηθεί τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας του από τις ΗΠΑ για επιθέσεις εναντίον του Ιράν;

Πώς αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι στιγμής;

Ποια είναι η επικρατούσα άποψη σχετικά με την αξιοποίηση πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα;

Μετά την καταδίκη τεσσάρων ιδιωτών για την υπόθεση των υποκλοπών, θα πρέπει ο φάκελος να ανοίξει εκ νέου για τα πολιτικά πρόσωπα ή να παραμείνει κλειστός όπως αποφάσισε η Βουλή;

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

#MegaGegonota