Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Μια αλλόκοτη ιστορία με crypto γίνεται σειρά στο YouTube
Culture Live 18 Μαρτίου 2026, 23:30

Μια αλλόκοτη ιστορία με crypto γίνεται σειρά στο YouTube

Η Viv Ford είναι μια κωμικός που βρέθηκε να ζει σε ένα σπίτι με crypto bros στην περιοχή της Bay Area. Το αποτέλεσμα; Μια νέα σειρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Μια απίστευτη ιστορία για μια ομάδα crypto bros στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, μετατράπηκε σε σειρά έξι επεισοδίων.

Η Viv Ford είναι μια κωμικός που ζούσε παλαιότερα σε ένα «σπίτι με χάκερ» στην περιοχή της Bay Area, το οποίο είχε παρουσιαστεί στη New York Times με τον τίτλο «Όλοι γίνονται πλούσιοι με ξεκαρδιστικό τρόπο και εσύ όχι».

«Υπάρχει ένα σπίτι που ονομάζεται Crypto Castle, και ο βασιλιάς του είναι ο Jeremy Gardner, 25 ετών, ένας ατίθασος νεαρός επενδυτής με ένα hedge fund, ο οποίος έχει γίνει ο de facto ξεναγός για τους νεοεισερχόμενους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων[…]Περίπου οκτώ άτομα διαμένουν στο Crypto Castle κάθε βράδυ, και μερικοί από τους ενοικιαστές του κ. Gardner έφεραν σνακ (Cheez-Its και ένα βάζο Nutella). Ένα από τα υπνοδωμάτια διαθέτει στύλο στριπτίζ[…]Λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη μας συνάντηση, καθώς η τιμή του Bitcoin εκτοξεύτηκε τον Δεκέμβριο, ο κ. Gardner φαινόταν ταραγμένος. Ο κόσμος είχε αρχίσει να προσκυνά στο Crypto Castle, χτυπώντας την πόρτα, ελπίζοντας ότι ο κ. Gardner θα μπορούσε να τους βοηθήσει να επενδύσουν», έγραψε τότε η δημοσιογράφος Nellie Bowles.

«Τίποτα δεν φαίνεται αληθινό, δεν μου φαίνεται αληθινό», είπε o Gardner στους ΝΥΤ. «Είμαι έτοιμος να δω τα κρυπτονομίσματα να πέσουν κατά 90%. Τότε θα νιώσω καλύτερα, νομίζω. Όλο αυτό ήταν υπερβολικά τρελό».

Κοίτα να δεις που τελικά όλα αλλάζουν

Η ιστορία της Viv Ford μετατρέπεται τώρα σε σειρά, με τίτλο «The Crypto Castle».

Το 2015, η Viv μετακομίζει κατά λάθος σε ένα σπίτι στο Σαν Φρανσίσκο με τέσσερις συγκάτοικους που έχουν εμμονή με τα κρυπτονομίσματα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει απολύτως καμία ιδέα σε τι μπλέκει.

YouTube thumbnail

Το Bitcoin κοστίζει μόλις 250 δολάρια. Υπάρχει μόνο ένα κοινόχρηστο μπάνιο για όλους όσους μένουν στο σπίτι. Και, καθώς η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει, βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν παράξενο, ανδροκρατούμενο κόσμο με έντονες προσωπικότητες, ιδεολογικές συζητήσεις και τύπους πεπεισμένους ότι αλλάζουν τον κόσμο. Αυτό που ξεκινά ως μια γελοία κατάσταση διαβίωσης την τραβάει σιγά-σιγά πιο βαθιά μέσα στην κουλτούρα που κάποτε θεωρούσε εντελώς τρελή.

Όπως αναφέρει το Deadline, η Ford δημιούργησε, σκηνοθέτησε και ανέλαβε την παραγωγή της σειράς, η οποία θα κυκλοφορήσει σε έξι επεισόδια διάρκειας δέκα λεπτών στο YouTube. Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης ο Dominique Salerno μαζί με τον Jeremy Gardner, τον «ατίθασο» επενδυτή που παρακολούθησε η NYT, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτελεστική παραγωγή μαζί με τον Leo Matchett από την Decentralized Pictures του Roman Coppola.

Στον καστ συμμετέχουν επίσης οι Ethaniel Burk, Aakash Kesavarapu, Richard Templeton, Nate Wise και Isabelle McCalla.

*Με πληροφορίες από: Deadline

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Επιθέσεις του Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ

Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας - Έχασε 3 θέσεις σε ένα χρόνο - 24η στην ΕΕ

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors
Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors

Reuters reports that Greek authorities have issued a high-priority warning, calling on shipping and critical sectors to conduct system scans following suspected Iran-linked cyber activity and increased interference near Gulf shipping routes.

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup (vid)
Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup (vid)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

