Μια απίστευτη ιστορία για μια ομάδα crypto bros στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, μετατράπηκε σε σειρά έξι επεισοδίων.

Η Viv Ford είναι μια κωμικός που ζούσε παλαιότερα σε ένα «σπίτι με χάκερ» στην περιοχή της Bay Area, το οποίο είχε παρουσιαστεί στη New York Times με τον τίτλο «Όλοι γίνονται πλούσιοι με ξεκαρδιστικό τρόπο και εσύ όχι».

«Υπάρχει ένα σπίτι που ονομάζεται Crypto Castle, και ο βασιλιάς του είναι ο Jeremy Gardner, 25 ετών, ένας ατίθασος νεαρός επενδυτής με ένα hedge fund, ο οποίος έχει γίνει ο de facto ξεναγός για τους νεοεισερχόμενους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων[…]Περίπου οκτώ άτομα διαμένουν στο Crypto Castle κάθε βράδυ, και μερικοί από τους ενοικιαστές του κ. Gardner έφεραν σνακ (Cheez-Its και ένα βάζο Nutella). Ένα από τα υπνοδωμάτια διαθέτει στύλο στριπτίζ[…]Λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη μας συνάντηση, καθώς η τιμή του Bitcoin εκτοξεύτηκε τον Δεκέμβριο, ο κ. Gardner φαινόταν ταραγμένος. Ο κόσμος είχε αρχίσει να προσκυνά στο Crypto Castle, χτυπώντας την πόρτα, ελπίζοντας ότι ο κ. Gardner θα μπορούσε να τους βοηθήσει να επενδύσουν», έγραψε τότε η δημοσιογράφος Nellie Bowles.

«Τίποτα δεν φαίνεται αληθινό, δεν μου φαίνεται αληθινό», είπε o Gardner στους ΝΥΤ. «Είμαι έτοιμος να δω τα κρυπτονομίσματα να πέσουν κατά 90%. Τότε θα νιώσω καλύτερα, νομίζω. Όλο αυτό ήταν υπερβολικά τρελό».

Κοίτα να δεις που τελικά όλα αλλάζουν

Η ιστορία της Viv Ford μετατρέπεται τώρα σε σειρά, με τίτλο «The Crypto Castle».

Το 2015, η Viv μετακομίζει κατά λάθος σε ένα σπίτι στο Σαν Φρανσίσκο με τέσσερις συγκάτοικους που έχουν εμμονή με τα κρυπτονομίσματα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει απολύτως καμία ιδέα σε τι μπλέκει.

Το Bitcoin κοστίζει μόλις 250 δολάρια. Υπάρχει μόνο ένα κοινόχρηστο μπάνιο για όλους όσους μένουν στο σπίτι. Και, καθώς η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει, βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν παράξενο, ανδροκρατούμενο κόσμο με έντονες προσωπικότητες, ιδεολογικές συζητήσεις και τύπους πεπεισμένους ότι αλλάζουν τον κόσμο. Αυτό που ξεκινά ως μια γελοία κατάσταση διαβίωσης την τραβάει σιγά-σιγά πιο βαθιά μέσα στην κουλτούρα που κάποτε θεωρούσε εντελώς τρελή.

Όπως αναφέρει το Deadline, η Ford δημιούργησε, σκηνοθέτησε και ανέλαβε την παραγωγή της σειράς, η οποία θα κυκλοφορήσει σε έξι επεισόδια διάρκειας δέκα λεπτών στο YouTube. Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης ο Dominique Salerno μαζί με τον Jeremy Gardner, τον «ατίθασο» επενδυτή που παρακολούθησε η NYT, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτελεστική παραγωγή μαζί με τον Leo Matchett από την Decentralized Pictures του Roman Coppola.

Στον καστ συμμετέχουν επίσης οι Ethaniel Burk, Aakash Kesavarapu, Richard Templeton, Nate Wise και Isabelle McCalla.

*Με πληροφορίες από: Deadline