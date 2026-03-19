Συνταγή: Ογκρατέν με τόνο και μπρόκολο

Μια συνταγή για ένα χορταστικό πιάτο φούρνου με ζυμαρικά, δεμένα με σάλτσα τυριού και χρυσαφένια κρούστα – ιδανική τέτοιες μέρες για τα οικογενειακά τραπέζια.

Τα υλικά

200 γρ. ζυμαρικά (αχιβάδες ή πένες)

250 γρ. μικρά μπουκετάκια μπρόκολου, φρέσκα ή κατεψυγμένα

40 γρ. βούτυρο ελαφρύ

40 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

600 ml ημιάπαχο γάλα

75 γρ. τυρί γκούντα λάιτ

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κουτί (185 γρ.) τόνος σε νερό ή άλμη, στραγγισμένος

2 σφιχτές ώριμες ντομάτες, σε φέτες (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Γεμίστε κατά το ήμισυ μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό και βράστε το. Προσθέστε τα ζυμαρικά και μαγειρέψτε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας μέχρι να γίνουν αλ ντέντε. Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος, προσθέστε τα μπουκετάκια μπρόκολου και μαγειρέψτε μαζί με τα ζυμαρικά για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Εν τω μεταξύ, σε μια κατσαρόλα, ζεστάνετε το βούτυρο, το αλεύρι και το γάλα σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να βράζει, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα μέχρι να γίνει μια λεία και πηχτή σάλτσα.

Συνεχίστε να μαγειρεύετε για 2-3 λεπτά ακόμη, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι η σάλτσα να πήξει αρκετά ώστε να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού. Προσθέστε το μισό τυρί και αφήστε το να λιώσει. Αλατοπιπερώστε κατά βούληση.

Προθερμάνετε το γκριλ στο υψηλότερο επίπεδο.

Στραγγίστε τα ζυμαρικά και το μπρόκολο και μεταφέρετέ τα σε ένα προθερμασμένο ρηχό πυρίμαχο σκεύος. Απλώστε τον τόνο πάνω από τα ζυμαρικά και το μπρόκολο.

Ρίξτε τη σάλτσα τυριού πάνω από το μείγμα και προσθέστε τις φέτες ντομάτας (αν χρησιμοποιείτε). Πασπαλίστε με το υπόλοιπο τυρί.

* Πηγή: Vita